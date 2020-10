Il s’est rapidement avéré que les lancements des RTX 3080 et RTX 3090 en ont laissé plus d’un sur le carreau et beaucoup n’auraient ainsi pas obtenu leur nouveau Saint-Graal. Rien de très anormal a priori pour une nouveauté, il faut en règle générale bien attendre quelques semaines pour une disponibilité relativement normale. Néanmoins, ceux qui songent déjà à mettre la main plus facilement sur l’une ou l’autre RTX au fil des derniers mois de l’année et à un tarif raisonnable risquent potentiellement de déchanter un peu. En effet, lors d’un Q&A du PDG Jensen Huang avec la presse suivant les dernières annonces du GTC 2020, les questions n’ont pas manqué de s’écarter rapidement des RTX A6000 et A40 pour s’orienter à plusieurs reprises vers le sujet de la disponibilité des premières GeForce RTX 30. En bref, les extraits des réponses du patron de Nvidia ne laissent pas trop de place au doute :

I believe that demand will outstrip all of our supply through the year. […] Remember, we’re also going into the double whammy. The double whammy is the holiday season. Even before the holiday season, we were doing incredibly well, and then you add on top of it the “Ampere factor,” and then you add on top of that the “Ampere holiday factor,” and we’re going to have a really, really big Q4 season. [...]



The 3080 and 3090 have a demand issue, not a supply issue. The demand issue is that it is much, much greater than we expected—and we expected really a lot. […] Retailers will tell you they haven’t seen a phenomenon like this in over a decade of computing. It hearkens back to the old days of Windows 95 and Pentium when people were just out of their minds to buy this stuff. So this is a phenomenon like we’ve not seen in a long time, and we just weren’t prepared for it. [...]



Even if we knew about all the demand, I don’t think it’s possible to have ramped that fast. We’re ramping really, really hard. Yields are great, the product’s shipping fantastically, it’s just getting sold out instantly. [...] I appreciate it very much, I just don’t think there’s a real problem to solve. It’s a phenomenon to observe. It’s just a phenomenon.”—Jensen Huang, Nvidia.

Dans une langue propre à son univers et un discours au marketing immaculé, Jensen nous explique que la demande est en fait à un niveau « plus vu depuis longtemps » et que c’est bien là le vrai problème, certainement pas la disponibilité des GPU, ou un problème quelconque chez Samsung ou ailleurs dans la chaîne, ou un trop-plein de RTX Turing dans les tuyaux, ou... Un effet COVID-19 peut-être, avec un très grand besoin du public de se masquer le cerveau et de s'échapper d'une réalité pas forcément plaisante ?

En tout cas, selon lui, cette demande « phénoménale » épuisera sans mal et rapidement tout l’approvisionnement du Caméléon pour le restant de l’année, car les têtes pensantes et autres stratégistes de l’entreprise ne l’auraient absolument pas anticipé. Et même si c’eût été le cas, Jensen garanti qu’il n’aurait pas été possible de produire plus plus rapidement qu’il ne le font déjà, quand bien même les rendements sont actuellement « excellents » et que les livraisons se font « fantastiquement ». Morale de l’histoire, pour le PDG il n’y a pas de « vrai problème à résoudre », seulement un « phénomène à observer » !

Tout ça pour dire que la disponibilité des RTX 3080 et RTX 3090 promet de rester sporadique jusqu’à l’aube de 2021 — certains vont donc devoir se (re)mettre à la recherche du vaccin qui les épargnera du « vouloir ce qu’on a pas ou ne peut avoir », ou pire encore se résigner à racheter une RTX 2000 sur LBC, à défaut de patience. Difficile à dire si ce sera vraiment mieux initialement pour la RTX 3070. Sa disponibilité commerciale a déjà été retardée de deux semaines, sans doute pour plusieurs motifs, y compris celui de se constituer un stock conséquent afin de ne pas se retrouver aussi rapidement les mains vides dans le sillage du lancement des RX 6000. À ce sujet, espérons que le scénario sera un peu meilleur côté AMD avec les GPU by TSMC… (Source)

"Tkt, l'étoile filante du sapin aura du raytracing !"