Lunar Lake : dans la guerre des NPU, Intel promet plus de 100 TOPS pour ses prochains Core

Vous l’aurez remarqué, l’IA est le terme à la mode pour produire des articles à la chaîne et vendre des composants. Certaines entreprises, en tête desquelles NVIDIA, monétisent cet engouement auprès d’autres sociétés en vendant des palettes de GPU pour centres de données ; d’autres, à l’image d’Intel et d’AMD, n’ont plus que ces deux mots à la bouche – et à la diapositive – pour promouvoir leurs nouvelles générations de puces, y compris auprès du grand public. Il suffit de jeter un œil aux présentations des récents Ryzen 8000 laptop et Ryzen 8000G pour s’en convaincre : la première débute par trois occurrences « AI » en trois phrases, l’autre par deux occurrences en… une phrase. Même constat chez Intel, qui a vanté les capacités de ses Meteor Lake en la matière. La société semble décidée à faire de même pour ses Lunar Lake, sa prochaine génération de Core basse conso.

L'ère des NPU

À l’occasion de l’évènement Vision 2024 (dont vous pouvez visionner les moments choisis en fin d'article), Pat Gelsinger, PDG christique et rédempteur d’Intel, a fièrement exhibé un processeur Lunar Lake, parfois devant un écran affichant les lettres « AI ». L'homme a déclaré que la puce offrait plus de 100 TOPS dans les charges de travail d’IA, dont 45 TOPS issus exclusivement du NPU. Pat Gelsinger n'a pas précisé dans quelle mesure les CPU et GPU complétaient les 55 TOPS restants, mais on peut envisager un ratio 10 / 45 approximativement.

Intel promet ainsi des performances trois fois supérieures à celles fournies par Meteor Lake. La 14e génération de Core délivre 34 TOPS pour l’ensemble du processeur (NPU, GPU, CPU), dont 11 TOPS par le NPU.

Pour la comparaison, les Ryzen Hawk Point d'AMD, ou encore les Ryzen 8000 Embedded, ont un NPU sous architecture XDNA délivrant 16 TOPS, 39 TOPS pour l’ensemble. Avec XDNA 2, qui sera exploitée par les Strix Point notamment, l’entreprise promet aussi un gain générationnel facteur trois. Naturellement, Qualcomm, qui mise beaucoup sur son Snapdragon X Elite pour jouer les trouble-fête sur le marché des PC portables Windows, promeut aussi les capacités de son SoC en matière d’IA : la firme évoque un NPU de 45 TOPS, 75 TOPS pour l’ensemble de la puce.

TOPS-là ! CPU GPU NPU Total Intel Lunar Lake ~5 TOPS ~50 TOPS ~45 TOPS ~100 TOPS Intel Meteor Lake 5 TOPS 18 TOPS 11 TOPS 34 TOPS AMD Strix Point À déterminer À déterminer ~48 TOPS À déterminer AMD Hawk Point À déterminer À déterminer 16 TOPS 39 TOPS AMD Phoenix À déterminer À déterminer 10 TOPS 33 TOPS Qualcomm Snapdragon X Elite À déterminer À déterminer 45 TOPS 75 TOPS

Pour en revenir à Intel, précisons en passant que l’entreprise revendique avoir livré « cinq millions de PC IA » dotés de Meteor Lake à ce jour. Elle prévoit d'en livrer 40 millions d'unités d'ici la fin de l'année. Intel s’est fixée comme objectif 100 millions de puces IA d'ici la fin de l'année 2025.

Admettons que tout ceci s’apparente clairement à de la mercatique bas du front ; à une course à celui qui revendiquera le plus de TOPS. Seulement nous ne vous apprendrons rien, cette influence régit le marché. Surtout qu’il y a entente entre les principaux acteurs du marché : les fabricants et concepteurs de puces d’un côté, mais surtout Microsoft, qui ne cesse de pousse son assistant IA Copilot et qui semble bien décidée à faire des fonctionnalités IA l’axe principal de développement de Windows 12. La grande interrogation est de savoir si ces facultés resteront, au moins dans un premier temps, optionnelles.

Windows 12 sera IA ou ne sera pas

Sans refaire l’histoire, les exigences élevées de Windows 11 ont écarté bon nombre de machines. La fin du support de Windows 10, actée pour le 14 octobre 2025, va mettre sur le carreau un bon paquet d’ordinateurs encore fonctionnels : 40 % de ceux actuellement utilisés, à en croire l’estimation avancée par les auteurs d’une pétition demandant un report, au motif de considérations écologiques. Ce sera par exemple le cas de notre PC armé d’un Core i5-4690K associé à une GTX 970 ; celui-ci répond pourtant encore parfaitement aux sollicitations quotidiennes. De fait, les dernières données de StatCounter donnent toujours un Windows 10 ultra-majoritaire à un an et demi de cette échéance, avec 69 % de PDM.

Bref, tout ceci pour dire que l’hypothèse d’un Windows 12 restrictif, excluant beaucoup processeurs non estampillés – arbitrairement – « IA », n’est clairement pas à écarter. D’autant plus que Microsoft souhaite distinguer des « AI PC » équipés d’un NPU d’au moins 40 TOPS, aptes à faire fonctionner localement Copilot.

Enfin, dans un autre registre, il est aussi probable que nous assistions à l’émergence de benchmarks grand public permettant de mesurer les capacités de ces NPU, au même titre que pour les CPU et GPU. Pour mesurer quoi, précisément, c'est une question...

L'intégralité de la conférence pour ceux qui souhaitent une plus grosse dose de Pat :