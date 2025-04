L’enquête Steam de mars confirme que celle de février était extravagante

Chaque mois, Steam publie les résultats de son enquête sur le matériel. Celle de février nous avait interpellés : avec une aberrante hausse mensuelle de +3,97 points, la GeForce RTX 4060 était devenue la carte graphique la plus populaire de la plateforme. Cette ascension nous avait cependant paru illégitime. Au-delà de cette progression irrationnelle, elle impliquait en effet d’autres anomalies : forte résurgence du chinois simplifié (+20,88 points), retour en grâce de Windows 10... Bref, l’enquête ne semblait refléter ni une tendance de fond, ni un phénomène nouveau ; elle paraissait surtout incohérente avec les précédentes. Celle de mars confirme cette imposture.

Anglais, chinois, russe

En recul de 25,02 points, le chinois simplifié redevient la deuxième langue derrière l’anglais (+12,71 points). Ces deux langues représentent respectivement 36,50 % et 25,04 % des systèmes. Pour l’anecdote, le russe occupe la troisième place du podium avec 8,92 %. La langue de Poutine — peu ou prou l’officielle du jeu le plus populaire de Steam — devance largement l’espagnol et le portugais (respectivement 4,62 % et 4,20 %). Le français se place huitième avec 2,41 %.

Du côté des systèmes d’exploitation, l’effet yo-yo observé le mois dernier s’inverse ici. Windows 11 reprend la tête avec 55,34 %, tandis que Windows 10 redescend à 40,58 %.

Sur le segment des GPU, la GeForce RTX 3060, bien qu’en déclin par rapport au mois précédent, retrouve son trône avec 5,10 %. L’usurpatrice GeForce RTX 4060 perd quant à elle 3,80 points, chutant de 8,57 % à 4,77 %. Cette baisse simultanée de ces deux références renforce l’hypothèse d’une sur-représentation des cybercafés en février.

Même tendance du côté des processeurs : avec 6,55 points supplémentaires, AMD retrouve une répartition plus favorable et conforme à son rang. Les puces de l'entreprise avoisinent les 38 %.

Pour compléter ces bouleversements (plutôt ce retour à la normale), la part des écrans en 2560 x 1440 recule de 10,92 %. Côté stockage, la majorité des systèmes embarquent encore plus de 1 To, mais cette capacité décline de 13,33 % au profit de deux autres tranches : 250 à 499 Go et 750 à 999 Go, toutes deux en hausse d’un peu plus de 5 points.

En mars 2025, le PC type d’un joueur Steam embarque donc une GeForce RTX 3060, un CPU hexa-core et 16 Go de RAM. L'ordinateur fonctionne sous Windows 11 tandis que son utilisateur reste fidèle au Full HD.