Vous ne l’attendiez pas, la voici quand même : la Radeon RX 9060

Quelques heures après une fuite dévoilant les spécifications d’une inédite Radeon RX 9060 XT non-XT, celle-ci fait son apparition formelle sur le site d’AMD. Si les caractéristiques officieuses avaient esquissé une déclinaison souffrant « seulement » d’une vitesse mémoire réduite, les officielles révèlent une carte nettement plus amputée. En effet, elle perd également plusieurs processeurs de flux.

Image d'illustration non contractuelle, précise AMD

XT en moins

La nouvelle venue ne possède que 28 unités de calcul RDNA 4, contre 32 pour son aïeule, la Radeon RX 9060 XT. Cet castration du GPU Navi 44 XL se matérialise par 1 792 processeurs de flux, 112 unités de mappage et 28 cœurs RT.

Concernant la mémoire vidéo dédiée, pas de modèle 16 Go ici : l’option à 8 Go de GDDR6 est l’unique proposée. En outre, si le bus de 128 bits est maintenu, les puces moulinent désormais à 18 Gbit/s, et non plus à 20 Gbit/s. Avec forcément une incidence sur la bande passante mémoire, désormais de 288 Go/s et non plus de 320 Go/s.

Carte graphique RX 9060 XT RX 9060 GPU NAVI 44 XT NAVI 44 XL Unités de calcul 32 28 Processeurs de flux 2048 1792 ? Fréquence GPU jeu / Boost 2530 / 3130 MHz ? / 2990 MHz ? VRAM 8 / 16 Go G6 8 Go G6 Bus 128 bits 128 bits Vitesse mémoire 20 Gbit/s 18 Gbit/s Bande passante mémoire 320 Go/s 288 Go/s TGP 160 W (16 Go) / 150 W (8 Go) 132 W Lancement 04/06/25 T3 2025 ?

AMD présente sa RX 9060 comme taillée pour le 1080p. L’entreprise affirme qu'elle délivre, dans cette définition et en Ultra, 108 IPS dans Assassin's Creed Mirage, 98 IPS dans Call of Duty: Black Ops 6, 153 IPS dans DOOM Eternal (RT), 67 IPS dans Dragon Age: The Veilguard, 188 IPS dans F1 24, 106 IPS dans Horizon Zero Dawn Remastered, 120 IPS dans God of War: Ragnarok et 100 IPS dans Resident Evil 4 (RT). AMD fournit les mêmes indices, mais en 1440p, pour la RX 9060 XT 16 Go.

Heureux manquement, la RX 9060 XT 8 Go, une carte qu'AMD n'aime guère montrer, n’a pas eu droit au même traitement ; pas de comparaison directe donc, mais nul doute que des examens indépendants s’en chargeront d’ici peu.

En l’état, aucune date de sortie ni tarif pour la version non-XT. Il est envisageable que cette RX 9060 soit chasse gardée des intégrateurs.