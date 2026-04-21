Avec le Kubb Spectre, Bleu Jour tente le mini-PC watercoolé

Depuis notre test du Kubb Passive Edition en 2020, nous ne vous avions plus parlé des Kubb de Bleu Jour. La sortie du Kubb Spectre, un modèle pour le moins haut de gamme, est l’occasion d’y remédier.

Pour commencer, relevons que, s’il nous avait particulièrement séduits, le Kubb Passive Edition n’est plus au catalogue de la marque française. Il a, à l’évidence, été supplanté par le Kubb Fanless, lequel a tout du descendant direct. Ce dernier a la même enveloppe ; est toujours vierge du moindre ventilateur, en partie grâce à un châssis en aluminium usiné et à un ensemble d’ailettes assurant une dissipation thermique passive. À l’intérieur, les antiques Coffee Lake ont cédé leur place à des plateformes plus récentes. Les utilisateurs peuvent opter pour une puce Krackan Point (Ryzen AI 5 340 ou Ryzen AI 7 350) ou, chez Intel, pour un Core Ultra 5 125H (Meteor Lake) ou un Core Ultra 5 225H (Arrow Lake).

Kubb Spectre : le mini-PC watercoolé

Cette parenthèse refermée, revenons-en à notre star du jour, le Kubb Spectre. Comme le montre le catalogue tarifaire, il s’agit du deuxième système le plus onéreux du catalogue de Bleu Jour. Et à près de 3 000 euros minimum, l’engin se positionne clairement sur le haut de gamme.

Certains composants expliquent en partie la facture. Ce Spectre permet de choisir entre trois processeurs : Intel Core i7-14700KF pour la team bleue, Ryzen 7 7800X3D ou Ryzen 9 9800X3D pour l’équipe rouge. Le tarif de 2 955 euros implique le Ryzen 7 ; il faut compter 40 euros supplémentaires pour le Core, et une rallonge de 340 euros pour le meilleur processeur du trio, à savoir le Ryzen 9 9900X3D. Le choix entre Core i7-14700KF et Ryzen 7 7800X3D risque donc d’être surtout conditionné par l’usage : plutôt l’Intel pour la productivité, plutôt le Ryzen pour ceux qui veulent aussi (surtout ?) jouer. D’aucuns regretteront peut-être le choix de ne pas proposer un Core Ultra 7 Arrow Lake, voire directement le Core Ultra 7 270K Plus (Arrow Lake Refresh).

Pour la partie GPU, les processeurs sont associés par défaut à une GeForce RTX 5060 mobile (MXM). Le communiqué de presse évoque des GeForce RTX 5080 et RTX PRO 500 / 2000 en option. Cependant, au moment où nous rédigeons ces lignes, le configurateur ne permet pas encore de les sélectionner. Lorsque ce sera le cas, ces alternatives devraient, de toute manière, alourdir la facture.

Outre les composants précités, la version standard à 2 955 euros intègre 32 Go de DDR5-5600 ainsi qu’un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 1 To. Il reste possible d’augmenter la quantité de RAM, d’ajouter un second SSD NVMe ou d’opter pour une plus grande capacité, toujours moyennant rallonge budgétaire. En l’état, la configuration la plus haut de gamme — avec GeForce RTX 5060 — atteint tout de même 4 690,75 euros ! Notez que la carte mère est un modèle propriétaire « conçu et fabriqué par Kubb », sans plus de précisions à ce sujet.

L’autre aspect qui justifie le budget demandé est l’intégration d’un système de refroidissement liquide. Comme le souligne la marque, c’est assez rare dans un format aussi compact : le Kubb Spectre prend la forme d’un cube de 18 cm. Il s’agit du premier système de son catalogue à bénéficier d’un tel refroidissement. Entre les modèles classiques à air, le Kubb Fanless mentionné en début d’article et ce Kubb Spectre, la marque a désormais les trois cordes à son arc. Et effectivement, cette approche reste rare dans ce format, sans être totalement inédite. Citons, chez la concurrence, le Thermalright AI HydroNous R1 et le MEGA MINI GAMING G1 de Tecno, quoique dans des registres un peu différents.

Vous pouvez consulter la page produit de ce Kubb Spectre s’il vous intéresse. Pour compléter son portrait, la marque le décrit comme un modèle qui « se positionne entre les mini PC et les stations de travail traditionnelles ». Il est décliné en variantes Source (blanche), 12 (bleue), Graphite (anthracite) et Bronze (marron).

Spectre oblige, vous n’échapperez pas à une fin en musique. Les principales caractéristiques du Spectre pas 007 sont consignées dans un tableau après la vidéo.