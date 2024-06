Les iGPU Radeon 800M commencent à sortir du bois, plutôt des loups ou des agneaux ?

Début juin, AMD a officialisé ses premiers Ryzen Zen 5, avec les Ryzen 9000 pour le segment destkop, et les Ryzen AI 300 pour le marché des dispositifs portables. Pour ces derniers, comme l’un de vous l’a noté en commentaire, l’instauration de l’iGPU Radeon 890M représente un certain attrait. En effet, ce nouveau porte-étendard des solutions graphiques intégrées d’AMD embarque non plus 12 unités de calcul RDNA 3 comme le précédent (Radeon 780M), mais 16 unités de calcul RDNA 3.5. Les changements induits par cette version de l’architecture graphique restent assez flous ; une certitude en revanche : l'augmentation de 33,3 % de la quantité de cœurs promet logiquement une belle hausse des performances. AMD n’a pas quantifié dans quelle mesure par rapport à ses précédents Ryzen, mais des entrées de benchmarks donnent une première idée.

Deux entrées de benchmarks synthétiques

La dernière indiscrétion en date provient de Golden Pig Upgrade via Bilibili, une source d'ordinaire fiable. Il allègue qu’au Computex, un représentant de MSI a déclaré que le Ryzen AI 9 300 était approximativement 20 % plus performant que le meilleur Ryzen laptop. Factuellement, le leaker mentionne, dans le cas qui nous intéresse ici, un score supérieur à 3600 points dans Time Spy.

Il manque bien sûr beaucoup de détails, à commencer par le TDP de la puce (lequel sera laissé à la discrétion des fabricants, dans une plage allant de 15 W à 54 W). Néanmoins, la meilleure prestation pour le Radeon 780M est de 3393 points dans Time Spy, tandis que sa moyenne descend à 2752 points. L’écart d'un Radeon 800M à 3600 points est ainsi de 6,1 % dans le premier cas, de 30,8 % dans le second.

Quelques jours auparavant, une entrée Geekbench avait déjà apporté un premier éclairage sur les performances GPU des prochaines puces d’AMD. Un AMD Ryzen AI 9 HX 170 doté d’une Radeon 880M, un combo depuis rebaptisé Ryzen AI 9 HX 370 et Radeon 890M par AMD (au Computex, de nombreuses machines exploitaient encore l’ancienne appellation ; mais comme nous l’expliquions fin mai, AMD a finalement opté pour 300 plutôt que 100, et rebaptisé son Radeon 880M en Radeon 890M – ce, afin de mettre en avant la troisième génération d’APU pour le premier aspect ; de bien marquer la hausse du nombre d’unités de calcul par rapport à la précédente génération pour le second) avait été soumis à quelques tests. Là encore, les informations restaient lacunaires, mais l’iGPU réalisait 41 995 points sous OpenCL. La moyenne pour le Radeon 780M est de 30 099 points, soit un écart de 39,5 %.

Pour la comparaison avec des processeurs Intel, nos confrères de VideoCardz ont renseigné un score de 3191 points dans Time Spy pour le Core Ultra 9 185H armé d’un iGPU Arc Graphics avec 8 Xe-Cores, soit un écart de 12 % en faveur du Ryzen avec Radeon 800M. Nous supposons qu’ils communiquent le résultat obtenu au cours de leur propre test. Le classement 3DMark ne discrimine pas chaque Core Ultra Meteor Lake (les iGPU ont 8 ou 7 Xe Cores, avec des fréquences variables selon les modèles), mais renseigne une moyenne de 3333 points et un meilleur score de 4234 points. Précisons toutefois que ce benchmark est très favorable à Intel. Quant à OpenCL, Geekbench classe l’ensemble des solutions Intel(R) Arc(TM) Graphics dans le même panier, avec une moyenne de 29 182 points.

De fait, il n’y a pas grand intérêt à comparer les prestations du Ryzen AI 9 HX 370 à celles des Core Meteor Lake dans ce contexte ; surtout qu’AMD s’est livrée à l’exercice dans la diapo ci-dessous, en affirmant que son processeur est 36 % plus rapide en moyenne dans les jeux. Rappelons aussi qu’Intel a répliqué à l’annonce de sa concurrente avec des Core Lunar Lake munis d'iGPU exploitant une nouvelle architecture graphique. Le véritable match se jouera donc entre ces rivaux, d'ici quelques mois.

Nous nous garderons de tirer des conclusions sans connaissance du contexte complet. Mais de prime abord, ces résultats issus de benchmarks synthétiques – avec leurs limites intrinsèques – sont plutôt de bon augure. Les premiers ordinateurs portables équipés d'APU Ryzen AI 300 seront disponibles en juillet ; nous aurons une idée plus précise de ce qu'ils valent à ce moment. En outre, gageons que ces Ryzen serviront aussi à alimenter de nouvelles consoles portables à terme, avec des performances graphiques forcément rehaussées par rapport aux produits actuels essentiellement basés sur des Ryzen avec Radeon 780M.