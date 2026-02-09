|
Les chipsets Intel sÃ©rie 900 se rÃ©vÃ¨lent, le Core Ultra 9 290K Plus sâ€™efface
â€”â€”â€”â€”â€” 09 FÃ©vrier 2026 Ã 12h52 â€”â€” 476 vues
|
Ce qui suit porte sur deux projections liÃ©es aux projets dâ€™Intel. La premiÃ¨re concerne la gamme Arrow Lake Refresh. La seconde, sur celle qui doit lui succÃ©der, Nova Lake ; plus prÃ©cisÃ©ment, sur les chipsets de sÃ©rie 900 censÃ©s lâ€™accompagner.
Attaquons avec Arrow Lake Refresh. Sâ€™il est toujours saugrenu de parler dâ€™annulation pour un produit qui nâ€™a jamais Ã©tÃ© annoncÃ©, câ€™est pourtant bien lâ€™idÃ©e. Le Core Ultra 9 290K Plus ne verra jamais le jour, dâ€™aprÃ¨s VideoCardz. Bien que jamais officialisÃ© (la gamme Arrow Lake Refresh a par contre Ã©tÃ© mentionnÃ©e par Intel), ce processeur a pourtant fait plusieurs apparitions dans des benchmarks â€” pas plus tard qu'Ã la mi-janvier dans Geekbench pour la derniÃ¨re. Aux dires de la source, qui sâ€™appuie sur ses propres informations, des partenaires dâ€™Intel avaient mÃªme reÃ§u des Ã©chantillons.
DÃ©sormais, lâ€™entreprise nâ€™envisagerait plus que deux rÃ©fÃ©rences principales : les Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus. Des considÃ©rations liÃ©es aux performances et au positionnement tarifaire justifieraient ce renoncement.
Ã€ vrai dire, avec un Core Ultra 7 270K Plus a priori dotÃ© dâ€™un nombre de cÅ“urs CPU Ã©quivalent Ã celui de son aÃ®nÃ© (24 cÅ“urs), la pertinence dâ€™un Core Ultra 9 290K Plus interrogeait. Celui-ci nâ€™aurait guÃ¨re Ã©tÃ© plus quâ€™un Core Ultra 9 285K overclockÃ©. Ã€ lâ€™image de ce quâ€™est le Core i9-13900KS face au Core i9-13900K, certes ; seulement ces deux prÃ©cÃ©dents conservent lâ€™avantage du plus grand nombre de cÅ“urs au sein de la gamme. Ici, face Ã un Core Ultra 7 270K Plus certes moins vÃ©loce, mais calibrÃ© avec la mÃªme configuration CPU, le Core Ultra 9 290K Plus aurait sans doute eu du mal Ã trouver sa place, et surtout, Ã justifier un prix vraisemblablement bien plus Ã©levÃ©.
Dans un autre registre, le divulgateur Jaykihn a dÃ©taillÃ© la gamme de chipsets de sÃ©rie 900. Une numÃ©rotation associÃ©e aux processeurs Nova Lake-S (Core Ultra 400S). Donc Ã lâ€™introduction du socket LGA-1954 sur le segment grand public. La liste ne se limite toutefois pas Ã ce dernier, puisquâ€™elle inclut Ã©galement des chipsets destinÃ©s aux stations de travail. Ã€ noter que, quelques heures plus tÃ´t, une diapositive dâ€™Intel avait entÃ©rinÃ© deux noms de chipsets, Z970 et Z990. Pour rappel, les Z990, Z970 et B960 seraient destinÃ©s au grand public, tandis que les Q970 et W980 cibleraient davantage le marchÃ© professionnel. Ã€ ce stade, Jaykihn ne semble pas avoir dâ€™information concernant le chipset H910, candidat naturel pour lâ€™entrÃ©e de gamme.
Le tableau fourni par la source expose les caractÃ©ristiques des chipsets dont elle a connaissance Ã ce stade. Lâ€™ensemble se passe de commentaires. Relevons simplement que le Z990 proposerait jusquâ€™Ã 32 lignes PCIe 5.0 (20 via le CPU et 12 via le chipset), contre 20 pour le Z890 (16 + 4).
|Chipset
|B960
|Z970
|Z990
|Q970
|W980
|Nombre total de lignes PCIe
|34
|34
|48
|44
|48
|Ports processeur TB4 / USB4
|1
|1
|2
|2
|2
|Lignes DMI Gen5
|2
|2
|4
|4
|4
|Lignes PCIe 5.0 du chipset
|X
|X
|12
|8
|12
|Lignes PCIe 4.0 du chipset
|14
|14
|12
|12
|12
|Ports SATA 3.0 (6 Gb/s)
|4
|4
|8
|8
|8
|Ports USB 2.0
|12
|12
|14
|14
|14
|Ports USB 3.2 (20 Gb/s)
|~2
|~2
|~5
|~4
|~5
|Ports USB 3.2 (10 Gb/s)
|~4
|~4
|~10
|~8
|~10
|Ports USB 3.2 (5 Gb/s)
|~6
|~6
|~10
|~10
|~10
|Overclocking CPU (IA OC)
|X
|O
|O
|X
|X
|Overclocking BCLK
|X
|X
|O
|X
|X
|Overclocking mÃ©moire
|O
|O
|O
|X
|O
|Configuration des lignes PCIe 5.0 processeur (GPU)
|1Ã—16
|1Ã—16
|1Ã—16 + 1Ã—4
ou 1Ã—8 + 2Ã—4
ou 2Ã—8
ou 4Ã—4
|1Ã—16 + 1Ã—4
ou 1Ã—8 + 2Ã—4
ou 2Ã—8
ou 4Ã—4
|1Ã—16 + 1Ã—4
ou 1Ã—8 + 2Ã—4
ou 2Ã—8
ou 4Ã—4
|Configuration des lignes PCIe 5.0 processeur (stockage)
|1Ã—4
|1Ã—4
|1Ã—8
ou 2Ã—4
|1Ã—8
ou 2Ã—4
|1Ã—8
ou 2Ã—4
|Support ECC
|X
|X
|X
|X
|O
|Nombre dâ€™affichages simultanÃ©s
|4
|4
|4
|4
|4
|RAID PCIe 0/1/5/10
|X
|X
|O
|O
|O
|RAID SATA 0/1/5/10
|O
|O
|O
|O
|O
|Intel vPro + gestion standard
|X
|X
|X
|O
|O
