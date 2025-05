La MSI Claw se met au Zen, elle adopte un Ryzen

Dans le petit monde (plus si petit) des consoles portables, la MSI Claw faisait figure d’anomalie : c’était l’une des rares à privilégier un processeur Intel Core plutôt qu’un AMD Ryzen. Une originalité qui, selon de nombreux tests, est davantage une infirmité qu'un bienfait. MSI a finalement décidé de mettre un peu de Zen dans sa Claw : l’entreprise vient d’officialiser une Claw A8 BZ2EM équipée d’un processeur Ryzen.

La Claw mange à tous les râteliers

Par rapport à la version dotée d’un Core Ultra 7 258V (Lunar Lake), cette nouvelle mouture implique quelques concessions. Ainsi, la Claw Intel embarque 32 Go de LPDDR5X-8533, tandis que la version AMD se contente de 24 Go de LPDDR5X-8000.

La console conserve un SSD M.2 2280 de 1 To, une batterie de 80 Wh, ainsi qu’un écran IPS FHD+ de 8 pouces à 120 Hz. Le Bluetooth 5.3 reste de la partie, mais le Wi-Fi passe en 6E (contre du Wi-Fi 7 sur la version Intel).

Côté processeur, la mention Z2E désigne un Ryzen Z2 Extreme, une puce de la gamme Z2 lancée début janvier. Ce vaisseau amiral embarque 8 cœurs / 16 threads basés sur l’architecture Zen 5 / 5c ; un iGPU Radeon 890M (16 unités de calcul sous architecture RDNA 3.5).

MSI a également présenté une Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. Ce n'est qu'une déclinaison du modèle Intel qui propose, selon le communiqué officiel, « un look entièrement revisité : finition blanche éclatante, revêtement UV scintillant et stockage amélioré avec un SSD NVMe de 2 To ».

À l’heure où nous bouclons cet article, MSI n’a pas encore précisé la date de disponibilité ni le prix de ces nouvelles machines (il probable que le tarif avoisine les 1000 euros de la Claw 8 AI+ A2VM). Elles ne sont pas non plus référencées sur le site officiel, mais cela ne saurait tarder.