Le dernier des Arrow Lake Refresh sort enfin de l’ombre

Nous vous parlons depuis des mois des Arrow Lake Refresh. Au départ, à l’instar des 2Be3, ils semblaient bien partis pour être trois. Puis, hier, nous avons appris qu’ils ne seraient finalement que deux (sans compter d’éventuelles déclinaisons F) : en dépit de ses régulières apparitions dans des benchmarks, le Core Ultra 9 290K Plus n’atteindrait finalement pas la ligne d’arrivée. Dans cette course à la commercialisation, le Core Ultra 7 270K Plus n’avait pas non plus caché son jeu. En revanche, en queue de peloton, le Core Ultra 5 250K Plus s’était fait très discret. Il a enfin fait son apparition dans Geekbench il y a quelques heures.

Core Ultra 5 245K © TopAchat

Baroud d'honneur du LGA-1851

Le processeur a désormais deux entrées. Ses scores sont de 3 120 / 3 113 en ST et de 15 237 / 15 251 points en MT. Ce sont des résultats équivalents à ceux du Ultra 5 245K en mono-thread, mais bien inférieurs en multi-threads (pas de moyenne, mais souvent aux alentours des 18 000 points). L’intérêt de la fuite ne réside toutefois pas dans la performance, mais plutôt dans la confirmation des caractéristiques. D’ailleurs, celles du Core Ultra 7 270K Plus ont été décortiquées dans PassMark quelques jours auparavant.

Le tableau ci-dessous vous donnera une comparaison suffisamment explicite. D'après toutes leurs entrées, ces Core Ultra 7 et 5 Plus gagnent quelques E-cores, donc du cache supplémentaire, ainsi que quelques mégahertz. Bien sûr, sur le papier, la meilleure de ces configurations n’a rien d’inédit : vous pouvez tout à fait obtenir une puce Arrow Lake dotée de 24 cœurs CPU dès à présent, en l’occurrence via un Core Ultra 9. La gamme actuelle ne comporte en revanche aucun modèle à 18 cœurs : c’est soit 16, soit 20 ; carrément 14 ou 20 si l’on se limite aux modèles desktop.

Processeur Core Ultra 5 245K Core Ultra 5 250K Plus Core Ultra 7 265K Core Ultra 7 270K Plus P-cores « Lion Cove » 6 6 8 8 E-cores « Skymont » 8 12 12 16 Cache L3 24 Mo 30 Mo 30 Mo 36 Mo Fréquence boost P-cores 5,20 GHz 5,30 GHz 5,50 GHz 5,50 GHz Cache L2 P-cores 6 x 3 Mo 6 x 3 Mo 8 x 3 Mo 8 x 3 Mo Cache L2 E-cores 2 x 4 Mo 3 x 4 Mo 3 x 4 Mo 4 × 4 Mo Puissance de base (Processor Base Power) 125 W 125 W 125 W 125 W Puissance turbo maximale (Max Turbo Power) 159 W Inconnue 250 W 250 W

Vous l’aurez donc compris, tout l’intérêt de ce refresh résidera dans le maintien d’une tarification cohérente. Dans la possibilité d’avoir un Core Ultra 7 tarifé comme tel mais taillé comme un Core Ultra 9. Ce serait apparemment le plan, à en croire les sources anglo-saxonnes. Mais ne présageons de rien, d’autant plus en euros. Enfin, il faudra garder à l'esprit que ce seront les derniers Core en LGA-1851.