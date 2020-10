AMD a dévoilé sa gamme Ryzen 5000 il y a une semaine quasiment. Toutefois, elle avait ceci de spécial, elle ne comportait que des puces en X. Cela implique qu'il y en aura d'autres qui ne le seront pas, tout comme c'est le cas chez AMD depuis les débuts de Ryzen en mars 2017. D'ailleurs, nous avions maintes fois relevé dans les chiffres de ventes Amazon et Mindfactory l'omniprésence du Ryzen 5 3600, peu cher et diablement efficace, très certainement le best-seller chez les rouges de l'armada Zen 2. Il ne serait donc pas du tout surprenant qu'il arrivât un tel CPU de la nouvelle famille dans les mois qui viennent.

Selon un twittos, le Ryzen 5 5600 serait dans les tuyaux pour début 2021, avec ses 6 coeurs et 12 threads, pour un tarif estimé autour des 220$, ce qui offrirait un meilleur ratio perf/prix que le 5600X, mais avec un MSRP qui serait de 20$ supérieur à celui du 3600 lorsque ce dernier fut lancé. Si Zen 3 est si fort que ce que dit AMD, surtout d'un point de vue gaming, alors il devrait sans grandes surprises dépasser la famille Comet Lake 10600, et venir marcher, piétiner, sur la dernière chasse gardée d'Intel. Plus que jamais, Rocket Lake aura besoin de muscles, avec Cypress Cove (ancien Ice Lake) même gravé en 14nm.