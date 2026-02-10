L'examen d'un Snapdragon X2 Elite révèle un CPU fringant mais un GPU décevant

Officialisés lors de la rentrée 2025/2026, les Qualcomm Snapdragon X2 Elite ont eu droit à un premier test, bien que limité. Il est signé Hardware Canucks et porte sur le Zenbook A14 d’ASUS. La vidéo est sponsorisée, mais le présentateur de la chaîne allègue que l'examen a été réalisé en autonomie après l’aval de la marque, avec pour seul prérequis des scores Cinebench 2024 qui se sont révélés conformes aux attentes ; à vous de considérer le degré de probité de cette chaîne. Il avertit en revanche que les pilotes restent immatures. À propos du PC, il est référencé sur le site d'ASUS, avec un tarif affiché de 1 899,99 euros. Néanmoins, à ce stade, l’acquéreur ne peut rien acheter ; il peut seulement demander à être alerté de la commercialisation.

Encore de nombreuses zones d'ombre

La séquence débute par Cinebench 2024. En mono-cœur, le X2 Elite surclasse largement son prédécesseur, avec un score de 146 contre 108 (pour mémoire, Qualcomm avait donné une plage de 159 - 162 points pour le X2 Extreme). Il devance également l’Intel X9 388H et l’AMD Ryzen 9 HX 370, crédités respectivement de 130 et 112 points. L’Apple M5 Pro reste toutefois plus performant dans cet exercice, avec un score de 200 points. En multi-cœur, avec 1 432 points, le Snapdragon X2 Elite surclasse ses rivaux et creuse un bel écart avec son ancêtre, bloqué à 963 points. Le M5 plafonne à 1 153. Les processeurs d’Intel et d’AMD ne parviennent pas à franchir la barre des 1 000 points. Notons tout de même quelques écarts de TDP, avec 26 W pour la M5, contre une trentaine pour toutes les autres puces. Les tests Blender et HandBrake donnent le Snapdragon X2 Elite gagnant. Là encore, l’écart générationnel est notable.

Suivent quelques jeux. Dans Cyberpunk 2077, l'X2 Elite avec son GPU Adreno X2‑90 parvient tout juste à 40 IPS en 1200p / Moyen, avec la densité de foule en Low, sans RT et avec FSR 3. La M5 et l’Intel Ultra 9 388H (Panther Lake) font mieux. Même hiérarchie dans Baldur’s Gate 3 en 1200p / Low. Enfin, dans Counter‑Strike 2, les deux générations de Snapdragon se classent bonnes dernières.

À première vue, il y a de réels progrès générationnels entre le X1 et le X2. Relevons tout de même qu’il n’y a aucun test d’autonomie, alors que c’est l’un, si ce n’est le leitmotiv de Qualcomm depuis le lancement de la première génération.

Pour finir, nous souhaitons attirer votre attention sur la segmentation de Qualcomm. Si vous trouvez qu’AMD et Intel jouent parfois volontairement du flou, ici, nous sommes à un autre niveau. Deux sections de la vidéo tentent d’expliquer l’agencement (au CES 2026, la série a été largement étoffée par rapport à notre papier de septembre). Le présentateur parle d’une gamme « a little bit confusing ». Ce n’est pas un peu confus ; c’est un foutoir de références qui ne semble avoir qu’une finalité, celle d’embrouiller le consommateur. Un Snapdragon X2 Elite peut désigner un processeur avec 18 cœurs CPU, 53 Mo de cache et 18 cœurs GPU. Ou bien un modèle à 12 cœurs CPU, 34 Mo de cache et 12 cœurs GPU. Évidemment, tout le monde va se pencher sur les spécifications détaillées pour intuitivement distinguer l’XE2‑94‑100 du XE2‑78‑100.