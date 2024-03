Un processeur Lunar Lake montre sa face cachÃ©e

Igor Wallossek, du bien nommé Igor’s LAB, ou le laboratoire d’Igor en bon français – l’équivalent du Comptoir de Mathilde pour le silicium – a déniché une puce Lunar Lake-M utilisée pour la validation d’une plateforme. Notre confère confirme ainsi plusieurs indiscrétions relatives à l’une des prochaines générations de Core.

© Igor's LAB

Lunar Lake et Arrow Lake, deux générations faites pour coexister

Si nous précisons « l’une », c’est parce qu’après Meteor Lake, Intel compte segmenter sa gamme en deux branches : au sommet, Arrow Lake, des processeurs prévus à la fois pour les PC portables et fixes, et à la base, Arrow Lake, des puces basse consommation.

Pour la partie CPU, Lunar Lake proposera une configuration à 8 cœurs avec 4 P-cores Lion Cove et 4 E-cores Skymont. Igor confirme que la tuile de calcul sera fabriquée à partir du processus TSMC N3B.

Concernant la partie GPU, Lunar Lake proposera jusqu’à 8 Xe2-cores. C’est l’architecture Xe2-LPG héritée des cartes graphiques Arc Battlemage ; GPU qui succéderont aux Arc Alchemist, dont Intel évacue d’ailleurs les dernières pièces. Notre confrère rapporte que l’iGPU des Lunar Lake s’annonce très prometteur, avec des performances doublées par rapport aux Meteor Lake dans certains tests internes ; tests dont les détails n’ont toutefois pas été communiqués pour l’instant.

Igor écrit ainsi que « ces améliorations pourraient bien marquer un tournant pour les graphiques intégrés et fournir des performances suffisantes pour des tâches graphiques et des jeux plus exigeants, même dans des facteurs de forme d'ordinateurs portables minces et légers ». Il tempère tout de même ses propos en ajoutant qu’il faudra attendre « de vrais tests pour ne pas tomber dans la même fausse euphorie que celle qui a déjà été amèrement contrariée avec Arc Alchemist ». De fait, la MSI Claw avec son processeur Meteor Lake est battue par ses rivales sous pavillon AMD (Ryzen Z1 / Z1 Extreme).

Pour le NPU, il est question d’une capacité de traitement jusqu'à 3 fois plus élevée que celles de Meteor Lake. Enfin, la photo montre bien la puce et la mémoire LPPDR5X contenues dans un seul et même boîtier.

© Igor's LAB

La plateforme Intel Lunar Lake MX devrait être lancée d'ici la fin de l'année. Néanmoins, il est envisageable que l’essentiel de l’offre soit présentée début 2025, lors du CES. Parmi les produits censés exploiter de tels processeurs, le Galaxy Book5 Pro de Samsung a été identifié il y a peu. Et vous l’aurez compris, ces processeurs serviront à l’élaboration de portables compacts et de tablettes privilégiant l'autonomie aux performances. Pour des appareils plus puissants, il faudra plutôt s’orienter vers Arrow Lake, avec cependant une carence importante : la très probable réutilisation de l’archi Xe-LPG pour l’iGPU.

Notez que de nombreux documents internes relatifs à Lunar Lake avaient fuité en novembre dernier. Vous trouverez les principaux ci-dessous.

Architecture Lunar Lake :

© YuuKi_AnS

Gamme Lunar Lake mobile :

© YuuKi_AnS

Comparaison avec les précédentes générations :

© YuuKi_AnS