Avec les APU Sound Wave, AMD surferait sur la vague Arm

Au grand catalogue des noms de code AMD, il est temps d’ajouter une nouvelle ligne : Sound Wave. Un manifeste d’expédition permet de se mettre à la page, bien que cette mystérieuse vague ait déjà déferlé quelques semaines avant l’été, en mai.

Déferlante en 2026 ?

La découverte du jour revient à ITHome ; elle s’est propagée jusqu’à nos contrées par l’intermédiaire du divulgateur @Olrak29. Le document mentionne des puces SWV (pour Sound Wave), utilisant un boîtier BGA-1074 de 32 × 27 mm. Elles exploiteraient le socket FF5, censé remplacer le FF3 employé sur des appareils comme le Steam Deck.

Soundwave - SWV

BGA1074

Tel que rapporté plus haut, si c’est la première mention de Sound Wave sur le Comptoir, ces processeurs avaient déjà fait parler d’eux il y a quelques mois. Et depuis cette première apparition, tout le monde s’accorde pour dire qu’il s’agit d’APU basés sur l’architecture Arm, a priori faits pour équiper de nouveaux appareils Microsoft Surface prévus en 2026.

Selon plusieurs rapports, Sound Wave s’appuierait sur le nœud 3 nm de TSMC. Une unique configuration à six cœurs CPU (deux cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité) et quatre unités de calcul RDNA 3.5 est avancée. La plage de TDP serait inférieure à 10 W. Toutes ces caractéristiques ne donnent pas vocation à concurrencer frontalement les Snapdragon X sur le segment Windows on Arm, ces derniers étant plus généreusement dotés.

AMD a déjà walked on the Arm side par le passé. L’entreprise avait notamment proposé les Opteron A1100, processeurs basés sur des cœurs Arm Cortex-A57, en 2016 (formellement introduits en 2014). Une nouvelle gamme de CPU K12 Arm était même envisagée pour 2017, avant d’être annulée. L'article d’Igor’s LAB publié en mai qui traite des Sound Wave rappelle aussi le projet Skybridge de 2014. Ce dernier ambitionnait d’associer des cœurs x86 et Arm sur une même plateforme — une hybridation restée sans suite.

Après grosso modo une décennie d’absence sur ce terrain, la société semble donc prête à retenter l’aventure Arm, cette fois avec une approche plus conventionnelle. Avec sans doute l’ambition de profiter de la maturité croissante de l’écosystème Windows on Arm, fruit des efforts conjoints de Qualcomm et Microsoft. Le système dispose désormais d’une base logicielle solide, soutenue par les pilotes, développeurs et OEM. En outre, le contexte actuel invite à passer à l’action : Intel n’a pas franchi le Rubicond, mais poursuit ses efforts en matière d’efficience énergétique avec Panther Lake, une gamme dans la continuité de Lunar Lake ; NVIDIA prépare des AI PC armés de SoC Arm ; Qualcomm, poids lourd des SoC pour smartphones, assume de vouloir s'imposer sur les ordinateurs Windows, et a dévoilé il y a peu sa seconde génération de Snapdragon X Elite. Le moment est donc propice pour qu’AMD déploie à son tour sa propre offensive Arm. Ce, non pas pour remplacer le x86, mais pour le compléter, dans un segment où l’efficience énergétique est la pierre angulaire. Bien sûr, abstraction faite de Windows, on se gardera d’oublier Apple, qui n’a pas attendu Microsoft pour dompter l’Arm et prouver la viabilité d’une telle transition.

Quoi qu’il en soit, pour l’heure, AMD garde le silence sur Sound Wave (et défend bec et ongles les atouts du x86). La gamme n’apparaît dans aucune feuille de route connue. Mais les indices convergent vers un lancement courant 2026, précédé d’une présentation possible en fin d’année, ou plus vraisemblablement au CES 2026. Au vu de l’importance d’un tel tournant, l’annonce ne se fera de toute façon pas en catimini. Reste à voir si Sound Wave sera tempête, raz-de-marée, vaguelette… ou simple clapotis.