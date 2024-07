Un nouvel iGPU Radeon pour le Ryzen AI 7 PROÂ ? Rien de moins sÃ»r

La gamme des Ryzen AI 300 dévoilée par AMD début juin n’est pas très peuplée. C’est un euphémisme, puisqu’elle ne comprend que deux références, les Ryzen AI 9 HX 370 et Ryzen AI 9 365 ; sur le papier, elle ne pèse pas lourd face à la horde de processeurs Lunar Lake qu’Intel s’apprêterait à lâcher. En parallèle de cette famille de Ryzen destinée au grand public, il était envisageable qu’AMD sorte une série PRO pour les entreprises. Un manifeste d’expédition récemment découvert a confirmé l'existence de deux références, les Ryzen AI 9 HX PRO 370 et Ryzen AI 7 PRO 360. Nous en savons désormais un peu plus que leur nom à leur sujet.

Ryzen AI Pro 300 : sortie en octobre ?

Pour commencer, le leaker Hoang Anh Phu, une source d’ordinaire fiable, a écrit, dans un message publié sur le réseau social X, que cette gamme Ryzen AI 300 PRO arriverait six mois après celle des Ryzen 8000 PRO (laquelle comprend à la fois des puces laptop et desktop). Le lancement de ces derniers remontent à avril dernier ; sur le base de notre calendrier grégorien, cette échéance nous projette donc au mois... d’octobre 2024 ! L’individu confirme également l’appellation des deux puces, Ryzen AI 9 HX PRO 370 et AI 7 PRO 360, sans toutefois en révéler davantage sur leurs caractéristiques.

AI 9 HX PRO 370

AI 7 PRO 360



Des entrées Geekbench étrangement interprétées

C’est depuis chose faite pour le plus frêle de ces Ryzen AI Pro : il a fait un passage ce matin dans Geekbench véhiculé dans un PC Lenovo. Le logiciel indique que ce Ryzen 7, appelé AMD Ryzen AI 7 PRO 160 w/ Radeon 870M (cela a son importance, nous y reviendrons plus tard) possède 8 cœurs / 16 threads, dans une très étonnante configuration 3 + 5 (3 cœurs Zen 5 et 5 cœurs Zen 5C ; agencement incohérent sur la base des CCD Zen 5).

Avec grosso modo 2514 points en ST, le modèle testé ici se situe entre les Ryzen 7 PRO 7745 et Intel Core i7-14700HX dans le classement officiel de Geekbench : ces deux puces ont des moyennes de respectivement 2522 et 2490 points. C’est encore plus décevant en multicœurs : avec 11 881 points dans le meilleur des cas, ce Ryzen fait à peine mieux le Ryzen 5 7645HX et ses 11 781 points. Bref, ces scores n’ont certainement pas grande valeur : nous avons certainement affaire à un échantillon précoce qui de fait, ne dépasse pas les 4,2 GHz au cours du test. C’est bien inférieure aux 5 GHz et 5,1 GHz atteignables par le AMD Ryzen AI 9 365 et son comparse plus haut de gamme.

Le détail intéressant a surtout trait à l’iGPU ; ce Radeon 870M nous semble être source d'une grosse méprise de la part de plusieurs confrères.

En principe, cette puce, qualifiée ici de Ryzen AI 7 PRO 160, aura pour nom commercial Ryzen AI 7 PRO 360. Rien d’anormal, AMD a changé à la dernière minute sa dénomination : la série est passé de 100 à 300, tandis que les iGPU ont une droit à une incrémentation de 10. Pour ce dernier aspect, l’idée était d’expliciter la hausse du nombre de cœurs du Radeon 890M, initialement appelé Radeon 880M, par rapport au Radeon 780M (avec un nombre d'unités de calcul passé de 12 à 16). Dans le même temps, le Radeon 870M est devenu le Radeon 880M.

En conséquence, y compris dans les dernières entrées Geekbench pour l’AMD Ryzen 9 AI HX 170, il est toujours question d’un Radeon 880M (il n'y a pas de résultats pour le Ryzen AI 9 165 ; toutes les occurrences Radeon 870M correspondent à celles du Ryzen AI 7 PRO 160 ; enfin, il n'y aucune trace de Ryzen AI 7 PRO 360 pour l'instant).

Pourtant, plusieurs confrères tirent une étrange conclusion de ces entrées. Le rédacteur de VideoCardz par exemple écrit : « Il s'agit du Ryzen AI 7 PRO 160 qui, selon les rumeurs, devrait plutôt s'appeler PRO 360 […]. L'APU dispose d'une carte graphique Radeon 870M, ce qui signifie que nous avons une troisième configuration dans la série RDNA3.5 iGPU après les 890M et 880M. Le nom suggère qu'elle possède moins de cœurs GPU que la 880M, ce qui correspondrait à moins de 12 CU (8 ou 10 ?) ». D'ailleurs, même le titre de son papier met l'accent sur cette particularité (New AMD Ryzen AI 7 PRO Zen5 processor to feature Radeon 870M graphics).

Pourtant, dans un article daté du 6 juin, le site en question confirmait les changements d'appellations susmentionnés, captures d'écran à l'appui.

Même son de cloche chez WCCFTech : Hassan Mujtaba note que « le schéma de dénomination "160" a été utilisé par les premiers échantillons d'ingénierie avant qu'AMD ne décide de passer à la nouvelle marque de la série "300". Cette puce sera donc appelée Ryzen AI 7 PRO 360 » ; logique. Pourtant, il ajoute ensuite que le processeur « dispose également d'une Radeon 870M iGPU qui, d'après son nom, devrait conserver la même architecture de GPU RDNA 3.5, mais avec un nombre réduit de cœurs. La Radeon 890M dispose de 16 CUs, et la 880M de 12 CUs, nous pouvons donc nous attendre à 8 CUs pour la 870. »

Soit nos confrères étaient pressés de partir en week-end, soit ils ont anticipé la soirée du vendredi soir et l’écrasante victoire de la France sur le Portugal (bon, ils ne sont pas Français ; il est probable que cette considération leur en touche une sans faire bouger l’autre, pour citer un ancien Président de la Ve République). Mais quelle qu'en soit la raison, nous avons du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas simplement fait le rapprochement suivant : si le Ryzen AI 7 Pro 160 est juste l’ancien nom du désormais Ryzen AI 7 Pro 360, le Radeon 870M est celui du Radeon 880M actuel.

C’est peut-être nous qui avons l'esprit vaseux et qui sommes complètement à côté de la plaque en cette fin de semaine – le cas échéant, empressez-vous de le signaler dans les commentaires ! mais a priori, nous ne voyons donc pas de nouvel iGPU à l’horizon, du moins sur la base de ces entrées...