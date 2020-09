AMD vient d'officialiser via Lisa Su ce que nous suspections, à savoir les dates de lancement de ses prochains produits. Il n'a pas attendu demain comme le stipulait Frank Azor. Attention, lancement ne signifie pas mise en vente !

8 octobre 18h heure de Paris : AMD présentera sa gamme Zen 3 Ryzen 4000.

28 octobre 18h heure de Paris : AMD dévoilera la gamme cartes graphiques, RDNA2 donc et big NAVI, ainsi que ses Radeon RX 6000.

Depuis que le caméléon a dévoilé ses cartes Ampere, AMD sort un peu de son silence, de manière toute relative. On se souvient que les rouges avaient teasé son big NAVI lors d'une séance autopromotionnelle de streaming sur Fortnite. Cette fois, la chose se précise, façon de parler. Franck Azor, sous l'impulsion de Lisa Su, est quand même le chef architecte solutions gaming et marketing chez AMD. Il a twitté un message qui laisse un petit doute subsister. C'est le refrain d'une chanson qui annonce quelque chose d'ensoleillé, et qui l'annonce pour demain.

Il n'y a pas de hasard dans cette communication, aussi on pense légitimement que certains voiles vont se lever sur RDNA2, big NAVI ou encore les Radeon RX 6000. On l'espère vraiment, toute autre communication ne serait que gain de temps et déception. Dévoiler cela en ce moment, c'est bien entendu stratégique, les verts et les rouges aimant se pourrir la vie, on se souvient du lancement des RTX SUPER en plein boum des RX 5700 l'année dernière. La monnaie de sa pièce ? On espère surtout qu'AMD ne va pas nous parler de ses nouveaux vélos vendus uniquement aux USA, et qui permettent effectivement de faire des balades... ensoleillées ! Nous mettrons quand même une piécette sur les GPU plus que sur les vélos, eu égard à la réponse de Frank aux tweets de HotHardware ! A moins que ce soit l'annonce des dates de lancement ?