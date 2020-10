Le lancement des premières GeForce RTX 30 Ampere - notre analyse des RTX 3080 et RTX 3090 - en aura déçu plus d’un, lors duquel une foule de joueurs vraisemblablement impatients d’y mettre la main dessus a dû se battre à coup de refresh et de clics rapides pour gratter les quelques stocks disponibles à des tarifs brièvement corrects, sans oublier l'affaire des achats robotisés en grande quantité ayant mis à mal plusieurs sites de vente, dont celui de Nvidia, obligeant ce dernier à trier manuellement chaque commande…

La prochaine GeForce RTX attendue est maintenant la RTX 3070, et elle risque fort de rencontrer un succès d’autant plus phénoménal que ses performances sont attendues plus au moins au niveau d’une RTX 2080 Ti, mais avec une étiquette de « seulement » 519 € ! La carte a sa date officielle depuis septembre, il s’agit du 15 octobre à venir, jour où les premiers tests indépendants seront publiés et le GPU mis en vente chez les commerçants, du moins c’est ce qui était planifié jusqu’à présent. En effet, certains ont remarqué dans un premier temps l’apparition sans communication officielle préalable d’une nouvelle date de disponibilité sur la page de la RTX 3070 chez Nvidia, cette fois-ci fixée au 29 octobre, soit deux semaines après le lancement !

Heureusement, il n’a pas fallu bien longtemps pour que Nvidia y aille d’un communiqué officiel pour confirmer le changement. Oui, la RTX 3070 sera désormais disponible plus tard à partir du jeudi 29 octobre pour permettre à la production d’augmenter encore et d’avoir plus de cartes disponibles le jour J — sous-entendu pour éviter la débâcle précédente et une nouvelle déception des acheteurs. Par contre, Nvidia ne dit pas si ce changement affecte aussi la date de la fin du NDA pour les tests du 15 octobre... Considérant que le constructeur ne parle pas de "date de lancement", mais de "date de disponibilité", on peut penser que les tests seront bien maintenus à la date originale.

En tout cas, tout ça c’est la justification officielle, mais remarquez aussi que la nouvelle date se situe maintenant pile-poil un jour après l’annonce des Radeon RX 6000… Sacrée coïncidence tout de même, non ? Les plus cyniques diront également que c’est pour prendre plus de temps pour s’assurer que la RTX 3070 ne souffrira pas de crashs semblables aux premières (que le dernier pilote semble avoir corrigés). Accessoirement, cela permettrait aussi à Nvidia de s'assurer que son store soit bel et bien irréprochable et étanche aux robots pour le grand jour.

Au fond, peu importe la vraie raison. C’est de bonne guerre de la part de Nvidia de vouloir s’assurer d’avoir un stock conséquent sous la main et d’un GPU sans défauts de jeunesse trop gênants (ou au moins de ne pas laisser se reproduire les mêmes), et si au passage il peut voler la vedette au concurrent AMD, dont les cartes ne sont pas attendues en magasin avant mi-novembre, pourquoi s’en empêcherait-il ? Certes, ceux qui attendaient la carte de pied ferme le 15 octobre vont devoir se montrer un peu plus vertueux et prendre leur mal en patience.