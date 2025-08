Duel de MSI Claw : Lunar Lake vs Strix Point, qui l’emporte ?

Depuis peu, MSI propose sa Claw sous pavillon AMD : la Claw A8. Contrairement à la Claw 8 AI+, qui navigue sous la protection de Lunar Lake (Core Ultra 7 258V), l’A8 dissimule un Ryzen Z2 Extreme. Le testeur Golden Pig Upgrade a organisé une confrontation directe entre les deux vaisseaux.

© MSI

17 W puis 30 W

Avant tout, rappelons rapidement les armadas en présence. D’un côté, la Claw A8 et son Ryzen Z2 Extreme cuirassé de 8 cœurs CPU (3 cœurs Zen5 et 5 cœurs Zen5c) avec une carte graphique Radeon 890M (donc 16 unités de calcul RDNA 3.5). En face, le Core Ultra 7 258V, qui possède également 8 cœurs CPU, mais en 4 + 4 (Skymont et Lion Cove), et un iGPU Xe2-LPG dardé de 8 cœurs Xe2.

Terrain de l’affrontement : 10 jeux (Far Cry 6, Monster Hunter Wilds, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3, Elden Ring, AC Shadow, Cyberpunk 2077, Mount & Blade II : Bannerlord, Resident Evil Village, F1 2024) en 1080p, avec deux paliers de puissance, 17 W et 30 W.

© Golden Pig Upgrade

Bilan de la bataille : le Ryzen gagne aux points, en partie grâce à un premier round à 17 W de TDP qui lui est plus favorable. Dans tous les cas, aucune des deux flottes en présence n’est touchée coulée et ne repose dans les abysses ; le bâtiment d’Intel a néanmoins davantage vacillé que celui d’AMD.

Hélas, la Claw 8 AI+ est facilement trouvable en France, contrairement à la Claw 8 AI. Les plus pressés ne devraient donc pas se sentir excessivement lésés, mais ils n’auront pas la meilleure version pour jouer.

Profitons-en pour signaler qu’au sein des NUC 14 AI Pro et Pro+ que nous avons testés, les Lunar Lake nous ont convaincus. Enfin, que des consoles portables encore plus puissantes que celles évoquées ici sont en préparation : AyaNeo et GPD peaufinent des modèles basés sur des processeurs Strix Halo.