Le FSR 4 sur RDNA 3 et RDNA 2 décortiqué, le bilan est positif

Cela fait plusieurs fois que nous vous parlons de la prise en charge du FSR 4 sur des GPU RDNA 3 et RDNA 2. Cette polygamie a été rendue possible par la publication accidentelle d’une partie du code source par AMD. Pour les anciens GPU, en revanche, le mariage se consomme dans les draps de l’INT8 et non du FP8, puisque ce format est réservé aux Radeon RX 9000.

© ComputerBase

Il y a eu diverses expérimentations rapportées sur les réseaux sociaux. En outre, nos confrères de ComputerBase, qui s’intéressent de près au sujet, avaient proposé un guide d’activation du FSR 4 avec les anciennes architectures. Ils ont désormais poussé leur approche plus loin : une analyse approfondie du FSR 4 sur RDNA 3 et RDNA 2. Leurs observations s’appuient sur les Radeon RX 7800 XT et RX 6800 XT, tandis que la RX 9060 XT sert de point de comparaison pour RDNA 4.

Meilleure image

Le dossier s’intéresse à la fois à la qualité visuelle et aux performances. Pour la première, le mieux reste encore de consulter les captures en très haute définition proposées par la source. Dans les grandes lignes, rien de surprenant, le FSR 4 sur RDNA 4 délivre une image supérieure à celle observée sur RDNA 3 et RDNA 2. Les différences sont « plus ou moins perceptibles selon les titres », parfois légères, mais restent visibles en mouvement, ainsi que sur les détails fins — grillages, toits, végétation — qui scintillent davantage sur les architectures plus anciennes. ComputerBase souligne toutefois que ce FSR 4 INT8 « offre systématiquement une image bien supérieure à celle du FSR 3.1 ». En conséquence, malgré son léger retard face au FP8, il reste intéressant à utiliser sur ce matériel. Bref, dans l’ensemble, le FSR 4 INT8 conserve une bonne partie des atouts de l’algorithme.

Moins d'IPS qu'en FSR 3

Côté performances, l’écart entre FSR 4 INT8 et FP8 dépend de l’architecture. En moyenne, le FSR 4 INT8 fait chuter les fréquences d’image d’environ 9 à 13 % sur RX 7800 XT et RX 6800 XT par rapport au FSR 3, contre une baisse plus mesurée de 3 à 5 % sur RX 9060 XT avec le FSR 4 FP8. Les mesures ont été réalisées en 1440p sur un panel de jeux comprenant Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance 2, God of War Ragnarok ou encore Cronos: The New Dawn, soit un échantillon de titres récents et exigeants.

© ComputerBase

Pour l’heure, la prise en charge du FSR 4 sur du matériel antérieur à RDNA 4 reste officieuse. Les plus optimistes espèrent qu’elle se concrétisera par l’entremise de Redstone, attendu avant la fin d’année. Mais jusqu’ici, AMD refuse toujours de commenter ces rumeurs.