Avec l’Odyssey G7 G75F, Samsung tente l’UHD en 37 pouces

no ragotz

La famille des écrans Odyssey de Samsung vient d’accueillir un nouveau membre assez atypique, l’Odyssey G7 G75F. Sur ce segment, le 2160p implique généralement une diagonale de 32 pouces, ou carrément de 42,5 / 43 pouces. Entre ces deux jalons, c’est plutôt vide. L’écran précité fait le pari du format 16/9 avec une diagonale de 37 pouces.

Un drôle de compromis

Pour cette taille, l’entreprise coréenne proposait jusqu’à présent quelques ViewFinity S8 / S7. Seulement ceux-là sont plats, et leur fréquence de rafraîchissement se limite à 60 Hz. L’Odyssey G7 G75F, outre les spécifications susmentionnées, carbure à 165 Hz et possède une courbure de 1000R. Il joue ainsi dans la cour d’un modèle tel que l’Asus ROG Swift PG38UQ, un 38 pouces 4K / 144 Hz, bien que ce dernnier soit en IPS.

Le Samsung est pour sa part muni d’une dalle VA avec une temps de réponse GtG de 1 ms. Celle-ci propose un rapport de contraste de 3000:1, atteint une luminosité maximale de 350cd/m2, couvre 90 % du DCI-P3 et 99 % du sRGB. Elle est catégorisée VESA DisplayHDR 600 / HDR10+ Gaming ; est compatible FreeSync Premium Pro, mais pas G-Sync.

Pour la connectique, Samsung se limite au minimum syndical. Vous trouverez de l’USB 3.2 Gen1 ainsi qu’un port DP 1.4 et une paire de HDMI 2.1 ; aucun DisplayPort 2.1 et aucun USB-Type C avec Power Delivery à l’horizon.

L’écran fait 11,2 kg avec son socle, 7,2 kg sans. Il se règle en hauteur sur un HAS (Height Adjustable Stand) de 120 mm, pivote (20,0 ±3,0 - 20,0° ±3,0°), s’incline (-5,0 ±2,0 - 20.0˚ ±2,0˚). Il y a le traditionnel supports VESA 100 x 100. Par ailleurs, Samsung renseigne une consommation maximale de 140 W.

Cet Odyssey G7 75F a fait sa première apparition commerciale en Malaisie. Là-bas, il coûte 4 399 ringgits malais, ce qui donne 900,68 euros en conversion brute. Il est probable que la facture soit plus salée en France. Pour patienter, vous pouvez consulter sa page sur le site de Samsung (lien ci-dessus).