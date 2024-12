Claw 8 AI+ et Claw 7 AI+ : Lunar Lake s’attaque aux consoles portables

Claw 8 AI+ et Claw 7 AI+ : Lunar Lake s’attaque aux consoles portables

Claw 8 AI+ et Claw 7 AI+ : Lunar Lake s’attaque aux consoles portables

Dans le plus si petit monde des consoles portables, MSI joue l’excentricité avec sa Claw : cette machine avait débaroulé en janvier dernier avec en son cœur, un processeur Intel. Au départ, ce Meteor Lake était plus un fardeau qu’un bienfait, bien que ce préjudice se soit un peu atténué au fil des mises à jour des pilotes graphiques opérées par la maison mère. À contre-courant de la stratégie de Valve basée sur l’idée que plusieurs générations d’APU sont nécessaires pour justifier le lancement d’une nouvelle console portable, MSI avait affiché, il y a de ça plusieurs mois déjà, son ambition de faire alunir les Lunar Lake sur sa Claw avec la Claw 8 AI+. La marque l'a désormais officialisée au côté de la Claw 7 AI+.

Une montée en gamme répercutée sur la facture

L’une comme l’autre embarquent un Core Ultra 200V, à savoir le Core 7 258V. Une telle puce mobilise donc les 8 cœurs CPU standards de la gamme, ainsi que le meilleur iGPU, l’Arc A140 constitué de 8 cœurs Xe2. Surtout, un tel choix de processeur implique 32 Go de LPDDR5X-8533 (pour mémoire, les Lunar Lake exploitent une memory-on-package). MSI peut ainsi se targuer de devancer l’ASUS ROG Ally X et ses 24 Go de RAM.

Par ailleurs, le numéro précise la diagonale de l’écran. Par rapport à la MSI Claw originale, la Claw 8 gagne donc un pouce. Elle arbore une dalle en 1920 x 1200 pixels à 120 Hz avec prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate).

La Claw 8 AI+ voit également sa quantité de stockage interne doubler (1 To au lieu de 512 Go). Elle hérite aussi d’une batterie de 80 Wh qui, espérons-le, améliore son autonomie.

La Claw 8 AI+

Concernant la Claw 7 AI+, c’est une version refresh de la MSI Claw 7 (A1M) avec quelques changements mineurs, notamment la perte du Wi-Fi 7.

La Claw 7 AI+

Pour finir, sachez que certains confrères rapportent des mentions du Core Ultra 7 256V dans des documents marketing. En l’état, cette configuration n’est toutefois pas confirmée par MSI. Elle n’aurait pas d’incidence sur la partie CPU / GPU, ce Core étant un clone du Core 7 258V sur ce plan. C'est la mémoire intégrée qui distingue ces deux modèles : le 256V a 16 Go.

Pour les prix, pas de montants en euros pour le moment (ces deux Claw ne sont d’ailleurs toujours pas référencées sur le site français de la marque taïwanaise), seulement ceux en dollars : 899 dollars pour la Claw 8 AI+, 799 dollars pour sa petite sœur. Dans la devise de l’once Sam, ce dernier montant correspond au tarif de lancement de la première Claw ; actuellement, cette première cuvée se négocie entre 499 euros et un peu plus de 1000 euros selon la version.