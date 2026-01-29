De GOG Ã  lâ€™OGC, Linux avance ses pions dans le jeu vidÃ©o

CCes derniers jours, de nouveaux signaux apparaissent dans le ciel du jeu vidÃ©o sous Linux. Une initiative collaborative, lâ€™OGC pour Open Gaming Collective, vient de voir le jour. Elle ambitionne dâ€™amÃ©liorer la prise en charge du jeu vidÃ©o sous Linux en posant les bases dâ€™un socle logiciel commun Ã plusieurs distributions. Auparavant, une offre dâ€™emploi publiÃ©e par GOG avait aussi trahi lâ€™attrait de son propriÃ©taire pour ce systÃ¨me.

GOG met le cap sur Linux

Attaquons directement avec le plus court : GOG. Via la plateforme GOG Galaxy, MichaÅ‚ KiciÅ„ski, son cofondateur dÃ©sormais pilote principal, a publiÃ© une offre dâ€™emploi dont la description ne fait pas mystÃ¨re de sa visÃ©e : un ingÃ©nieur logiciel senior C++ est invitÃ© Ã rejoindre lâ€™aventure pour Â« contribuer Ã faÃ§onner lâ€™architecture, les outils et les standards de dÃ©veloppement de GOG Galaxy, en pensant Ã Linux dÃ¨s le premier jour Â».

Lâ€™annonce stipule quâ€™aprÃ¨s Windows et macOS, Â« Linux reprÃ©sente dÃ©sormais la prochaine Ã©tape majeure Â». Ã€ ce jour, GOG Galaxy nâ€™a pas dâ€™application native sous Linux, et il faut sâ€™en remettre Ã Heroic Launcher. Certes, le launcher nâ€™est pas un prÃ©requis avec GOG, mais il apporte des bonus toujours apprÃ©ciables, tels que les sauvegardes dans le cloud. Nous verrons comment toutes ces ambitions germeront Ã long terme, mais le terreau est lÃ .

Si câ€™est dans vos cordes et que votre candidature est retenue, sachez que vous bÃ©nÃ©ficierez dâ€™un accÃ¨s illimitÃ© Ã tout le catalogue GOG ainsi quâ€™Ã la salle de gym des employÃ©s ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; lâ€™annonce vante aussi un bureau Â« dog-friendly Â», donc dans lequel votre compagnon Ã quatre pattes sera le bienvenu, ou encore des congÃ©s menstruels. Tout Ã§a pour un salaire compris entre 18 000 et 27 000 selon votre profil, soit lâ€™Ã©quivalent de 4 280 et 6 420 euros.

Un nouveau collectif

Cette parenthÃ¨se France Travail refermÃ©e, revenons-en Ã lâ€™OGC. Ce collectif a pour membres fondateurs la division Linux dâ€™ASUS, Universal Blue / Bazzite, PikaOS, ShadowBlip et Fyra Labs. La liste des contributeurs et partenaires est plus Ã©toffÃ©e ; on y trouve notamment ChimeraOS, Nobara et Playtron. Les participants se dÃ©finissent comme Â« un groupe de travail rÃ©unissant des organisations et des individus dÃ©sireux dâ€™amÃ©liorer lâ€™Ã©cosystÃ¨me du jeu vidÃ©o open source. Sa mission consiste Ã fournir un cadre de collaboration pour porter des Ã©volutions en amont des diffÃ©rents composants liÃ©s au gaming, afin que lâ€™ensemble des projets puisse en bÃ©nÃ©ficier Â».

Selon le communiquÃ© disponible sur le site Open Gaming Collective, tout ce beau monde doit Å“uvrer autour de deux piliers. Le premier est un noyau OGC, dÃ©fini comme Â« un noyau Linux partagÃ©, spÃ©cifiquement orientÃ© gaming Â» ; le second est Â« un fork downstream de Gamescope, destinÃ© Ã Ã©tendre la prise en charge matÃ©rielle Ã un plus grand nombre dâ€™appareils Â».

La philosophie gÃ©nÃ©rale est Upstream First. Autrement dit, favoriser les contributions directement vers lâ€™amont, plutÃ´t que le maintien de forks distincts ou de logiciels tiers. Le but est dâ€™intÃ©grer les changements directement dans le projet dâ€™origine afin que tout le monde puisse en profiter. Bref, Ã©viter le morcellement pour simplifier la maintenance et favoriser les implÃ©mentations. En somme, lâ€™OGC vise Ã standardiser certains Ã©lÃ©ments clÃ©s Ã tous les niveaux de la pile.

Lâ€™adhÃ©sion Ã ce groupe entraÃ®ne des rÃ©percussions directes chez Bazzite (une distribution Linux orientÃ©e jeu vidÃ©o, assez proche de SteamOS). Ã€ commencer par lâ€™abandon progressif de HHD (Handheld Daemon), son service systÃ¨me qui, comme son nom lâ€™indique, cible les machines de type console portable sous Linux. Il va Ãªtre supplantÃ© par InputPlumber. Le projet prÃ©cise quâ€™il sâ€™agit du mÃªme framework de gestion des pÃ©riphÃ©riques dâ€™entrÃ©e que celui utilisÃ© par SteamOS et par plusieurs autres distributions Linux orientÃ©es consoles portables (comme Manjaro Handheld Edition et CachyOS Handheld Edition).

Parmi les autres modifications listÃ©es sur le site, il y a, câ€™est logique, lâ€™adoption du noyau OGC ; le dÃ©placement des fonctionnalitÃ©s de contrÃ´le RGB et de ventilation vers lâ€™interface Steam, lorsque celle-ci les prend en charge, avec une surcouche distincte pour les fonctions non couvertes par lâ€™UI Steam. Enfin, notons que Bazzite envisage de dÃ©laisser Lutris (launcher de jeux universel pour Linux) pour se tourner vers Faugus Launcher. Cette transition nâ€™est quâ€™Ã lâ€™Ã©tude pour lâ€™instant, et toute suppression de Lutris Â« serait prÃ©cÃ©dÃ©e dâ€™au moins six mois de prÃ©avis Â».

Comme pour GOG, câ€™est donc un chantier Ã long terme qui se profile. Valve sâ€™Ã©vertue Ã optimiser le jeu sous Linux depuis des annÃ©es, avec succÃ¨s. Tous ces efforts conjoints sont donc de bon augure, dâ€™autant plus lorsquâ€™ils entreprennent, comme ici, de rassembler les forces.

DrÃ´le de coÃ¯ncidence de calendrier, dans le mÃªme temps, Microsoft a annoncÃ© des revenus en baisse pour sa branche gaming.