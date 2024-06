Lunar Lake : pleine gamme et marée de benchmarks

Des fuites relatives aux processeurs Lunar Lake ont émergé ces derniers jours. Plusieurs entrées de benchmarks donnent un aperçu des performances des prochains Core d’Intel, tandis qu'une autre est venue fixer les contours de la gamme.

Une main bien manucurée © Intel

Gamme Lunar Lake

Entrons directement dans le vif du sujet avec la présentation de neufs références Lunar Lake par un certain Jaykihn, individu qui semble être un nouveau parrain dans le milieu du deal de leaks. Selon ses informations, la série ressemblera à celle-ci :

Processeur Coeurs / Threads PL1

PBP PL2

MTP LLC (Low-Latency Cache) Mémoire

LPDDR5X

8533 P-Core

Boost Clock E-Core

Boost Clock GPU GPU Clock NPU TOPS XMX TOPS Core Ultra 9 288V 4 P-cores / 4 E-cores 30W 30W 12MB 32 Go(2R) 5,1 GHz 3,7 GHz Arc 140V (8 cœurs Xe2) 2,05 GHz 48 67 Core Ultra 7 268V 4 P-cores / 4 E-cores 17W 30W 12 Mo 32 Go(2R) 5,0 GHz 3,7 GHz Arc 140V 2,00 GHz 48 66 Core Ultra 7 266V 4 P-cores / 4 E-cores 17W 30W 12 Mo 16 Go(1R) 5,0 GHz 3,7 GHz Arc 140V 2,00 GHz 48 66 Core Ultra 7 258V 4 P-cores / 4 E-cores 17W 30W 12 Mo 32 Go(2R) 4,8 GHz 3,7 GHz Arc 140V 1,95 GHz 47 64 Core Ultra 7 256V 4 P-cores / 4 E-cores 17W 30W 12 Mo 16 Go(1R) 4,8 GHz 3,7 GHz Arc 140V 1,95 GHz 47 64 Core Ultra 5 238V 4 P-cores / 4 E-cores 17W 30W 8 Mo 32 Go(2R) 4,7 GHz 3,5 GHz Arc 130V (7 cœurs Xe2) 1,85 GHz 40 53 Core Ultra 5 236V 4 P-cores / 4 E-cores 17W 30W 8 Mo 16 Go(1R) 4,7 GHz 3,5 GHz Arc 130V 1,85 GHz 40 53 Core Ultra 5 228V 4 P-cores / 4 E-cores 17W 30W 8 Mo 32 Go(2R) 4,5 GHz 3,5 GHz Arc 130V 1,85 GHz 40 53 Core Ultra 5 226V 4 P-cores / 4 E-cores 17W 30W 8 Mo 16 Go(1R) 4,5 GHz 3,5 GHz Arc 130V 1,85 GHz 40 53

Pour les spécialistes du hardware que vous êtes, les données ci-dessus se passent certainement d’explications. Soulignons simplement le cas du Core Ultra 9 288V, apparemment porte-étendard des Lunar Lake et seul exemplaire dont le PBP (Processor Base Power) serait de 30 W plutôt que de 17 W ; rappelons que ces Core embarquent leur mémoire LPDDR5X-8533 et abandonnent l'Hyper-Threading ; précisons que les TOPS XMX marquent la puissance de calcul des Xe Matrix eXtensions du GPU.

Benchmarks CPU et GPU Lunar Lake

Plus récemment, notre Jaykihn a réitéré ses prédictions concernant les Lunar Lake ; cette fois en publiant sur le réseau social X le tableau des performances ci-dessous (performances qu'il, ou elle, qualifie tout de même de préliminaires). Celui-ci met en scène un processeur configuré avec des puissances de 17 W et 30 W dans moult benchmarks. A priori, ce n’est donc pas le Core Ultra 9 288V. Et sachant que la puce embarque 16 Go de RAM, nous avons, sur la base du tableau précédent, affaire à l’un de ces quatre Core Ultra : 266V / 256V / 236V / 226V.

