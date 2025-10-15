Lâ€™architecture Xe3P dâ€™Intel servira aussi bien les PC que les serveurs

Avec un lÃ©ger retard Ã lâ€™allumage qui a suscitÃ©, par extension, quelques interrogations quant Ã lâ€™avenir des GPU dÃ©diÃ©s dâ€™Intel, la firme a finalement clarifiÃ©, un peu, sa feuille de route. Tandis que les Panther Lake embarquent des cÅ“urs Xe3, les Nova Lake-S recevront pour leur part des Xe3P. Cette mÃªme architecture Xe3P servira Ã©galement de base Ã Crescent Island, un GPU de nouvelle gÃ©nÃ©ration destinÃ© aux centres de donnÃ©es.

Manque Celestial dGPU

Next Arc

La fuite initiale provenait de correctifs du noyau Linux, dÃ©couverts par Lasse KÃ¤rkkÃ¤inen. Ces derniers contiennent des commentaires indiquant que Xe3P intÃ©grera une variante LPM (Low Power Media) destinÃ©e au traitement multimÃ©dia. Le document mentionne aussi la prise en charge de Nova Lake-S, prochaine plateforme desktop dâ€™Intel.

Quelques heures plus tard, Intel a confirmÃ©, Ã lâ€™occasion de lâ€™OCP Global Summit, que cette architecture sâ€™Ã©tendrait Ã©galement Ã son offre data center. Sur son site officiel, la sociÃ©tÃ© dÃ©taille les principales caractÃ©ristiques de Crescent Island : une micro-architecture Xe3P optimisÃ©e pour les performances par watt ; 160 Go de LPDDR5X ; la prise en charge dâ€™un large Ã©ventail de types de donnÃ©es, pensÃ©e pour les fournisseurs de services tokens-as-a-service et les charges dâ€™infÃ©rence IA.

Intel ajoute que Â« le nouveau GPU pour centres de donnÃ©es, nom de code Crescent Island, est conÃ§u pour Ãªtre optimisÃ© en termes de consommation et de coÃ»t afin de sâ€™intÃ©grer aux serveurs dâ€™entreprise Ã refroidissement par air Â». Lâ€™entreprise a par ailleurs confirmÃ© que sa pile logicielle unifiÃ©e pour lâ€™IA, actuellement dÃ©veloppÃ©e et testÃ©e sur les GPU Arc Pro B-Series, sera pleinement compatible avec Xe3P dÃ¨s la sortie du nouveau matÃ©riel.

Pour complÃ©ter, Andreas Schilling a publiÃ© une photographie de la diapositive prÃ©sentÃ©e lors de lâ€™Ã©vÃ©nement.

We now at least have a rendering of what the chip on Crescent Island might look like. https://t.co/kCU4nkkaVk pic.twitter.com/8Nzm2rg7RK â€” Andreas Schilling ???????? (@aschilling) October 14, 2025

Il faudra dans tous les cas faire preuve de patience : les premiers Ã©chantillons de Crescent Island sont attendus au second semestre 2026. Pour raccrocher les wagons, Intel entÃ©rine donc le fait que lâ€™architecture Xe3P ne se cantonnera pas aux iGPU des systÃ¨mes Nova Lake, mais quâ€™elle sera aussi dÃ©clinÃ©e en GPU dÃ©diÃ©s pour les centres de donnÃ©es. Reste Ã voir si cette ouverture prÃ©figure une nouvelle gÃ©nÃ©ration de cartes graphiques grand public. En lâ€™occurrence, Celestial, censÃ©e Ãªtre la troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration Arc, doit exploiter des unitÃ©s de la famille Xe3. Ã€ voir, mais Ã ce stade, la feuille de route accole Next Arc family Ã Xe3P.

Terminons en rappelant une rumeur antÃ©rieure qui Ã©voquait aussi Nova Lake-AX, de prÃ©tendues puces Ã iGPU baraquÃ© censÃ©es rivaliser avec les Strix Halo dâ€™AMD. Rien ne dit quâ€™elles nâ€™aient pas Ã©tÃ© abandonnÃ©es.