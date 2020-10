Avant se pencher sur le nouveau MACUBE 110 de DeepCool, il convient de revisiter rapidement notre test du MACUBE 550 — un boitier ATX au châssis emprunté au NEW ARK 90, avec des matériaux nobles, une excellente finition et un design subjectivement séduisant, mais un peu trop cher. Le MACUBE 110 repart sur les mêmes bases d’une orientation premium avec un minimalisme épuré et un ensemble correct de fonctionnalités, sauf qu’il le fait dans un format un peu plus réduit Micro-ATX, de quoi potentiellement ravir les amateurs de plus petites machines sur une base Mini-ITX/Micro-ATX à la recherche d’un boîtier sympathique et qui aime le watercooling.

En acier, ABS et verre trempé (toujours avec la fameuse vitre latérale magnétique avec poignée), le MACUBE 110 mesure 400 x 225 x 431 mm pour 6,2 kg, soit 50 % du poids du MACUBE 550. Il peut loger un GPU de 330 mm de long (avec un support ajustable) sur ses 4 équerres PCI, ainsi qu’une alimentation de 210 mm de long et un ventirad de 165 mm de haut — ce qui permettra d’installer même les plus gros modèles de chaque catégorie. Le boîtier surfe aussi sur la tendance du watercooling AIO, puisqu’il est prévu de pouvoir y loger un radiateur jusqu’à 280 mm à l’avant et sur le dessus, ainsi qu’un troisième de 120 mm à l’arrière. Pour le stockage, il faudra se satisfaire de deux emplacements pour chaque type de support — une quantité standard, mais dans les normes.

Attention, le MACUBE 110 ne sera livré qu’avec un seul ventilateur de 120 mm installé à l’arrière, ce qui sous-entend que ses performances d’origine seront du même niveau que le MACUBE 550, c’est-à-dire assez faibles, mais en silence. C’est évidemment conseillé d’en rajouter et vous pourrez effectivement en installer bien plus : 3 x 120 mm/2 x 140 mm à l’avant et 2 x 120 mm/2 x 140 mm dans la partie supérieure (avec filtre magnétique). Terminons par les I/O à l’avant, qui ne proposent que deux ports USB 3.0 et un jack micro/audio 3,5 mm, c’est encore une fois identique au MACUBE 550 et c’est dommage, l’ajout d’un port USB 3.2 Gen2 et/ou de Type-C n’aurait pas été de refus.

En somme, c’est à peu de choses près la même recette qu’avec le modèle ATX, mais en plus petit et avec quelques modifications, comme la chambre de l’alimentation et l’absence d’ouvertures sur le panneau latéral non vitré. Heureusement, DeepCool n’a cette fois-ci pas tellement exagéré sur le tarif, le MACUBE 110 sera proposé à 49,99 € en noir ou en blanc, disponible immédiatement, en test dans quelques jours sur CDH !