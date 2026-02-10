Marc Prieur, fondateur de Hardware.fr, nous a quittÃ©s

Son nom Ã©voquera sÃ»rement des souvenirs aux moins jeunes dâ€™entre vous ; Marc Prieur nâ€™est plus. Unanimement dÃ©crit comme un pionnier du web hardware francophone, il avait notamment fondÃ© Hardware.fr en 1997. Il avait cÃ©dÃ© le site au groupe LDLC et rejoint son directoire en juin 2000.

Image d'illustration choisie pour le dernier billet de Hardware.fr

Lâ€™aventure Hardware.fr sâ€™Ã©tait terminÃ©e en 2018 ; le billet dâ€™adieu, toujours en ligne, est signÃ© de son fondateur. Les forums du site ont en revanche survÃ©cu Ã lâ€™arrÃªt de la composante Ã©ditoriale et restent actifs en dÃ©pit de la concurrence Redditienne.

Marc Prieur avait 46 ans, c'est bien trop jeune pour ce type d'actualitÃ©. On se souviendra d'un bonhomme opiniÃ¢tre ayant rÃ©ussi Ã donner vie Ã un Ã©ditorial qualitatif tant sur le fond que la forme ; ligne que nous avons suivie sur le Comptoir et qui n'est clairement pas facile Ã tenir. Au regard de son expertise en la matiÃ¨re, gageons quâ€™il a bien bifurquÃ© vers la lumiÃ¨re blanche plutÃ´t que vers le BSOD. Le groupe LDLC sâ€™est chargÃ© du requiem ; il est retranscrit tel quel ci-dessous.

L'oraison funÃ¨bre by LDLC

C'est avec une profonde tristesse que le Groupe LDLC annonce le dÃ©cÃ¨s de Marc Prieur, membre du Directoire et pionnier du numÃ©rique en France.

Marc Prieur a marquÃ© l'histoire du numÃ©rique par sa vision avant-gardiste et son engagement inlassable dans l'univers technique. Fondateur du site HardWare.fr, qu'il crÃ©e en mai 1997, alors qu'il Ã©tait encore lycÃ©en. Il a su transformer ce projet de jeunesse en une rÃ©fÃ©rence incontournable dans le domaine du matÃ©riel informatique. C'est ainsi, que le site HardWare.fr devient rapidement le plus important mÃ©dia en ligne dÃ©diÃ©s Ã l'actualitÃ©, aux tests et aux analyses techniques.

En juin 2000, pour assurer la pÃ©rennitÃ© et la croissance de son projet, Il dÃ©cide de vendre HardWare.fr au Groupe LDLC dont il rejoint le Directoire. Dans ce rÃ´le, il met Ã profit son expertise, sa connaissance approfondie de l'Ã©cosystÃ¨me numÃ©rique et sa vision stratÃ©gique pour contribuer au dÃ©veloppement du Groupe. Sa contribution a Ã©tÃ© un atout prÃ©cieux tout au long de ces 25 derniÃ¨res annÃ©es.

Le Groupe tient Ã lui exprimer toute sa gratitude pour son apport inestimable et son engagement constant. Nous adressons Ã©galement nos plus sincÃ¨res condolÃ©ances Ã sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de le connaÃ®tre.