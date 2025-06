RX 9060 XT 8 Go, la version qu’AMD ne voulait pas trop montrer

La sortie des GeForce RTX 5060 Ti et 5060 avait déjà un parfum de gestion contrôlée. Celle de la RX 9060 XT n'a fait que confirmer cette tendance. Pour les GeForce Ti précitées, NVIDIA s’était bornée à fournir des variantes 16 Go de la carte ; pour la RTX 5060, à réserver à quelques médias le privilège de livrer une « preview » strictement encadrée. Souvent, en pareille situation, le petit est parfois gracieusement drapé de probité. Pour sa Radeon RX 9060 XT, également déclinée avec deux quantités de VRAM, AMD n’a toutefois pas voulu endosser ce rôle de blanc chevalier. Après nous avoir expliqué que les 8 Go répondaient aux attentes de bien des joueurs, l’entreprise a, sans surprise, essentiellement fourni des cartes 16 Go pour les tests. La justification est plus surprenante en revanche : elle serait avant tout géographique.

© LTT

Les versions 16 Go forcément surreprésentées

Le site VideoCardz a l’habitude de rassembler l’intégralité des examens dans un article. Petit jeu, assez simple : il y a deux intrus dans le lot.

© VideoCardz

Abstraction faite d'Uniko's Hardware, qui a eu les deux, la média argentin PCMR LATAM et le seul à avoir pu jauger uniquement d’une RX 9060 XT 8 Go ; en l’occurrence, la Reaper de PowerColor.

Ce constat à lui seul en dit long. Mais Linus Tech Tips en a rajouté une couche : il a publié ce qu’il présente comme des informations tirées du guide officiel des évaluateurs et d'un e-mail de suivi envoyé à ceux ayant demandé spécifiquement le modèle 8 Go. AMD y expose le déterminant de la distribution des cartes selon leur quantité de mémoire vidéo dédiée : la demande régionale.

© LTT

En d’autres termes, dans un monde globalisé, un Argentin serait donc davantage attiré par un GPU avec 8 Go de VRAM qu’un Brésilien.

Nous n’allons pas nous lancer dans un article économique un vendredi matin, pas de panique. D’autant que la situation actuelle de l’Argentine est assez difficile à objectiver ; elle varie largement selon l’orientation pro ou anti Javier Milei des sources. Néanmoins, les données de la Direction Générale du Trésor français renseignent un PIB par habitant de 13 415 dollars pour le pays de Messi en 2024 ; de 10 210 dollars pour celui de feu Pelé pour la même année. Les valeurs changent un peu pour le PIB en parité de pouvoir d'achat (PPA), mais la hiérarchie reste la même. Sur la base de ces indicateurs purement macroéconomiques, rien ne justifie donc la plus grande appétence des Brésiliens pour les GPU avec 16 Go !

Bref, tant qu’il y aura deux versions d’une même carte, il faudra s’y faire : le principal intéressé mettra forcément en valeur son meilleur produit. Est-ce illogique ? Pas vraiment. Les essais automobiles, après tout, portent rarement (jamais ?) sur la finition d’entrée de gamme équipée du moteur le plus asthmatique. Est-ce grave ou scandaleux ? Probablement moins qu’un gouvernement qui s’arrange avec une multinationale pour dissimuler des pratiques illégales — ou, pour garder notre analogie automobile, qu’une entreprise qui trafique pendant des années des tests d’homologation, causant, selon une récente étude du CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air), 124 000 morts en Europe (16 000 en France depuis 2009), pour un impact économique estimé à 760 milliards d’euros... et dont on croise encore les véhicules à chaque coin de rue. Mais bien entendu, libre à chacun de choisir ses indignations.