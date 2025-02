La Radeon RX 9070 XT apparaît dans GPU-Z et le benchmark Monster Hunter

Cela faisait quelques jours que nous n’avions pas parlé des Radeon RX 9070 / XT ; la second a été prise dans les mailles de GPU-Z et s’est également aventurée dans le benchmark de Monster Hunter Wilds. C’est donc l’occasion de nous remettre à la page, en complétant avec d’autres leaks que nous n’avions pas couverts.

Spécifications RX 9070 XT dans GPU-Z

Attaquons directement avec l’information principale partagée par HKEPC. La capture ci-dessous expose quelques-unes des caractéristiques de la RX 9070 XT. Les données ne devraient pas vous surprendre. Hormis pour la fréquence Boost et l’interface, elles confirment celles consignées par des détaillants depuis la fin janvier.

Concernant la première, avec 3,1 GHz, elle est plus élevée que les 2,97 GHz mentionnés jusqu’ici. Ces 2 970 MHz correspondraient aux spécifications de référence d'AMD. À l’évidence, des modèles custom outrepasseront les 3 GHz.

Pour l’interface, le logiciel expose du PCIe 5.0 x16 ; c’était du PCIe 4.0 jusqu’à présent. Impossible de trancher à ce stade.

En dehors de cette hésitation, la version 2.62 de GPU-Z, soit la plus récente, présente un GPU Navi 48 avec 4 096 cœurs. Les 16 Go de mémoire GDDR6 à 20 Gbit/s exploités via un bus de 256 bits sont entérinés.

Carte graphique AMD Radeon

RX 9070 XT AMD Radeon

RX 9070 GPU Navi 48 Navi 48 Processeurs de flux 4096 3584 Fréquence Boost ~2,97 GHz ~2,52 GHz VRAM 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit Vitesse mémoire 20 Gbit/s 20 Gbit/s Bande passante mémoire 640 Go/s 640 Go/s TGP ? ? Interface PCIe 5.0×16 ? PCIe 5.0×16 ? Annonce Février 2025 Février 2025 Commercialisation Mars 2025 Mars 2025

La même source a aussi partagé une capture du benchmark Monster Hunter Wilds (image d'illustration). Le système associe la Radeon RX 9070 XT au Core Ultra 9 285K. En 1080p / High, cette configuration obtient 36 102 points / 217,71 IPS de moyenne, donc vraisemblablement avec du FSR et de la Frame Generation (pour ce jeu, toutes les configs prescrites impliquent de la génération d’images). Nous n’avons malheureusement pas trouvé de classement officiel, et les quelques vidéos mettant en scène des RX 7800 XT et RX 7090 XT sont en 1440p ou 2160p.

Sur le site officiel, le studio catégorise tout score supérieure à 20 000 comme excellent. Cela vaut ce que ça vaut, mais il y a une capture pour la RTX 4060 Ti en 1080p / High : cette GeForce réalise un score de 28 931 points, pour 84,60 IPS. Nous avons également trouvé la vidéo ci-dessous jaugeant d’une GeForce RTX 4080 Super. Avec la FG et le RT activés, la carte n’obtient que 12 500 points et une moyenne de 121 IPS.

Pourtant, cette RTX 4080 Super apparaissait comme meilleure que la RX 9700 XT. Elle collabore ici avec un « vieux » Ryzen 9 5900X qui la handicape peut-être. Nonobstant, avouons que nous avons du mal à saisir la corrélation entre le nombre de points et le nombre d’IPS ; considérons que les résultats sont très variables, dépendants de critères assez obscurs.

RX 9070 : lancement le 6 mars ?

Pour les autres rumeurs colportées ces jours, sachez qu’un détaillant canadien avait momentanément référencé plusieurs RX 9070 et RX 9070 XT signées PowerColor et XFX (nous nous limitons à une capture des premières). Les tarifs débutaient à respectivement 839 et 999 dollars canadiens. En conversion brute, ces montants correspondent à 566 et 673 euros. Pour contextualiser, ce même détaillant propose des RX 7900 XT et RX 7800 XT à partir de 999 dollars et 699 dollars CA (soit toujours 673 euros, et 471 euros). Bon, ce qui précède n'est qu'indicatif.

Par ailleurs, Lisa Su avait confirmé une commercialisation « début mars » des GPU RDNA 4. Apparemment, ce sera le 6 (d'après Unikoshardware).

Pour finir, une rumeur en provenance de Chiphell suggère la sortie d’une RX 9070 XT avec 32 Go de VRAM d’ici la fin juin. Racontar à prendre avec les pincettes de circonstance.