LNL benchmarks. preliminary, subject to change, yada yada. pic.twitter.com/0fUxdHIRtx — Jaykihn (@jaykihn0) June 25, 2024

Benchmark Lunar Lake (17W) Lunar Lake (30W) 30 W VS 17W 3DMark Timespy 3438 4151 20,7% 3DMark Wildlife Extreme 6185 7561 22,2% Cinebench R23 (MT) 8182 10212 24,8% Crossmark 1801 1801 0 % Geekbench 5.4 MT 8805 8653 -1,7% Geekbench 5.4 ST 2020 1988 -1,6% Speedometer 2.1 455 436 -4,2% Sysmark 25 1575 - - WebXPRT 4 315 315 0,00%

Notre attention est surtout attiré par le score 3DMark TimeSpy. Pour quelles raisons ? Premièrement parce que les GPU de ces Lunar Lake, premiers Core dotés de l’architecture Xe2 (laquelle doit aussi servir aux cartes graphiques dédiées Battlemage), suscitent pas mal d’intérêt : ils pourraient fortement booster les ultrabooks et autres consoles portables qu’ils ne manqueront pas d’équiper. Deuxièmement, parce que nous avons récemment eu vent de scores dans ce benchmark pour les Ryzen AI 300 d’AMD via deux sources distinctes.

Tant pour ces derniers que pour les Lunar Lake, les résultats obtenus sont de bon augure. En outre, ces deux gammes semblent être très proches l’une de l’autre sur ce terrain – en supposant toutefois que le score communiqué pour les Core soit bien le score graphique et non le score global (la source ne le précise pas). Dans ce cas, les iGPU Xe2 des Lunar Lake à 30 W et 17 W s'annoncent quand-même supérieurs étant donné leur faible puissance : ils semblent au niveau des Radeon 890M et Radeon 780M de processeurs à 54 W de TDP. Bon, ce n'est qu'un benchmark, et il faudra voir ce que tout ceci donne concrètement dans les applications réelles.

Solution Score TimeSpy Source GeForce RTX 3050 Lapto 4874 (moyenne) 3DMark Ryzen AI 9 HX 370 R890M LP5X-7500 54W 4221 GPD Intel Lunar Lake Arc 140V? LPX-8533 30W 4151 Jaykihn Core Ultra 7 155H ARC LP5X-7467 55W 3756 Notebookcheck Ryzen AI 300 ES R890M LP5X-7500 15W ~3500 Golden Pig Upgrade Intel Lunar Lake Arc 140V? LPX-8533 17W 3438 Jaykihn Ryzen 9 7940HS R780M D5-5600 54W 3218 VideoCardz Core Ultra 9 185H ARC D5-5600 54W 3191 VideoCardz Ryzen 7 8840U R780M D5-5600 28W 2792 VideoCardz

Par ailleurs, dans WildLife Extreme, nous n’avons pas de résultats pour le Radeon 890M, mais le 780M a une moyenne de 5055 points et un top score de 6423 points.

Terminons avec deux entrées Geekbench 6.3, benchmark dans lequel s’est aventuré l’Intel Core Ultra 268V hier.

Avec grosso modo 2700 points en ST, ce Lunar Lake talonne le très haut de gamme laptop Raptor Lake / Meteor Lake (le Core i9-14900HX a une moyenne de 2753 points ; le Core Ultra 9 185H plafonne à 2259 points).

En MT, avec 10 000 points, nous sommes forcément loin du haut du classement ; mais rien d’anormal pour des puces mobiles à 8 cœurs CPU et au PBP contenu. Pour situer, sachez que le Core Ultra 9 185H (16 cœurs) a une moyenne de 12 092 points ; ces Lunar Lake sont logiquement plus proches d’un Ryzen 7 7840U par exemple, un 8 cœurs Zen 4 à faible TDP (15-30W), pour lequel la moyenne est de 10 479 points.

Pour en finir avec Lunar Lake, une date de sortie plus précise que celle communiquée par Intel a été évoquée récemment : elle stipule que ces processeurs seront lancés à la mi-septembre.