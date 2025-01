Référence • GeForce RTX 5090

Les RTX X090 ; des cartes dont beaucoup de joueurs rêvent, mais qu'en pratique, seul un petit contingent de fortunés ou de passionnés s'offre (quant aux professionnels, ayons la logique de NVIDIA : les GeForce aux joueurs, les RTX aux autres). Avec un prix officiellement de 2349 euros en France pour le modèle Founders Edition, la GeForce RTX 5090 examiné ici ne va pas déroger pas à cette tradition. Cependant, à l'instar de son aïeule, et sans doute plus que jamais faute de concurrence, elle incarne la solution ultime pour les utilisateurs les plus exigeants (ceux qui ne rêvent que path tracing et 4K — deux ingrédients indispensables au plaisir ludique, comme chacun sait) et le firmament de l'archi Blackwell (sous réserve d'absence de Titan). Ainsi, en dépit de son inaccessibilité, impossible de ne pas être curieux de cette Rolls-Royce des cartes graphiques présentées lors du CES 2025 au côté des RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070.

La RTX 5090, première Blackwell à entrer dans l'arène

Privilège de rang oblige, la RTX 5090, qui sera commercialisée à partir du 30 janvier 2025 (soit en même temps que sa petite sœur la RTX 5080), fut la première à se confronter à l’examen acéré (enfin, plus ou moins) de nombreux confrères. Nous n’allons pas vous exposer à nouveau les particularités de l’architecture Blackwell. Nous l’avons déjà fait dans les grandes lignes dans un précédent article. Entrons directement dans le vif du sujet, avec un rappel des spécifications, pour déboucher sur les performances.

Le PCB de la 5090 FE : un condensé de composants permettant une taille de carte raisonnable en dépit de l'énergie traitée et à dissiper

Carte graphique RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 GPU GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205 -300 Multiprocesseurs de flux 170 84 70 48 Cœurs CUDA 21 760 10 752 8960 6144 VRAM 32 Go GDDR7 16 Go GDDR7 16 Go GDDR7 12 Go GDDR7 Bus mémoire 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 28 Gbit/s 30 Gbit/s 28 Gbit/s 28 Gbit/s Bande passante mémoire 1792 Go/s 960 Go/s 896 Go/s 672 Go/s Connecteur 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin TGP 575W 360W 300W 250W Affichage 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 Interface PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 MSRP 1999 dollars / 2349 euros 999 dollars / 1179 euros 749 dollars / 884 euros 549 dollars / 649 euros Officialisation 6 janvier 2025 6 janvier 2025 6 janvier 2025 6 janvier 2025 Lancement 30 janvier 2025 30 janvier 2025 Février / mars Février / mars

Pour obtenir les résultats ci-dessous, nous avons synthétisé les données issues de plusieurs tests (en attendant l'hypothétique arrivée de la carte ?). À savoir des examens réalisés par TechPowerUp, ComputerBase, Igor's LAB, Tom’s Hardware US et Hardware Unboxed. Les données des cinq sites n’ont pas systématiquement été retenues pour les mesures, simplement car elles ne sont pas toujours exhaustives.

Toujours dans un souci de recoller les morceaux issus de plusieurs sources, nous nous sommes limités à quelques cartes très haut de gamme. Les principales sont toutefois là : la GeForce RTX 5090, forcément ; la GeForce RTX 4090 et la GeForce RTX 4080 Super. Vieillissantes, les RTX 3090 Ti et RTX 3090 ne boxent désormais plus dans la même catégorie, mais restent bien utiles pour comparer les écarts entre vaisseaux amiraux. Enfin, la Radeon RX 7900 XTX, dernière carte très haut de gamme d'AMD puisqu'elle n'aura pas son pendant RDNA 4, rappelle qu'il n'y a pas toujours eu un unique acteur sur ce segment.

IPS pures et dures

Quelques ultimes précisions. Nous omettons volontairement toutes les applications de productivité. Simplement, car il est quasiment impossible d’agglomérer les données issues de plusieurs tests (elles sont bien plus disparates que pour les jeux, pour lesquels il est plus aisé de faire des moyennes). Comme d’hab, nous vous renvoyons chaudement vers l’examen de Phoronix, voire vers celui de TH.US dans le cas présent ; ils sont tous deux assez fournis en la matière.

