Référence • GeForce RTX 5080

Deuxième tête du couple Blackwell inaugurant le bal des GeForce RTX 50 Series le 30 janvier, la GeForce RTX 5080 délaisse le GPU GB202 réservé à la GeForce RTX 5090 pour adopter le GB203 — puce qu’elle partage avec la GeForce RTX 5070 Ti.

Nettement moins bien dotée que le vaisseau amiral, avec notamment une quantité de mémoire vidéo dédiée figée, c'est-à-dire identique à la GeForce RTX 4080, cette dauphine coûte aussi nettement moins chère que la RTX 5090 : officiellement, 1179 euros, contre 2349 euros pour cette dernière. Dans tous les cas, avec un tel tarif, elle reste une référence destinée à quelques esthètes du GPU.

Nous ne vous refaisons pas la présentation de l’architecture Blackwell. Sinon, toutes les informations essentielles pour appréhender cette GeForce RTX 5080 sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Carte graphique RTX 5090 RTX 5080 RTX 4090 RTX 4080 Super RTX 4080 RTX 3080 Ti RTX 3080 12 Go RTX 3080 RTX 2080 Super RTX 2080 Architecture GB202 GB203 AD102 AD103 AD103 GA102 GA102 GA102 TU104 TU104 Processus de gravure TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8N Samsung 8N Samsung 8N TSMC 12FFN TSMC 12FFN Transistors (milliards) 92,2 45,6 76,3 45,9 45,9 28,3 28,3 28,3 13,6 13,6 Surface die 750 378 608,4 378,6 378,6 628,4 628,4 628,4 545 545 SMs / CUs / Xe-Cores 170 84 128 80 76 80 70 68 48 46 GPU Shaders (ALUs) 21760 10752 16384 10240 9728 10240 8960 8704 3072 2944 Cœurs Tensor 680 336 512 320 304 320 280 272 384 368 Cœurs Ray Tracing 170 84 128 80 76 80 70 68 48 46 Render Output Units 176 112 176 112 112 112 96 96 64 64 Texture Mapping Units 680 336 512 320 304 320 280 272 192 184 Fréquence Boost GPU (MHz) 2407 2617 2520 2550 2505 1665 1845 1710 1815 1800 Vitesse mémoire (Gbit/s) 28 30 21 23 22,4 19 19 19 15,5 14 VRAM (Go) 32 16 24 16 16 12 12 10 8 8 Bus mémoire (bits) 512 256 384 256 256 384 384 320 256 256 Bande passante mémoire (Go/s) 1792 960 1008 736 717 912 912 760 496 448 L2 / Infinity Cache (Mo) 96 64 72 64 64 6 6 5 4 4 TFLOPS FP32 (Boost) 104,8 56,3 82,6 52,2 48,7 34,1 33,1 29,8 11,2 10,6 TFLOPS FP16 (FP4/FP8 TFLOPS) 838 (3352) 450 (1801) 661 (1321) 418 (836) 390 (780) 273 264 238 89 85 TBP (watts) 575 360 450 320 320 350 350 320 250 215 Lancement Jan 2025 Jan 2025 Oct 2022 Jan 2024 Nov 2022 Jun 2021 Jan 2022 Sep 2020 Juil 2019 Sep 2018 Prix de lancement FE 1999 dollars / 2349 euros 999 dollars / 1179 euros 1599 dollars / 1949 euros 999 dollars / 1109 euros 1199 dollars / 1469 euros 1199 dollars / 1269 euros - 699 dollars / 759 euros 699 dollars / 745 euros 699-799 dollars / 829 euros

RTX 5080 FE, petite comme sa grande sœur

Comme pour la RTX 5090, nous nous sommes exclusivement concentrés sur les performances dans les jeux. Nous avons synthétisé les tests des sources suivantes : Igor’s LAB, TechPowerUp, ComputerBase, Hardware Unboxed et Tom's Hardware US.

Inversons l’ordre par rapport à l’examen de la RTX 5090, en commençant cette fois par l'examen de la version Founders Edition. À l’instar du flagship, cette RTX 5080 FE a subi une cure d’amincissement et a remis ses deux moulins sur la même façade. L’ensemble mesure 30 x 13,5 x 4 cm et affiche 1635 grammes sur la balance.

De gauche à droite : RTX 5080 FE, RTX 5090 FE, RTX 4080 FE et RTX 4090 FE ©TPU

Comme le révèle le désossage réalisé par TPU, le refroidisseur NVIDIA s’organise autour de cinq caloducs. Le dissipateur thermique refroidit le GPU, mais aussi les puces mémoire et les circuits VRM. Le GPU est soutenu par un VRM à 15 phases via un contrôleur MP29816 de Monolithic Power Systems. Il y a huit puces mémoire GDDR7 de 2 Go chacune.





