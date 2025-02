RTX 5070 Ti : le plein de scores 3DMark avant la pénurie de cartes graphiques

La date est fixée dans les agendas depuis plusieurs jours : d’ici la fin de la semaine, à partir de ce jeudi 20 février précisément, vous serez dans la capacité théorique d’acheter une GeForce RTX 5070 Ti. Mais certainement dans l’incapacité pratique de le faire.

N'espérez pas autre chose pour la RTX 5070 Ti. Remarquez le "Top des ventes" gratifié de seulement deux avis.

Selon des informations partagées par Channel Gate, l’offre initiale de RTX 5070 Ti promet d’être aussi inapte à répondre à la demande que celles des GeForce RTX 5090 et RTX 5080. Les quelques exemplaires risquent donc de fondre en quelques minutes comme neige au soleil. Quant aux prix, les 884 euros évoqués par NVIDIA seront certainement largement dépassés : en témoignent les montants pour les premières cartes référencées par quelques détaillants, lesquels sont bien supérieurs au MSRP.

Notez tout de même que la source évoque spécifiquement le cas des cybercafés de Chine. Beaucoup de ces commerces exploitent des GPU XX70. Quelques-uns prévoyaient de mettre à niveau leur système avec des RTX 5070 Ti. Notre confrère stipule que la plupart des sites ne recevront que quelques unités — les plus chanceux une dizaine de cartes, tout au plus.

Ceci dit, même pour le pékin, l’auteur Winterherz révèle sur sur le réseau social X que son détaillant allemand l’a déjà averti d'une offre tout aussi famélique.

Today I leak my chat with alternate germany on instagram, which basically boils down to: Availability of the RTX 5070 Ti on the same level as 5080/5090.^^ pic.twitter.com/yBgaKVl3bV