D’autre part, toutes les valeurs ci-dessous sont des images par seconde moyennes obtenues sans DLSS / Frame Generation. Vous le savez, la Multi Frame Generation est l'adjuvant miracle trouvé par NVIDIA pour doper ses GeForce RTX 50 Series. Sur la base des tests de TechPowerUp, dans beaucoup de jeux, il permet au minimum de doubler la moyenne obtenue par la RTX 5090 par rapport à la RTX 4090, peu importe la définition.

Prenons le cas d’Alan Wake 2. En UHD avec ray tracing, la RTX 5090 a une moyenne de 305 IPS avec le DLSS Performance et le MFG x4 ; la RTX 4090, de 130 IPS avec le DLSS mais sa Frame Generation. C’est bien, mais certainement moins instructif que de constater qu’en rendu natif, ce sont 42 IPS pour la RTX 5090, contre 31 IPS pour l’ancien flagship de NVIDIA. Même constat dans Star Wars Outlaws : 346 IPS pour la RTX 5090 vs 163 pour son ancêtre avec toute l’armada DLSS / FR, mais respectivement 59 IPS et 43 en UHD native. Bref, en 2025, aucune de ces deux cartes vendues plus de 2000 balles ne tient nativement les 60 IPS dans ces deux productions (dans de telles conditions).

Enfin, nous n'avons pas retenu les quelques examens en 1080p. Pour des raisons évoquées ci-dessus. Mais également parce que l’écart entre les deux championnes est inexistant dans plusieurs tests. Enfin, étant donné les tarifs, elles ne sont clairement pas conçues et vendues pour opérer dans cette définition.

Le digramme logique d'un GB202 (selon son constructeur)

La RTX 4090 Ti est finalement là !

Trêve de bavardages :

Ce qui nous a le plus frappé après la consultation de tous les examens, c’est ce constat simple : les GeForce RTX 5090, RTX 4090 et RTX 4080 Super forment un podium avec peu ou prou le même écart. Pour le dire autrement, la RTX 5090 a un faux air de RTX 4090 Ti. Ou encore, pour être davantage explicites, nous avons le sentiment d'être face à une « vulgaire » RTX 4090 Ti au regard de l'écart avec la RTX 4090, alors que la GeForce RTX 4090 marquait un sérieux gap avec les RTX 3090. Dans les jeux, ce flagship marque une rupture, ou plutôt une absence de rupture avec celui de la précédente génération qu'Ada Lovelace en son temps.

Concrètement, en se basant sur les indices ci-dessus, nous avons un écart de 23 % en faveur de la RTX 5090 en UHD / RT et de 27 % en UHD par rapport à la RTX 4090. Ces valeurs sont de respectivement 94 % et 83 % entre la RTX 4090 et la RTX 3090 (80 % et 59 % en optant pour la RTX 3090 Ti).

Cette idée est d’autant plus confortée lorsque vous regardez les consommations des cartes. Ce que la RTX 5090 offre en IPS, elle le fait presque payer comptant en watts (et donc en chaleur générée).

Factuellement, l'efficacité énergétique ne progresse pas d'un iota. Nos confrères de TechPowerUP renseignent un indice de 100 % pour la RTX 5090 et de 99 % pour la RTX 4090. Ceci dit, le watt per frame est de 4,2 W pour les deux références. D'accord, cette valeur représente toujours le haut du panier. Il n'y a que les RTX 4070 Super et RTX 4080 / Super au-dessus. Mais nous en attendions davantage d'une nouvelle archi. Toujours pour comparer Ampere et Ada, la RTX 3090 affiche une efficience de 6,3 W, la RTX 3090 Ti de 8 W. In game, nous passons donc d'une amélioration d'au moins 33 % à... aucune.

La MFM, est-ce vraiment digne d'une RTX 5090 ?

Alors oui, si nous avions pris les mesures avec la MFG, nous aurions eu des écarts considérables. Nonobstant, dans un défi de jongles, si vous donnez une unique balle au concurrent un, trois au concurrent deux, allez-vous vraiment attribuer la victoire à celui qui en aura lancé le plus en l’air dans le temps imparti ? Certes, pour un GPU, le fait d’être apte à jongler avec plusieurs balles en même temps fait partie du schmilblick.

