Ryzen AI 300 vs Lunar Lake : quel est le meilleur iGPU pour jouer ?

Les iGPU d’AMD avaient une longueur d’avance sur ceux d’Intel depuis quelques années. La donne a toutefois changé avec les générations actuelles, Ryzen AI 300 et Lunar Lake. Selon plusieurs tests indépendants, la hiérarchie s’est même inversée.

AMD revendique la victoire

Hier, AMD a mis en ligne un article de blog titré Ultimate Thin and Light Gaming with AMD Ryzen AI 300 Series. Il s’évertue à démontrer qu’en matière de jeu vidéo, les solutions intégrées Radeon 800 conservent une bonne longueur d’avance sur celles de la concurrence.

Pour mémoire, les Ryzen AI 300 exploitent des iGPU Radeon 880M ou 890M dotés de respectivement 12 et 16 unités de calcul RDNA 3.5. De leur côté, les Core Ultra 200V Lunar Lake bénéficient des nouveaux cœurs graphiques Xe2. Là encore, il y a deux options d’iGPU : l’Arc 130V et l’Arc 140V, pourvoyeurs de respectivement 7 et 8 cœurs Xe.

AMD a donc confronté le Ryzen AI 9 HX 370 au Core Ultra 7 258V. Ce dernier n’est pas le vaisseau amiral des Lunar Lake, ni même son second ; c’est tout de même un bon représentant de cette série puisque, c'est ce qui nous intéresse ici, il exploite bien un iGPU Arc 140V. L’entreprise a jaugé des performances dans un châssis ASUS Zenbook S : le S 16 pour le Ryzen AI 9 HX 370 et le S 14 pour le Core Ultra 7 258V. Les deux machines embarquent 32 Go de mémoire LPDDR5X, mais à 7500 MT/s pour le Ryzen, contre 8533 MT/s pour le Lunar. Le TDP / PBP n’est pas précisé. Par défaut, le Ryzen a un TDP de 28W et le Core un PBP de 17 W.

Dans le diagramme ci-dessous, AMD allègue que l'ordinateur portable équipé de son Ryzen délivre, en moyenne, 75 % d’images par seconde de plus que celui de la concurrence en 1080p. Le panel de jeux est assez exhaustif : Assassin's Creed Mirage, Dying Light 2 Stay Human, Shadow of the Tomb Raider ou encore DOOM Eternal.

Deux autres diagrammes nuancent clairement ce postulat. Ils révèlent que cette prétendue supériorité est atteinte à grand renfort de FSR et de Frame Generation. Nativement, le Ryzen ne devance le Core que dans 9 des 16 jeux (et encore, parfois de très peu). Présentée ainsi, « la victoire évidente pour AMD » paraît moins évidente.

Cette présentation très « IPS moyen / 1 % low » est totalement fortuite ; limitez-vous aux teintes les plus sombres pour les valeurs natives



Après, vivons avec notre temps : ces technologies de mises à l’échelle et de génération d’images sont maintenant largement répandues. Et pas seulement pour des iGPU par nature forcément faiblards : notre article consacré aux configurations PC de STALKER 2 contient plusieurs diagrammes de NVIDIA faisant la part belle aux apports du DLSS, y compris pour des GPU aussi puissants que ceux qui équipent les meilleures GeForce RTX 40. En outre, bien que ces technologies d’upscaling et de FR ne soient pas du goût de tout le monde, dans le cas d’une expérience de jeu sur ordinateur portable limité à son seul iGPU, c’est toujours mieux de pouvoir jouer à 50 IPS grâce à celles-ci que nativement à 15 ou 20 pauvres IPS .

Toutefois, hasard du calendrier, Tom’s Hardware US a publié il y a quelques heures un dossier comparant les performances des iGPU des processeurs précités ; toujours dans des jeux, mais sans aucun soutien des technos précitées. Et la conclusion de nos confrères est un peu différente de celle d’AMD : ils estiment qu’Intel a repris le leadership. Sur la base de 27 jeux, voici les moyennes qu’ils ont obtenu en 720p et 1080p :

GPU Nombre moyen d’IPS en 720p (Low / Medium) Nombre moyen d’IPS en 1080p (Low / Medium) Conso moyenne en 720p (CPU + GPU) Conso moyenne en 1080p (CPU + GPU) RTX 3050 Ti 68,7 49,7 114,9 115,6 Core Ultra 7 258V 47,7 30,8 28 27,8 Ryzen AI 9 HX 370 44,7 29,2 27,8 27,5 Core Ultra 7 155H 33,6 23,3 28,2 28

Factuellement, ils aboutissent à une avance de 6,7 % en 720p et de 5,5 % en 1080p en faveur de l'iGPU du Lunar Lake. Une vidéo plus ancienne proposée par Dave2D (mesures disponibles à partir de 2:26) donnait la même tendance. Bref, clairement, il y a match ; à voir ce que donneront les futurs iGPU RDNA 4.