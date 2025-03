Référence • GeForce RTX 5070

Chose promise, chose due, la RTX 5070 est là, juste à temps pour gâcher la fête d'AMD et ses RX 9070, dont le référence arrive. Cette fois, on a bel et bien le droit à un nouveau GPU, potentiellement bien plus modeste que le GB203 des RTX 5080 et RTX 5070 Ti.

Nous ne vous refaisons pas la présentation de l’architecture Blackwell. Sinon, toutes les informations essentielles pour appréhender cette GeForce RTX 5070 sont présentées dans le tableau ci-dessous.

RTX 5080 RTX 5070

Ti RTX 5070 RTX 4070

Ti RTX 4070

Super RTX 4070 Architecture GB203 GB203 GB205 AD104 AD104 AD104 Processus de gravure TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 5N TSMC 5N TSMC 5N Transistors (milliards) 45,6 45,6 31 35,8 35,8 35,8 Surface die 378 378 263 294 294 294 SMs / CUs / Xe-Cores 84 70 48 60 56 46 GPU Shaders (ALUs) 10752 8960 6144 7680 7168 5888 Cœurs Tensor 336 280 192 240 224 184 Cœurs Ray Tracing 84 70 48 60 56 46 Render Output Units 128 128 64 80 80 64 Texture Mapping Units 336 280 192 240 224 184 Fréquence Boost GPU (MHz) 2617 2452 2512 2610 2475 2475 Vitesse mémoire (Gbit/s) 30 28 28 21 21 21 VRAM (Go) 16 16 12 12 12 12 Bus mémoire (bits) 256 256 192 192 192 192 Bande passante mémoire (Go/s) 960 896 672 504 504 504 L2 / Infinity Cache (Mo) 64 64 40 48 48 36 TFLOPS FP32 (Boost) 56,3 43,9 30,8 40,1 35,5 29,2 TBP (watts) 360 300 250 285 220 200 Lancement Jan 2025 Fév 2025 Mar 2025 Jan 2023 Jan 2024 Avr 2023 Prix de lancement

MSRP 999 $

1179 € 749 $

885 € 549 $

650 € 799 $

900 € 599 $

660 € 599 $

660 €

Avec le GB205, Nvidia descend en gamme, mais cette fois d'un net cran. Si la RTX 5070 Ti perdait seulement 16% de ses unités face à la RTX 5080, cette fois, le déficit s'élève à 31% face à sa grande soeur la RTX 5070 Ti. Un régime plus drastique qui ne se reflète hélas pas du tout dans la nomenclature employée. Si bon nombre d'unités de traitement suivent la même tendance, c'est également le cas de la partie mémoire. Outre la réduction de 16 à 12 Go (on savait Nvidia très chiche sur le Go de VRAM), la bande passante baisse également de -25%. Et tout ceci pour un TBP de 250 W tout de même, soit seulement 16% de moins que celui de la RTX 5070 Ti.

Ceci s'explique en partie par la montée en fréquence, mais on ne gagne finalement que quelques dizaines de MHz, ce qui peine donc à justifier une telle consommation. En pratique, sur la carte Founder's Edition, TPU relève 230 W en jeux, contre 280 W pour sa grande soeur. L'écart de 50 W est donc bel et bien tenu. En revanche, la RTX 4070 Super, que cette carte remplace a priori, affiche 10% de consommation en moins. Un point que l'on gardera à l'esprit au moment de conclure.

Le problème des 12 Go, encore et toujours

Question performances pures, et pour faire très simple, la RTX 5070 fait jeu égal avec la RTX 4070 Super. Si la nouvelle venue apporte un léger gain en rastérisation, de l'ordre de 3 à 4 % (oui, c'est très faible), en ray tracing, c'est un match nul. Et ce alors que les deux cartes ont le même tarif officiel, 650 €, mais que la RTX 4070 Super est sortie il y a maintenant 1 an. Et n'oublions pas qu'elle consomme légèrement moins.

Nvidia aurait pu (du?) en profiter pour améliorer la quantité de mémoire, souvent décriée sur cette gamme. Et comme souvent, on remarque de sacrées contre-performances. En RT et en UHD dans Alan Wake 2, toutes les RTX 40 et 50 qui se contentent de 12 Go sont mises à genou, avec moins de 5 FPS. Même la RX 7800XT, malgré un GPU inférieur, particulièrement en ray tracing, parvient à maintenir 18 FPS.

Une FE, mais en quantité limitée

Comme nous l'avions rapporté la semaine dernière, la RTX 5070 existera bel et bien en variante Founder's Edition, mais, euuuuh, comment dire...Nvidia n'en a pas produit assez, et les faibles stocks sont partis chez les testeurs. Pas chez nous, cela dit, ce qui vous donne une idée des quantités dont on parle. La marque avait annoncé une disponibilité mi-mars, mais au 15 mars, il n'y a toujours rien...Une arlésienne, à n'en pas douter. Alors mieux vaudra miser sur une carte custom des différents AIB que nous détaillons dans les pages suivantes. Cela dit, si vous y tenez, la variante FE conserve le format double slot et mesure 24,5 x 11,5 cm, un format plutôt compact, mais que l'on retrouve aussi chez Inno3D avec ses Twin X2, chez Galax avec ses 1-click, et chez MSI avec ses Ventus 2X.

Bof !

Si l'on s'en tient au rapport performances/prix, la RTX 5070 est plus ou moins au même niveau que la RTX 5070 Ti et constitue donc un retour vers une normale, ou en tout cas un retour du bon côté de la barrière. Mais alors que la 5070 Ti égalait une carte de gamme supérieure (la RTX 4080 Super), la RTX 5070 fait jeu égal avec la carte qu'elle est censée remplacer, la RTX 4070 Super. Pas folichon comme CV.

Alors certes, la RTX 5070 n'est pas à fuir, mais elle représente une sorte de minimum syndical, et on aurait apprécié voir Nvidia se donner un peu plus de mal. Une option envisageable pour ceux qui disposaient d'une RTX 30 ou d'une Radeon milieu de gamme (6000 ou 7000), mais qui ne va clairement pas rameuter les foules. (Sources : CDH un peu quand même hein, TechpowerUP, ComputerBase)