Prenons ce qui précède sous un autre angle. Les véritables écarts générationnels revendiqués sont surtout induits par une technologie — pour l’instant exclusive à cette gamme — qui est capable de démultiplier le nombre d’images par seconde. En principe, elle va faire de même avec les cartes graphiques Blackwell plus modestes. Dans ce cas, plutôt que de débourser 2500 euros pour jouer à Alan Wake à 305 IPS (ce qui ne rendra pas le jeu plus fun, soyons honnêtes), pourquoi ne pas juste attendre la RTX 5070 Ti ou la RTX 5070 pour le faire peut-être qu’à 150, mais en économisant au passage quelques billets ? Si votre réponse à cette question est simplement « parce que je veux le meilleur et que j’ai le budget qui me le permet », nous rétorquerons que vous auriez pu vous économiser la lecture de ce billet puisque cette matière était déjà tranchée.

Pour tous les autres — qui doivent représenter 99 % des lecteurs et à la louche 99,9 % des joueurs — nous ne pourrons que conseiller d’attendre la sortie de RTX 50 moins onéreuses. Quant à ceux qui possèdent une GeForce RTX 40 Series, patience également ; nous restons sceptiques, mais NVIDIA n’a pas écarté un déploiement de la MFG sur d’anciennes générations. Elle transfigurerait forcément la RTX 4090 (et les autres, bien entendu). Du moins, pour ceux qui ne sont pas allergiques à cette génération d’images.

RTX 5090 FE : une carte de bonne facture, qui ne fait pas dans la démesure

Avant de conclure, glissons quelques mots au sujet de la RTX 5090 Founders Edition. Avec ses 304 mm de long, 137 mm de haut et seulement 40 mm d’épaisseur (deux slots) pour 1814 grammes, elle dénote parmi une foule de cartes AIB démesurées. Qui plus est, en dépit de son TGP plus élevé, elle s’avère bien plus compacte que la RTX 4090 FE. Celle-ci est aussi longue et large, mais fait 61 mm d’épaisseur.

Pas vraiment le même gabarit ! © TechPowerUp

Notez que contrairement à son aïeule, la RTX 5090 FE abandonne la conception avec un ventilateur sur chaque face et donc le flux d'air asymétrique. Désormais, les ventilateurs ont retrouvé un positionnement plus traditionnel, l'un à côté de l'autre.

Notre confrère de TPU a mesuré 77°C pour le GPU en jeu et 94°C pour la mémoire. Ce sont des températures bien supérieures à celles des modèles custom. Les cartes Palit, MSI et Asus examinées pour l’occasion montent à des valeurs comprises entre 65°C et 75°C (nous nous limitons aux modèles refroidis par air) pour le GPU, mais aucun ne dépasse les 84°C pour la mémoire. En outre, la RTX 5090 FE est la plus bruyante du lot, avec 40,1 dBA relevés. Les nuisances sont comprises entre 28,4 dBA et 39,1 dBA pour ses rivales.

Pour les mesures de la RTX 4090 FE du même site, nous étions sur du 74°C pour le GPU, 72°C pour la mémoire, avec un max à 35,1 dBA. C'est donc moins bon sur tous ces plans.

Nonobstant, au regard de son TGP et de son gabarit (dual slot), la GeForce RTX 5090 FE témoigne d’une belle qualité de fabrication, comme aime à le faire la marque. Bien sûr, une brique énorme et sur-ventilée offrira des températures plus basses assorties de nuisances moindres, mais au détriment du volume.

Deux petits bémols tout de même. La ventilation est totalement traversante : à prendre en compte pour le flux d’air, en particulier dans les configurations verticales. Le PCB est relié au port PCIe via un riser : attention à de possibles interférences.

RTX 5090 : un constat en demi-teinte

En résumé, quand nous voyons les perfs de la RTX 5090, nous comprenons mieux pourquoi NVIDIA ne produit plus de RTX 4090 depuis des mois : dans le cas contraire, devant l’écart de prix qui aurait pu séparer les deux reines si l'offre était restée conséquence pour l’ancienne régente, d’aucuns n’auraient pas tergiversé très longtemps.

Globalement, nous restons un peu circonspects face au coup d’arrêt technologique qui semble frapper ce GPU : faiblesse de la R&D due à une absence de concurrence ou limitations inhérentes au nœud de processus, difficile de trancher à ce stade. Toutefois, l'accent mis sur le neural rendering pour compléter la puissance de calcul brute est à prendre en considération, tandis que l'abandon du CNN pour un modèle transformer pourrait ouvrir une nouvelle ère dans le rendu, tant en termes de performance que de qualité. Blâmons tout de même le contre-pied par rapport à la précédente génération en matière de consommation : l'efficience stagne, alors retour de la surenchère de watts.