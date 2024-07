Ryzen AI 300 : entre die shot et tests, ces processeurs mobiles n'ont plus rien à cacher

Présentés début juin au côté des Ryzen 9000 Granite Ridge, les processeurs Ryzen AI 300 Strix Point n’ont pas, contrairement à leurs homologues desktop, été retardés ; ils sont disponibles au sein d'ordinateurs portables commercialisés depuis le 28 juillet. Comme de coutume, nous avons droit à de nombreux tests ainsi qu’à un premier die shot.

Aussi coloré qu'une œuvre d’Andy Warhol

Le die shot provient d’une publication BiliBili. Il a été relayé par le leaker @harukaze5719.

Présentée de manière aussi brute, cette image suscite certainement en vous une émotion proche de celle éprouvée par Passe-Partout devant une porte sans serrure. Heureusement, une fois annoté, le cliché devient plus intéressant.

Annotated! ????



Funny how the RDNA WGP scalar units keep getting moved around, now back to RDNA1 layout.



The SRAM around the IMC is also present on PHX2 (and presumably PHX1), but seemingly not the desktop IOD or older CPUs/APUs.



Overall... neat, without any major surprises. https://t.co/cf6MZVMgT2 pic.twitter.com/MfPqQRDGcY