Lâ€™Intel Arc Pro B50 dÃ©barque et se dÃ©marque dans les premiers tests

En gÃ©nÃ©ral, les marques mettent en avant leur produit phare. NVIDIA a davantage placÃ© la GeForce RTX 5090 sous les projecteurs que sa GeForce RTX 5060, laquelle a Ã©tÃ© lancÃ©e en mode infiltration. Idem pour AMD, qui a tout fait pour que la Radeon RX 9060 XT 8 Go ne fasse pas parler dâ€™elle. Chez Intel, câ€™est lâ€™inverse. Du moins pour sa gamme dâ€™Arc Pro officialisÃ©e en mai dernier. Celle-ci comprend les B60 et B50. Ã€ lâ€™Ã©poque, lâ€™entreprise promettait une commercialisation au cours du troisiÃ¨me trimestre. Et alors que lâ€™Arc Pro B60 a dÃ©barquÃ© trÃ¨s discrÃ¨tement le mois dernier, la B50 profite de la rentrÃ©e pour faire le grand saut, avec un prix de vente recommandÃ© de 349 dollars US. Directement sous les lumiÃ¨res de quelques tests.

Â© Igor's LAB

Le combat des poids mouches

Lâ€™un de ces examens, celui rÃ©alisÃ© par Igorâ€™s LAB, rÃ©vÃ¨le sans doute les raisons de cette starification de la carte la moins affriolante sur le papier. Igor Wallossek a confrontÃ© la B50 aux NVIDIA RTX A1000 et AMD Radeon Pro W7500, deux rÃ©fÃ©rences qui Ã©voluent dans la mÃªme gamme tarifaire (notre confrÃ¨re nâ€™a pas non plus de prix officiel en euros, mais Ã©voque 450 euros dans son titre). Dans les dix benchmarks utilisÃ©s, la carte dâ€™Intel lâ€™emporte dans six (les NVIDIA et AMD sâ€™en arrogent deux chacune). Il nâ€™y a que dans Solidworks oÃ¹ lâ€™Arc est totalement dÃ©faillante, en raison de lâ€™absence de certification. Intel a dÃ©clarÃ© quâ€™elle rÃ©agirait ; de fait, lâ€™une des diapositives de mai explicitait un Â« Full Feature Enablement Â» au T4 2025.

Constat Ã©quivalent chez Phoronix. En moyenne, lâ€™Arc Pro B50 domine largement les deux concurrentes prÃ©citÃ©es, avec un score global de 879 points, contre 629 pour la Radeon et 596 pour la GeForce. Les Radeon Pro W7600 et RTX A2000 restent un cran au-dessus, avec respectivement 959 et 998 points.

Bien sÃ»r, il y a des variations selon les charges de travail ; nâ€™hÃ©sitez pas Ã consulter ces deux examens pour les dÃ©tails. Et au cas oÃ¹ vous vous poseriez la question, lâ€™Arc B60 est absente : nous ne savons donc pas ce quâ€™elle vaut par rapport Ã sa petite sÅ“ur. Dâ€™ailleurs, Intel nâ€™a jamais renseignÃ© de prix recommandÃ© pour cette carte.

Ã€ propos des spÃ©cifications, vous trouverez celles des deux cartes dans notre prÃ©cÃ©dente actu. Bornons-nous Ã mentionner ici les caractÃ©ristiques de la Pro B50. Elle possÃ¨de le plus faible nombre de cÅ“urs Xe2 de toute la gamme Battlemage : 16. MÃªme lâ€™Arc B570 en a plus (18). En revanche, elle embarque davantage de mÃ©moire, avec 16 Go au lieu de 12 Go. En contrepartie dâ€™un bus mÃ©moire plus Ã©troit, de 128 bits, contre 160 bits pour la B570. Enfin, lâ€™Arc Pro B50 affiche un TBP de 70 W et puise donc son Ã©nergie directement du slot PCIe.