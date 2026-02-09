Xbox next-gen : un vulgaire PC Windows travesti en console de jeu ?

La projection dâ€™une Xbox next-gen, autrement dit dâ€™une console de 10áµ‰ gÃ©nÃ©ration, dÃ¨s 2027, avancÃ©e par Lisa Su dâ€™AMD lors de la prÃ©sentation des rÃ©sultats financiers de lâ€™entreprise, a pris tout le monde de court ; y compris chez son amoureuse Microsoft, Ã en croire Windows Central. Dans un article qualifiÃ© dâ€™exclusif â€” bien que reprenant plusieurs poncifs de ces derniers mois â€” notre confrÃ¨re Jez Corden livre quelques prÃ©cisions piquantes.

La future Xbox ? Un PC de jeu.

La premiÃ¨re concerne la dÃ©claration prÃ©citÃ©e de la PDG dâ€™AMD. Le propos relÃ¨verait presque du coup de bluff et viserait Ã pousser Microsoft Ã lancer la console Ã cette date.

ConcrÃ¨tement, Microsoft aurait bien 2027 en tÃªte, mais n'aurait encore rien dÃ©cidÃ©. Â«â€¯Microsoft ne sâ€™est pas encore pleinement engagÃ© en interne sur une date de lancement strictement fixÃ©e Ã 2027 pour la plateforme Xbox de nouvelle gÃ©nÃ©ration, car beaucoup dÃ©pend des amÃ©liorations de Windows 11 et dâ€™autres facteursâ€¯Â», explique Jez Corden. Cette fenÃªtre serait juste le Â«â€¯scÃ©nario idÃ©alâ€¯Â», sans pour autant que la firme nâ€™ait imposÃ© de date fixe Ã ses Ã©quipes. En passant, lâ€™article accrÃ©dite Magnus comme nom de code du SoC de la future Xbox, tout en prÃ©cisant quâ€™il ne sâ€™agit pas du nom de la machine elle-mÃªme.

Quoi quâ€™il en soit, les considÃ©rations calendaires sont guidÃ©es par des facteurs internes et des contraintes externes. Pour le contexte du moment, Valve a par exemple reconnu implicitement que la sortie de sa Steam Machine Ã©tait chamboulÃ©e par la Â«â€¯pÃ©nurie grandissante de mÃ©moire et de stockageâ€¯Â». Bon, les consoles de 9áµ‰ gÃ©nÃ©ration ont dÃ©barquÃ© en pleine pandÃ©mie de COVID avec les tensions sur les chaÃ®nes dâ€™approvisionnement que vous connaissez ; en somme, le scÃ©nario idÃ©al nâ€™existe pas. Ce qui est certain, câ€™est que si dâ€™aucuns estiment que les consoles de 9áµ‰ gÃ©nÃ©ration sont loin dâ€™Ãªtre obsolÃ¨tes et quâ€™elles ne mÃ©ritent pas une succession dÃ¨s 2027, on peut tout de mÃªme supputer, au regard des Ã©carts de ventes PS5 / Xbox Series, que Microsoft a nettement plus intÃ©rÃªt que Sony Ã passer rapidement Ã la dixiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. Soulignons que les deux prÃ©cÃ©dents cycles avaient Ã©tÃ© de sept annÃ©es et huit annÃ©es (novembre 2013 pour la Xbox One, novembre 2005 pour la Xbox 360) chez Redmond.

Pour les aspects tarifaires, bien que le papier de Windows Central y consacre une partie spÃ©cifique, il est difficile de les dissocier de lâ€™approche globale que Microsoft envisagerait. Cette derniÃ¨re n'est pas vraiment une idÃ©e neuve, elle avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© largement suggÃ©rÃ©e lors de la sortie des ROG Xbox Ally et de la flambÃ©e des prix du Game Pass. Pour reprendre lâ€™expression de Jez Corden, la Xbox Gen 10 serait Â«â€¯essentiellement un PC de jeu sous Windows 11â€¯Â». Lâ€™engin serait rÃ©trocompatible avec la bibliothÃ¨que de jeux Xbox One et Xbox Series X|S (lapalissade pour ces derniÃ¨res, puisque tous les jeux Xbox Series sont Ã©galement disponibles sur PC), ainsi quâ€™avec certains titres Xbox 360 et Xbox originels.

