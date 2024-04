Référence • RX 7600 et 7600 XT

L'entrée de gamme RDNA3 sent le réchauffé

Ah les RX 7600. L’un des lancements les plus étranges de cette dernière génération. À croire qu’AMD aime prendre ses clients à rebrousse-poil. L’histoire commence il y a près d’un an, avec le lancement de la RX 7600, 6 mois après les grosses RX 7900 XT et XTX. En général, les fondeurs lancent leur produit de façon relativement fluide, en déclinant les gammes vers le haut ou vers le bas, mais ici, AMD a décidé de faire le grand écart entre des cartes à 1000 € et ce qui reste aujourd’hui encore le plus petit GPU en RDNA3 et vendu autour de 250 €. Quelques mois plus tard, en Septembre 2023, AMD lance les RX 7800 XT et 7700 XT, comblant enfin le trou béant dans sa gamme. On aurait donc pu penser que la famille des Radeon 7000 était au complet, mais c’était sans compter sur l’arrivée de la RX 7600 XT en janvier 2024.

Le petit Navi 33 qui anime les 2 RX 7600 est finalement assez proche du Navi 23 de la RX 6650 XT sorti 1 an auparavant. 32 CU avec 2048 unités de chaque côté, même les différents niveaux de caches sont identiques. Les fréquences étant tout à fait comparables sur les 2 puces — 2635 vs 2655 MHz — on peut alors admirer des gains générationnels entre RX 6650 XT et RX 7600 de l’ordre de… 3%. La puissance de calcul FP32 a beau doubler d’une génération à l’autre, c’est simplement dû à un artifice architectural : RDNA3 embarque des SIMD64 capables de fonctionner comme 2 SIMD32, doublant de ce fait la puissance de calcul en FP32, mais sans ne rien changer au FP64. Fort heureusement en un an, le tarif a baissé de plus de 30 %.

7700 XT 7600 XT 7600 6750 XT 6650 XT Jipiyouh Navi 32 Navi 33 Navi 33 Navi 22 Navi 23 Cores 3456 2048 2048 2560 2048 Fréquence GPU base/boost (MHz) 1435 / 2544 1980 / 2755 1720 / 2655 2150 / 2600 2055 / 2635 Puissance de calcul FP32 35.2 TFLOPS 22.6 TFLOPS 21.8 TFLOPS 13.3 TFLOPS 10.8 TFLOPS Mémoire + bus 12 Go GDDR6

192-bit 16 Go GDDR6

128-bit 8 Go GDDR6

128-bit 12 Go GDDR6

192-bit 8 Go GDDR6

128-bit Fréquence mémoire 18 Gbps

2250 MHz 18 Gbps

2250 MHz 18 Gbps

2250 MHz 18 Gbps

2250 MHz 17.5 Gbps

2190 MHz Bande passante 432 Go/s 288 Go/s 288 Go/s 432 Go/s 280 Go/s TBP 245 W 190 W 190 W 250 W 176 W Brouzoufs

Lancement 500 €

06/09/2023 365 €

08/01/2024 300 €

25/04/2023 620 €

03/03/2022 450 €

10/05/2022

Ce qui différencie ces 2 cartes ? Une mémoire doublée, passant de 8 à 16 Go, et une fréquence GPU maximale en hausse de 100 MHz. Un gain en puissance de calcul de l’ordre de 3,7%, sans augmentation de la bande passante mémoire, et qui place donc cette RX 7600 XT environ 35% en retrait de sa grande sœur la RX 7700 XT, tant sur le plan du GPU que de la mémoire.

La bonne nouvelle en revanche, c’est qu’AMD nous montre que passer de 8 à 16 Go n’implique pas forcément un surcout de 100 balles ! Si on se fie au prix recommandé AMD, la nouvelle commande un tarif 60 $ plus élevé. En pratique elle démarre autour de 360 €, soit environ 70 € de plus que sa petite sœur. N’est-ce pas monsieur Huang ?

Les perfs ! Les perfs ! Les perfs !

Alors en perfs, ça donne quoi ? Pas de quoi changer du refrain habituel, hélas. Si l’on considère la rastérisation - le rendu 3D classique -, la RX 7600 XT est bel et bien devant la RTX 4060 8 Go. Pas de beaucoup, environ 5%, mais le gain se retrouve jusqu’en UHD. Notez cependant que l’écart est si faible que si vous jouez à un jeu en particulier, la RTX peut repasser devant. C’est le cas par exemple dans Counter-Strike 2 comme illustré sur le test de TechPowerUp.

En ray-tracing, l’ajout de mémoire et le léger overclocking permettent de combler certaines lacunes de la RX 7600 mais ce n’est toujours pas suffisant pour venir titiller la RTX 4060 8 Go en Full HD qui reste en moyenne 15% devant. En 2560x1440 l’écart se réduit quelque peu bien que le classement ne change pas. Mais étant donné que les FPS ont du mal à décoller de la plage 20-40 FPS, pas sûr que ce soit vraiment pertinent, même en faisant jouer le frame generation. Dès lors, avec un prix supérieur de 30 €, la RX 7600 XT s’apparente plus à un produit de niche qu’on ne peut conseiller qu’à ceux qui ont besoin de mémoire et se fichent du ray-tracing. Les prix se tasseront peut-être dans quelques semaines pour équilibrer les choses, qui sait ?

Par rapport à la RX 7600, le gain s’établit autour des 15% en ray-tracing et 10% en rastérisation. Le choix dépendra donc surtout de vos besoins en mémoire. Si vous prévoyez une upgrade écran, mieux vaudra opter pour la variante XT, mais sinon, à 70 € de moins, la petite RX 7600 suffit amplement et s’impose comme un bien meilleur compromis.

Au passage, les anciennes RX 6700 XT se trouvent pour à peu près le même prix. Et si vous n’avez que faire du ray tracing, c’est potentiellement une meilleure affaire puisqu’elles offrent une quantité mémoire à mi-chemin entre les 2 RX 7600 - 12 Go -, avec une bande passante bien supérieure et 15% de perfs en plus. La consommation typique n’est même pas si mauvaise puisque la RX 7600 XT ne permet d’économiser qu’une vingtaine de watts sur 200, mais attention aux pics de consommation sur la 6700 XT qui peuvent atteindre les 330 W contre moins de 240 W sur la RX 7600 XT. Et d’ailleurs à ce sujet, la RTX 4060 se contente de 120 W en jeu, de quoi définitivement clore le débat. Si vous voulez en lire davantage sur le sujet, vous pouvez consulter le test de Techspot ou celui de Guru3D.

gpu Process de fab Shaders

TMU RT CORES CU

ROP L2

L3 puissances théoriques transistors & die Navi 33

XL / XT TSMC 6 nm

FinFET DUV 2048

128 32 32

64 2 Mo

32 Mo 45,1 TFLOPS @FP16

176 GPixel/s

353 GTexel/s 13,3 milliards

204 mm²

Si vous vous étonniez de voir AMD réagir à l’annonces des RTX 40 Super avec une carte d’entrée de gamme, on sait maintenant que c’est probablement qu’il n’y avait rien de mieux chez les rouges, et qu’on occupe le terrain comme on peut. Quant à savoir pourquoi il aura fallu attendre 8 mois pour simplement doubler la quantité mémoire de la RX 7600, on vous laisse en débattre entre vous.

La RX 7600 MBA ou Made By Amédé. Fait amusant, AMD ne l'a rendue disponible à l'achat qu'en Avril 2024 malgré un lancement officiel 12 mois plus tôt.

