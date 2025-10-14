be quiet! lance son Pure Rock Slim 3 : plus grand, plus lourd, plus discret, mais pas plus fort

La lignée des Pure Rock Slim accueille un nouveau membre, le Pure Rock Slim 3. En vous le donne en un, il succède au Pure Rock Slim 2. Le credo ne change pas, nous sommes en présence d’un ventirad d'entrée de gamme destiné aux petits budgets ou aux configurations qui manquent d'espace. Parallèlement, la société a dévoilé une série d’alimentations Dark Power 14.

Un ventilateur plus grand

Ce Pure Rock Slim 3 arbore un design asymétrique compact. Au cœur du système, toujours trois caloducs nickelés de 6 mm en Heat-Pipe Direct-Touch chargés d’évacuer la chaleur vers les ailettes. Ils passent à un revêtement argenté et non plus cuivré.

Slim 2 en haut, Slim 3 en bas

Le ventilateur PWM de 92 mm du précédent modèle (un Pure Wings 2) cède sa place à un moulin de 100 mm (référence non précisée). Il fonctionne à un niveau sonore maximal de 24,8 dB(A) et turbine désormais à 1700 tr/min à pleine vitesse, contre 2000 pour le Pure Wings 2. Les niveaux sonores à 50 / 75 / 100 % (en régime ventilateur) passent de 13,1 / 19,2 / 25,4 dB(A) pour le Pure Rock Slim 2 à 12,4 / 18,5 / 24,8 pour son fillot. Le dessus du radiateur est bicolore, noir mat et gris métallisé.

Pour son Pure Rock Slim 3, La marque renseigne toujours une capacité de refroidissement de 130 W de TDP. Sur le papier, c’est suffisant pour un Core Ultra 9 285K (125 W de PBP) ou un Ryzen 9 9900X (120 W de TDP), mais pas pour les 170 W du Ryzen 9 9950X.

Concernant les dimensions, le nouveau venu fait 73 x 100 x 127 mm, contre 58 x 97 x 135 mm pour son aïeul (sans le système de fixation). Le Pure Rock Slim 3 prend du poids, avec 412 grammes sur la balance, contre 380 grammes pour le Slim 2.

Le Pure Rock Slim 3 sera disponible chez les revendeurs agréés à partir du 28 octobre, au prix de vente conseillé de 26,90 euros. Il bénéficiera d'une garantie fabricant de 3 ans. Il est compatible avec le sockets Intel LGA-1851 / LGA-1700, AMD AM4 et AM5.

Obéissants, nous laissons be quiet! conclure : « Le Pure Rock Slim 3 est conçu pour rendre le refroidissement silencieux et efficace accessible à tous. Avec son système de montage amélioré et robuste, et son fonctionnement silencieux, nous offrons aux monteurs de PC de tous niveaux d'expérience un ventirad facile à installer et délivrant des performances élevées pour les systèmes compacts. »