Notre confrÃ¨re dÃ©crit ainsi la future Xbox comme une console capable dâ€™exÃ©cuter pratiquement tout ce que Windows peut exÃ©cuter, mais via une interface pensÃ©e pour la tÃ©lÃ©vision et la navigation Ã la manette. Lâ€™Ã©lÃ©phant au milieu du couloir de cette approche est bien sÃ»r lâ€™accÃ¨s au catalogue Steam. Il serait bien au programme, comme câ€™est dÃ©jÃ le cas pour la Xbox ROG Ally. Quant Ã Epic Games, lâ€™entreprise aurait dÃ©jÃ exprimÃ© sa volontÃ© de rendre lâ€™Epic Games Store opÃ©rationnel dÃ¨s le lancement de la machine.

Pour revenir aux tarifs, Jez Corden Ã©crit : Â«â€¯Microsoft travaille avec des OEM comme ASUS et dâ€™autres partenaires pour proposer une variÃ©tÃ© dâ€™options aux joueurs de la prochaine Xbox, couvrant diffÃ©rentes gammes de prix, Ã lâ€™image des deux modÃ¨les Xbox Ally. MalgrÃ© les rumeurs contraires, il semblerait que Microsoft souhaite toujours lancer un jour une console portable Xbox maison, mÃªme si la console traditionnelle de nouvelle gÃ©nÃ©ration reste pour lâ€™instant au centre de ses prioritÃ©s. La console Xbox first-party servira de rÃ©fÃ©rence, offrant lâ€™expÃ©rience Xbox classique et emblÃ©matique, mais il est possible que lâ€™on voie des consoles Xbox plus chÃ¨res, voire super-premium, proposÃ©es par les partenaires Windows de Microsoft, ainsi que des modÃ¨les allÃ©gÃ©s et plus abordablesâ€¯Â».

L'article reprend quand-mÃªme le tarif de 1â€¯000â€¯dollars qu'anticipent certains. Pour quelle version ? Allez savoir ! Alors Ã ce stade, et au regard de ce qui prÃ©cÃ¨de sur les diffÃ©rentes configurations, ce montant a l'air on ne peut plus hasardeux, et infondÃ©.

Quel intÃ©rÃªt ?

Reconnaissons quâ€™une console de salon capable dâ€™exÃ©cuter des jeux Steam serait un moyen de sÃ©duire ce public, et de revendiquer un catalogue vertigineux. Au fond, câ€™est le pari que va tenter Valve avec sa Steam Machine, mais sous SteamOS. Sur le papier, Microsoft a de solides atouts grÃ¢ce Ã lâ€™hÃ©gÃ©monie de Windows et Ã sa puissance financiÃ¨re.

Ce n'est qu'empirique, mais nous connaissons plus de gens ayant fait le chemin console vers PC que PC vers console. Une fois que vous avez une ludothÃ¨que comprenant des dizaines de jeux, jeux que vous payez souvent moins cher, que vous pouvez redÃ©couvrir Ã chaque upgrade sans claquer des sous dans une Â« Ã©dition mise Ã niveau Â», et que, nâ€™en dÃ©plaisent aux allergiques du dÃ©matÃ©rialisÃ©, vous conservez, pour lâ€™instant, au fil des annÃ©es, c'est difficile de revenir sur console pour se retrouver sans rien et devoir repayer plein pot le moindre titre voire pour jouer en ligne. Câ€™est pour cette raison quâ€™une Â«â€¯console PCâ€¯Â» permettant de retrouver et/ou dâ€™accÃ©der Ã cet immense catalogue dans ces conditions peut potentiellement faire mouche.

Nonobstant, si vous possÃ©dez dÃ©jÃ un PC, pourquoi acheter une console qui vous donne la mÃªme choseâ€¯? Un argument dÃ©cisif serait sans doute le prixâ€¯: quelques systÃ¨mes Â«â€¯standardisÃ©sâ€¯Â» peuvent Ãªtre plus attractifs que du sur-mesure, sauf Ã Ãªtre patient et Ã traquer la moindre promotion (mais dans ce cas, le public visÃ© nâ€™est probablement pas le mÃªme). Le cas de la ROG Xbox Ally X et de ses 900 euros servira de contre-argument, mais câ€™est une console portable. Bref, dans son credo, la sortie de la Steam Machine pourra dÃ©jÃ Ãªtre un petit indicateur, toutes proportions gardÃ©es.

Bref, pourriez-vous craquer pour une telle Xbox ?