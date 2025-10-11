Qualcomm met la main sur Arduino, lâ€™Ã¢me des makers mise Ã  lâ€™Ã©preuve

En milieu de semaine, Qualcomm a annoncÃ© le rachat dâ€™Arduino. Le nom de cette entreprise ne parlera peut-Ãªtre pas Ã tous les lecteurs. Mais il risque de raviver chez certains les rÃ©miniscences de leurs jeunes annÃ©es â€” chez ceux qui ont fourbi leurs compÃ©tences sur les cÃ©lÃ¨bres cartes Uno de la sociÃ©tÃ© (qui avait fÃªtÃ© son quinziÃ¨me anniversaire en 2018 ; elle a donc 22 ans cette annÃ©e), ou qui ont appris Ã programmer Ã lâ€™aide de lâ€™environnement logiciel Arduino IDE (un langage dÃ©rivÃ© du C/C++, mais conÃ§u pour Ãªtre plus accessible aux dÃ©butants). Ou encore chez les bidouilleurs de microcontrÃ´leurs et autres aficionados de lâ€™Ã©lectronique dâ€™aujourdâ€™hui.

Arduino UNO Q Â© Qualcomm

En effet, Arduino est bien connue dans les milieux techniques, informatiques et dâ€™ingÃ©nierie. Avec sa plateforme open source, abondamment documentÃ©e, elle sâ€™est imposÃ©e comme un outil dâ€™initiation incontournable pour les Ã©tudiants et les Ã©lectroniciens, bien avant lâ€™arrivÃ©e des Raspberry Pi ou ESP32. Bref, une marque emblÃ©matique, Ã la croisÃ©e du monde acadÃ©mique et du bricolage Ã©lectronique â€” prÃ©sente aussi bien sur les bureaux des salles de classe que sur les Ã©tablis des makers pour filer la mÃ©taphore.

Lâ€™esprit Arduino Ã lâ€™Ã©preuve de Qualcomm

En consÃ©quence, la voir tomber dans le giron de Qualcomm nâ€™enchante pas tout le monde. Dâ€™autant que la dÃ©marche trahit sans doute la volontÃ© de la firme amÃ©ricaine de rendre ses kits de dÃ©veloppement et ses gammes de produits IoT plus accessibles aux Ã©tudiants et aux bidouilleurs â€” donc, in fine, aux acteurs de demain. Avec, logiquement, une crainte quant Ã la prÃ©servation de Â« lâ€™esprit Â» Arduino. Pas sÃ»r que la dÃ©claration de Nakul Duggal, directeur gÃ©nÃ©ral du groupe Automotive, Industrial and Embedded IoT chez Qualcomm Technologies, Inc., rassure les sceptiques :

Avec nos acquisitions de Foundries.io, Edge Impulse, et dÃ©sormais Arduino, nous accÃ©lÃ©rons notre ambition de dÃ©mocratiser lâ€™accÃ¨s Ã nos produits de pointe en matiÃ¨re dâ€™IA et de calcul pour la communautÃ© mondiale des dÃ©veloppeurs. Arduino a su bÃ¢tir une communautÃ© mondiale de dÃ©veloppeurs et de crÃ©ateurs particuliÃ¨rement dynamique. En combinant leur esprit open source avec le portefeuille de produits et de technologies de pointe de Qualcomm Technologies, nous permettons Ã des millions de dÃ©veloppeurs de concevoir des solutions intelligentes plus rapidement et plus efficacement â€” tout en leur ouvrant la voie vers une commercialisation Ã lâ€™Ã©chelle mondiale, en sâ€™appuyant sur la puissance de notre Ã©cosystÃ¨me.

Pour Arduino, dÃ©jÃ engagÃ©e dans une montÃ©e en gamme avec sa sÃ©rie Pro Ã destination de lâ€™industrie, s'acoquiner avec Qualcomm constitue un levier Ã©vident pour renforcer son positionnement sur le segment professionnel. Tout lâ€™enjeu sera de maintenir le juste Ã©quilibre entre la communautÃ© Ã©ducative et celle des makers, face au secteur industriel, plus rentable. Sauf Ã vouloir une bascule.

Fabio Violante, PDG dâ€™Arduino :

En unissant nos forces avec Qualcomm Technologies, nous renforÃ§ons considÃ©rablement notre engagement en faveur de lâ€™accessibilitÃ© et de lâ€™innovation. Le lancement de lâ€™UNO Q nâ€™est quâ€™un dÃ©but : nous sommes impatients de donner Ã notre communautÃ© mondiale les moyens de disposer dâ€™outils puissants qui rendent le dÃ©veloppement de lâ€™IA intuitif, Ã©volutif et ouvert Ã tous.

