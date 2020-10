L'automne sera agité par plusieurs grosses sorties de jeu vidéo AAA, parmi eux Cyberpunk 2077 par CD Projekt RED, Assasin's Creed Valhalla par Ubisoft, mais aussi Watch Dogs Legion toujours chez Ubisoft. Ce dernier gros titre est planifié pour le 29 octobre à venir (oui, comme la disponibilité de la RTX 3070), l'attente n'est donc plus très longue. L'un des particularités techniques du jeu est qu'il fera - comme plusieurs des autres gros nouveaux titres - bon usage du raytracing, avec un support day one des cartes graphiques RTX des verts, en attendant de voir aussi ce que nous réservent les Radeon RX 6000 - qui seront annoncées un jour plus tôt.

Hier, Ubisoft a mis a jour les différents configurations qui seront requises pour apprécier au mieux le 3e opus dans la saga Watch Dogs, afin de prendre en compte la dernière RTX 3080 et la prochaine RTX 3070 - et histoire de remuer encore un peu le couteau dans la plaie des intéressés frustrés et dont la première tentative d'achat se serait soldée par un échec, ou qui ont été refroidit par la perspective d'une disponibilité tendue jusqu'en 2021. Voici l'avant en premier, puis l'après :

Avant !

Après !

Les changements ? Quelques modifications côtés CPU, l'i7-7700 a laissé sa place au i7-9700 et le R5 2600 au R5 3600 pour du jeu en 1440p en high. Même constat en 4K UHD ultra avec ray tracing où le 9900K a pris la place du 9700K. On remarquera aussi d'un niveau supplémentaire 1440p very high avec ray tracing, dont la configuration proposée repose sur un i7-9700 ou R5 3600 avec une RTX 3070. En contrepartie, le besoin pour du jeu en 1080p high avec ray tracing ont été un peu revu à la baisse, au moins sur le papier. En même temps, la RTX 3080 a pris la place de la Radeon VII dans la configuration 4K ultra et les RTX 2000 ont donc toute laissée leur place aux RTX 3000 dans les configurations pour du jeu avec ray tracing, sauf pour la RTX 2060 qui n'a pas encore sa remplaçante. Ubisoft a également incorporé des cartes Turing GTX 16 pour les configurations 1080p.

Dans tous les cas, il parait évident qu'il vaut toujours mieux disposer d'une machine assez musclée pour jouer avec des détails élevés, d'autant plus en cas d'activation du ray tracing. À titre (très très) vaguement comparatif, voici le hardware demandé par Cyberpunk 2077.