Duel de bundles entre NVIDIA et AMD : plutôt Crimson Desert ou Resident Evil Requiem ?

Afin de vous aiguiller vers l’un de leurs produits plutôt que celui de la concurrence, NVIDIA et AMD ont toutes deux dégainé un nouveau bundle hier. Nous ne savons pas dans quelle mesure ces offres sont réellement incitatives, mais chacun des jeux proposés par les deux sociétés est assurément attendu de souris ou de joystick fermes par pas mal de joueurs. Ceux qui soutiennent les verts seront récompensés d’une copie de la Standard Edition de Resident Evil Requiem ; ceux qui penchent en faveur des rouges recevront Crimson Desert.

Quid d'un PC Ryzen doté d'une RTX ?

Ces deux titres sortiront respectivement les 27 février et 19 mars prochains. Toutefois, tant chez NVIDIA que chez AMD, l’offre est en cours depuis hier, 10 février. Le bundle AMD doit tenir jusqu’au 25 avril 2026, avec la possibilité d’enregistrer son code jusqu’au 23 mai inclus. Le délai est plus court chez NVIDIA, avec un terme fixé au 16 mars 2026, et la possibilité d’activer son code jusqu’au 16 avril.

Concernant les produits éligibles, il s’agit bien sûr uniquement de cartes graphiques chez NVIDIA. En l’occurrence, la promotion s’applique aux cartes de bureau GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070, ainsi qu’aux PC préassemblés qui en sont équipés. Les ordinateurs portables armés des mêmes références sont aussi de la partie. En somme, tout achat d’une GeForce RTX 5070 ou modèle supérieur octroie Resident Evil Requiem. Sachant que la configuration recommandée sur Steam prescrit une GeForce RTX 2060 Super ou une Radeon RX 6600, ça devrait passer crème avec une RTX 5070.

Pour AMD, le bundle est logiquement plus global, puisqu’il mêle GPU et CPU. Il n’est pas pour autant très inclusif, puisqu’il se borne à une portion de puces Zen 5, en l’occurrence aux Ryzen 9000X3D, en incluant le petit dernier, le Ryzen 7 9850X3D. D’ailleurs, pour les clients qui se sont rués sur cette puce dès sa sortie fin janvier et qui pourraient, à juste titre, se sentir lésés, le bundle est, dans ce cas précis, rétroactif.

Pour les cartes graphiques, seules les RDNA 4, autrement dit les Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT, sont couvertes par l’offre. C’est davantage fourni sur le segment laptop, avec plusieurs gammes de Ryzen, jusqu’aux Ryzen 7000HX.

La configuration recommandée pour Crimson Desert mentionne un Ryzen 5 5600 ou un i5-11600K, ainsi qu’une Radeon RX 6700 XT ou une RTX 2080. Le matériel desktop précité devrait donc être à son aise. Quant aux portables, nous n’avons pas vérifié l’intégralité de la liste, mais la fiche technique des trois que nous avons zyeutés embarque un dGPU. Et sur le papier, nous ne voyons pas quelle clause empêcherait de profiter des deux bundles avec un ordinateur tel que le Razer Blade 14 en configuration Ryzen AI 300 + GeForce RTX 5070.

Nous vous épargnons les conditions générales. Vous trouverez celles de NVIDIA et celles d’AMD via les liens correspondants. Chez cette dernière, des détaillants comme LDLC, Grosbill ou encore Rue du Commerce participent à l’opération. NVIDIA invite à vérifier directement auprès du revendeur concerné — pas de raisons à ce que le nombre de partenaires soit moindre.

Enfin, sachez que les versions standard de Resident Evil Requiem et de Crimson Desert coûtent chacune 69,99 euros.