Le PCB du GB203 sur une FE © TPU

N’en déplaise à Paul Valéry, ici, les mêmes causes produisent bien les mêmes effets. Le système de refroidissement compressé combiné à un GPU un peu plus puissant (de 40 W) qu’auparavant rend l’ensemble légèrement plus chaud et bruyant. Ceci dit, comme pour la RTX 5090, saluons l’effort de NVIDIA d'avoir opté pour un format à deux slots, lequel témoigne là aussi d’une belle prouesse de conception. Grosso modo, la RTX 5080 FE prend 4°C de hausse sur le GPU et 6°C sur la mémoire par rapport à la RTX 4080 FE, et ajoute 2,5 dBA de nuisance sonore. Des contreparties tout à fait acceptable au regard du rétrécissement.

Même mise en garde que pour la RTX 5090 cependant : les deux moulins sont traversants et iront irradier de chaleur ce qui se trouve derrière la carte. Dans une conception classique, même si la chaleur monte naturellement, il faudra songer à en tenir compte pour optimiser au mieux le flux d'air de son boitier. Dans le cas d'une installation verticale, une surpression de celui-ci sera plus que bienvenue pour que la carte mère n'ait pas un coup de chaud.

RTX 5080 : une RTX 4080 Ti Super ?

Place aux perfs ! Les mesures parleront sûrement d'elles-mêmes :

Vous aurez remarqué que les valeurs brutes d’IPS sont très variables entre les examens de la RTX 5090 et de la RTX 5080. Ce n’est pas une erreur, mais simplement l’incidence des mesures retenues ; elles sont parfois très hétéroclites. Deux illustrations limpides pour exposer ce phénomène. La première porte sur les fréquences d’images par seconde. TPU donne une moyenne de 217,5 IPS en 1440p sans RT pour la RTX 5090 ; à l’autre bout de l’échelle, CB communique 140,4 (tout dépend des jeux examinés). La seconde a trait aux températures. Pour cette même carte, TPU obtient une moyenne gaming de 587 W, THUS de 476 W (ou de 500 W au pire des cas avec le Core i9-13900K à la place du Ryzen 7 9800X3D). En conséquence, en fonction des sources retenues (lesquelles varient selon le panel de GPU que nous souhaitons discerner) pour établir nos moyennes, nous aboutissons parfois à des écarts importants entre deux tests. Dans tous les cas, au sein d’un même examen, les mesures sont issues des mêmes sources (sans quoi l’ensemble serait faussé, bien entendu). Bref, ce qui précède renforce l’idée exposée dans un encart présent dans l’article consacré à la RTX 5090 : croisez vos sources !

Sans MFG, le constat est assez simple : la GeForce RTX 5080 est très légèrement supérieur à la RTX 4080 Super, mais ne parvient pas à ne serait-ce qu'émoustiller la GeForce RTX 4090.

Par rapport à la RTX 4080 Super, cette RTX 5080 a au moins le mérite de parachever son efficacité énergétique. Avec un ratio watt / frame de 3,6 W (chez TPU), elle s’impose de justesse comme la nouvelle reine de l’efficience, juste devant… la RTX 4080 Super et son rapport de 4 W.

Bilan des deux premières RTX 50

À ce stade, et avec une proposition limitée aux GeForce RTX 5090 et RTX 5080, nous avons du mal à nous enthousiasmer de cette génération Blackwell. À défaut d'apporter une hausse salutaire de puissance de calcul brute, elle n'est pas non plus en mesure d'apporter un gain générationnel marqué côté pompage de jus d'électrons. Pour celui qui possède déjà une GeForce RTX 40 Series de cet acabit, l’upgrade est totalement inutile — la seule réserve à cela est que nous parlons de cartes très haut de gamme promises à un public bien spécifique, lequel ne regarde pas forcément à l’économie. Mais assurément, ces deux premières solutions Blackwell sont loin de ringardiser les Ada Lovelace — en tout cas sur le terrain du jeu vidéo sans MFG.

Comme une ombre qui plane...

Nous attendrons que la gamme soit plus étoffée pour un jugement définitif. Pour l’instant, nous entrevoyons dans ces séries GeForce RTX 50 une upgrade bienvenue pour un détenteur de RTX 20 ou de RTX 30, mais une offre totalement dispensable pour un possesseur de RTX 40.

Pour conclure en ciblant plus spécifiquement la RTX 5080, disons-le sans détour : elle ne semble exister que par principe, pour occuper cette place. Elle est trop limitée en cœurs et en VRAM, surtout au regard de son tarif ; c'est très cher payé pour de telle spécifications en 2025. Vous aussi, vous la voyez venir à des km, la GeForce RTX 5080 Ti surchargée en cœurs et exploitant des puces GDDR7 de 3 Go pour proposer 24 Go de de VRAM d’ici quelques mois ? En attendant, cette RTX 5080, merci, sans façon.