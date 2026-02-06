Les cartes mères ASRock, tueuses de Ryzen ? La marque sort du silence

Il n’a pas encore la longévité de Plus belle la vie (roman-savon diffusé du 30 août 2004 au 18 novembre 2022 sur France 3), mais le feuilleton commence à s’éterniser. Au cours de l’année 2025, de nombreux rapports ont incriminé des cartes mères ASRock dans le trépas de nombreux Ryzen 9000. La victime fétiche de ce potentiel tueur en série ? Le Ryzen 7 9800X3D. Le décompte macabre exposé dans le mégathread du subreddit ASRock dépeint néanmoins un prédateur opportuniste, susceptible de frapper sans distinction tout Ryzen passant à sa portée pour assouvir sa soif de crimes. Ces dernières semaines, des Ryzen 5 9600X sont d'ailleurs venus allonger cette funeste liste des trépas inquiétants. La présumée coupable est sortie de son silence.

ASRock au banc des accusés

Vous avez sûrement vu passer des brèves exposant ces drames ces derniers jours. Dans ces situations, il est toutefois risqué de faire du particulier une généralité ; de dégager une tendance de fond à partir d’anecdotes. Malgré tout, pour reprendre une formule employée par Samir Bashir d’Igor’s LAB, la recrudescence des signalements « converge vers un schéma qui ne peut plus être expliqué comme une simple série de cas isolés ».

Faisons les comptes. Enfin, prenons ceux tenus par le mégathread précité. Il recense 183 Ryzen 7 9800X3D occis. Les autres victimes les plus représentées sont les Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X. Notez que ce décompte s’étale sur une bonne année. En conséquence, la prévalence de décès de certaines puces est insignifiante, donc sûrement négligeable. Pour les quatre premières références, c’est en revanche plus suspect.

Nous en avons fini avec les victimes. Avec quelles armes ont-elles été tuées ? Une variété de cartes mères sur chipsets de séries 800 ou 600, bien que majoritairement en X870/E et B850. Nous supposons que quelqu’un jetant son dévolu sur un Ryzen 7 9800X3D va souvent l’associer à une carte mère basée sur la dernière série de chipsets ; appétence qui pourrait expliquer une légère surreprésentativité. Or, il y a tout de même 16 et 13 cas de B650 Steel Legend et B650I Lightning WiFi. À partir de là, nous nous garderons d’incriminer une série plus qu’une autre.

Enfin, au-delà de l’identité des dépouilles et des lieux où le drame s’est déroulé, le mode opératoire met la puce à l’oreille. La plupart des utilisateurs décrivent une panne brutale, sans aucun symptôme préalable. La mort frappe des systèmes qui fonctionnaient très bien jusqu’alors, sans qu’aucun changement de RAM, de GPU ou de tout autre composant ne puisse jouer en faveur de causes sous-jacentes ou indirectes. Un utilisateur rapporte notamment la mort brutale, en moins de trois mois, d’un second Ryzen 5 9600X censé remplacer le précédent, déjà fauché par la même carte mère ASRock avec un BIOS en version 3.50.

Voilà pour la situation. Quelles sont les pistes ? Trois principales ont émergé, selon le papier de l'Igor's LAB susmentionné : des tensions par défaut excessives ou une calibration de ligne de charge défaillante dans certains BIOS, des transitoires de VRM hors spécifications d’AMD lors des passages du repos à la charge, ou encore des implémentations AGESA insuffisamment éprouvées pour Zen 5, susceptibles de provoquer une dégradation électrique progressive.

À l’inverse, aucun élément visible ne pointe vers une cause externe. Pas de pins ou de sockets endommagés, pas d’erreur manifeste de manipulation, pas d’overclocking poussé. La majorité des systèmes fonctionnaient avec des paramètres standards, aux dires de leurs propriétaires.

La défense d'ASRock

Forcément, l’affichage de cette présumée hécatombe nuit à l’image de marque d’AMD et, plus encore, à celle d’ASRock. Le risque étant bien sûr qu’une réputation de matériel peu fiable colle à ses produits, au point de détourner les clients du marché DIY.

L’entreprise taïwanaise a finalement réagi hier via un communiqué titré ASRock Official Statement: Updates Regarding AMD Ryzen 9000 Series and ASRock AMD AM5 Motherboards. Malheureusement, la forme comme le fond sont convenus. En gros, du « nous prenons au sérieux les signalements des utilisateurs et nous enquêtons en interne pour tenter d’identifier les causes de ces problèmes ».

ASUS également incriminée

Notre approche s’est focalisée sur ASRock en raison de sa prise de parole officielle. Néanmoins, à ce stade, rien ne permet d’affirmer que, si problème de fond il y a, il soit exclusif à la marque. Et pour cause, d’autres cas de trépas de Ryzen 7 9800X3D, mais sur des cartes mères ASUS, ont également été rapportés en janvier. VideoCardz, entre autres, a publié un article à ce sujet ; il a l’avantage de rassembler plusieurs liens vers des témoignages postés sur Reddit. En outre, cette affaire en rappelle une autre, plus ancienne, qui impliquait alors les 7x00X3D. Vous en trouverez toutes les circonvolutions dans notre papier Ryzen, 3D-V cache, tension et barbecue (MAJ).

Enfin, il convient de tempérer ces signalements informels. Si 183 cas paraissent significatifs, leur portée réelle dépend, c’est logique, du nombre total de processeurs en circulation. En l'occurrence, ici, de telles configurations. Et cette donnée, personne ne l’a ; en tout cas, elle n’est pas publique. Ultime précision : selon le rapport 2025 sur la fiabilité du matériel de Puget Systems, les Ryzen 9000X3D ne sont pas plus chétifs que leurs homologues classiques ; c’est même l’inverse.