Au passage, notez qu'aucun montant n'a Ã©tÃ© communiquÃ©.

UNO Q

Quoi quâ€™il en soit, ce partenariat a dÃ©jÃ , vous l'aurez compris, abouti Ã un premier produit : l'UNO Q. Lâ€™entreprise la prÃ©sente comme la premiÃ¨re carte Arduino capable dâ€™exÃ©cuter Linux. Elle embarque un quadricÅ“ur Qualcomm Dragonwing QRB2210 avec GPU, associÃ© Ã un microcontrÃ´leur STM32U585, dans une Â« combinaison unique permettant de faire cohabiter applications Linux, contrÃ´le temps rÃ©el et IA lÃ©gÃ¨re Â». Plus spÃ©cifiquement, le Dragonwing QRB2210 est conÃ§u pour les produits de robotique et dâ€™IoT nouvelle gÃ©nÃ©ration. Il exploite un CPU quadricÅ“ur Ã 2,0 GHz, un GPU Adreno et deux processeurs de signal dâ€™image (ISP). ProposÃ©e Ã partir de 44 $, cette Uno Q embarque 2 Go de RAM (une version 4 Go est prÃ©vue) et 16 Go de stockage eMMC.

Arduino la compare Ã lâ€™UNO R4 (facturÃ©e 27 $). La page prÃ©cise que celle-ci Â« est une carte Ã microcontrÃ´leur pur, idÃ©ale lorsque lâ€™on souhaite rester simple, efficace et centrÃ© sur le matÃ©riel. Elle offre des performances basse consommation et temps rÃ©el pour des tÃ¢ches telles que la lecture de capteurs, le pilotage dâ€™actionneurs ou la crÃ©ation de prototypes IoT. EntiÃ¨rement compatible avec les shields et bibliothÃ¨ques Arduino, et bÃ©nÃ©ficiant de la simplicitÃ© de lâ€™Arduino IDE, elle constitue un excellent choix pour apprendre, expÃ©rimenter et transformer rapidement une idÃ©e en projet fonctionnel Â».

Ã€ lâ€™inverse, lâ€™UNO Q Â« va un cran plus loin en ajoutant Ã son microcontrÃ´leur un processeur compatible Linux. Cela permet dâ€™exÃ©cuter des modÃ¨les dâ€™IA, de traiter des images et du son, ou encore de connecter des applications Web avancÃ©es, tout en conservant le contrÃ´le matÃ©riel via le STM32 MCU. GrÃ¢ce Ã App Lab, il devient mÃªme possible dâ€™orchestrer le tout depuis un seul environnement, en mÃªlant sketches Arduino, scripts Python et modÃ¨les dâ€™IA Â».

Au cas oÃ¹ vous vous poseriez la question, lâ€™Arduino App Lab est la nouvelle plateforme de dÃ©veloppement exÃ©cutable directement sur lâ€™UNO Q ou sur un autre ordinateur. Elle vise Ã simplifier la crÃ©ation et la maintenance dâ€™applications mÃªlant Linux et microcontrÃ´leur.

Lâ€™entreprise prÃ©cise quâ€™il est toujours possible dâ€™utiliser lâ€™Arduino IDE pour exÃ©cuter ses sketches sur le sous-systÃ¨me microcontrÃ´leur de lâ€™UNO Q, ou dâ€™employer ses propres outils via lâ€™Arduino CLI, entre autres. Mais d'aprÃ¨s elle, pour exploiter pleinement les capacitÃ©s de lâ€™UNO Q, lâ€™outil idÃ©al reste Arduino App Lab. Cette plateforme est Â« conÃ§ue pour offrir une expÃ©rience inÃ©dite en intÃ©grant en toute simplicitÃ© les sketches Arduino, le Python et lâ€™IA Â». Arduino App Lab est compatible avec tous les principaux systÃ¨mes dâ€™exploitation : Windows 10 ou version ultÃ©rieure (64 bits), macOS 11 ou version ultÃ©rieure (64 bits), Ubuntu 22.04 ou plus rÃ©cent, ainsi que Debian Trixie (64 bits). Lâ€™application est Ã©galement prÃ©installÃ©e nativement sur le systÃ¨me Debian de lâ€™Uno Q.

Par ailleurs, la FAQ prÃ©cise quâ€™en matiÃ¨re dâ€™open source, rien ne change, pour l'instant. Les schÃ©mas et fichiers Gerber de lâ€™UNO Q restent disponibles sous licence CC-BY-SA 4.0.