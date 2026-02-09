Les chipsets Intel sÃ©rie 900 se rÃ©vÃ¨lent, le Core Ultra 9 290K Plus sâ€™efface

Ce qui suit porte sur deux projections liÃ©es aux projets dâ€™Intel. La premiÃ¨re concerne la gamme Arrow Lake Refresh. La seconde, sur celle qui doit lui succÃ©der, Nova Lake ; plus prÃ©cisÃ©ment, sur les chipsets de sÃ©rie 900 censÃ©s lâ€™accompagner.

Core Ultra 9 290K Moins ?

Attaquons avec Arrow Lake Refresh. Sâ€™il est toujours saugrenu de parler dâ€™annulation pour un produit qui nâ€™a jamais Ã©tÃ© annoncÃ©, câ€™est pourtant bien lâ€™idÃ©e. Le Core Ultra 9 290K Plus ne verra jamais le jour, dâ€™aprÃ¨s VideoCardz. Bien que jamais officialisÃ© (la gamme Arrow Lake Refresh a par contre Ã©tÃ© mentionnÃ©e par Intel), ce processeur a pourtant fait plusieurs apparitions dans des benchmarks â€” pas plus tard qu'Ã la mi-janvier dans Geekbench pour la derniÃ¨re. Aux dires de la source, qui sâ€™appuie sur ses propres informations, des partenaires dâ€™Intel avaient mÃªme reÃ§u des Ã©chantillons.

DÃ©sormais, lâ€™entreprise nâ€™envisagerait plus que deux rÃ©fÃ©rences principales : les Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus. Des considÃ©rations liÃ©es aux performances et au positionnement tarifaire justifieraient ce renoncement.

Ã€ vrai dire, avec un Core Ultra 7 270K Plus a priori dotÃ© dâ€™un nombre de cÅ“urs CPU Ã©quivalent Ã celui de son aÃ®nÃ© (24 cÅ“urs), la pertinence dâ€™un Core Ultra 9 290K Plus interrogeait. Celui-ci nâ€™aurait guÃ¨re Ã©tÃ© plus quâ€™un Core Ultra 9 285K overclockÃ©. Ã€ lâ€™image de ce quâ€™est le Core i9-13900KS face au Core i9-13900K, certes ; seulement ces deux prÃ©cÃ©dents conservent lâ€™avantage du plus grand nombre de cÅ“urs au sein de la gamme. Ici, face Ã un Core Ultra 7 270K Plus certes moins vÃ©loce, mais calibrÃ© avec la mÃªme configuration CPU, le Core Ultra 9 290K Plus aurait sans doute eu du mal Ã trouver sa place, et surtout, Ã justifier un prix vraisemblablement bien plus Ã©levÃ©.

Les chipsets de sÃ©rie 900 posent leurs fondations

Dans un autre registre, le divulgateur Jaykihn a dÃ©taillÃ© la gamme de chipsets de sÃ©rie 900. Une numÃ©rotation associÃ©e aux processeurs Nova Lake-S (Core Ultra 400S). Donc Ã lâ€™introduction du socket LGA-1954 sur le segment grand public. La liste ne se limite toutefois pas Ã ce dernier, puisquâ€™elle inclut Ã©galement des chipsets destinÃ©s aux stations de travail. Ã€ noter que, quelques heures plus tÃ´t, une diapositive dâ€™Intel avait entÃ©rinÃ© deux noms de chipsets, Z970 et Z990. Pour rappel, les Z990, Z970 et B960 seraient destinÃ©s au grand public, tandis que les Q970 et W980 cibleraient davantage le marchÃ© professionnel. Ã€ ce stade, Jaykihn ne semble pas avoir dâ€™information concernant le chipset H910, candidat naturel pour lâ€™entrÃ©e de gamme.

Le tableau fourni par la source expose les caractÃ©ristiques des chipsets dont elle a connaissance Ã ce stade. Lâ€™ensemble se passe de commentaires. Relevons simplement que le Z990 proposerait jusquâ€™Ã 32 lignes PCIe 5.0 (20 via le CPU et 12 via le chipset), contre 20 pour le Z890 (16 + 4).

Chipset B960 Z970 Z990 Q970 W980 Nombre total de lignes PCIe 34 34 48 44 48 Ports processeur TB4 / USB4 1 1 2 2 2 Lignes DMI Gen5 2 2 4 4 4 Lignes PCIe 5.0 du chipset X X 12 8 12 Lignes PCIe 4.0 du chipset 14 14 12 12 12 Ports SATA 3.0 (6 Gb/s) 4 4 8 8 8 Ports USB 2.0 12 12 14 14 14 Ports USB 3.2 (20 Gb/s) ~2 ~2 ~5 ~4 ~5 Ports USB 3.2 (10 Gb/s) ~4 ~4 ~10 ~8 ~10 Ports USB 3.2 (5 Gb/s) ~6 ~6 ~10 ~10 ~10 Overclocking CPU (IA OC) X O O X X Overclocking BCLK X X O X X Overclocking mÃ©moire O O O X O Configuration des lignes PCIe 5.0 processeur (GPU) 1Ã—16 1Ã—16 1Ã—16 + 1Ã—4

ou 1Ã—8 + 2Ã—4

ou 2Ã—8

ou 4Ã—4 1Ã—16 + 1Ã—4

ou 1Ã—8 + 2Ã—4

ou 2Ã—8

ou 4Ã—4 1Ã—16 + 1Ã—4

ou 1Ã—8 + 2Ã—4

ou 2Ã—8

ou 4Ã—4 Configuration des lignes PCIe 5.0 processeur (stockage) 1Ã—4 1Ã—4 1Ã—8

ou 2Ã—4 1Ã—8

ou 2Ã—4 1Ã—8

ou 2Ã—4 Support ECC X X X X O Nombre dâ€™affichages simultanÃ©s 4 4 4 4 4 RAID PCIe 0/1/5/10 X X O O O RAID SATA 0/1/5/10 O O O O O Intel vPro + gestion standard X X X O O