Ubisoft exhibe la version PC de son jeu Star Wars Outlaws

Avec Warhammer 40000 : Space Marine 2, Star Wars Outlaws est incontestablement l’un des gros jeux de cette rentrée – ajoutons un probable invité surprise, Deadlock, le nouveau shooter compétitif de Valve. Comme dans Warhammer, il s’agira de manier des pistolets faisant piou piou, voire une épée, bien que dans Star Wars, cette arme-là fasse Tshhhhh ! plutôt qu’on ne sait trop quel bruit pour l'Épée Tronçonneuse d’un Space Marine (à vrai dire, Kay Vess n'est pas un jedi ; elle ne manie donc pas le sabre laser). Si vous comptez profiter du titre d’Ubisoft sur PC, le studio a présenté une vidéo détaillent les spécificités de cette version.

La part belle au RTX et au DLSS

Tandis que Warhammer 40 000 : Space Marine 2 est un porte-étendard d’AMD, et intégré à ce titre dans un game bundle, Star Wars Outlaws s’acoquine plutôt avec NVIDIA. La séquence met notamment en avant le RTX ainsi que le NVIDIA DLSS 3.5. Le NVIDIA DLSS Super Resolution, la Frame Generation et bien sûr le NVIDIA Reflex sont aussi de la partie. En outre, comme la plupart des productions Ubisoft, ce Star Wars Outlaws sera jouable par le biais du GeForce Now, le service de cloud gaming de NVIDIA.

Sous cet angle, nous sommes indéniablement séduits par la ray reconstruction

Ubisoft promet aussi des optimisations spécifiques aux Core Intel de 14e génération, alias les Raptor Lake Refresh. Bon, c’est très clairement du bullshit marketing ici. Au moins, d’ici la sortie du jeu (le 30 août), Intel et ses partenaires auront largement déployé le correctif censé corriger les problèmes de stabilité dont souffrent ces processeurs. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce micro-code 0x129 ne rend pas les Raptor Lake moins performants dans les jeux vidéo.

Le studio avait dévoilé plusieurs configurations PC pour Star Wars Outlaw précédemment. Vous les trouverez ci-dessous. Le soft est assez gourmand. La config minimale, qui implique du 1080p / Low à 30 images par seconde, requiert une GeForce GTX 1660, RX 5600 XT ou Arc A750 associée à un processeur Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 avec 16 Go de RAM. Idéalement, pour du Full HD, tablez sur une RTX 3060 Ti ou RX 6700 XT et un Core i5-10400 ou Ryzen 5 5600X. Pour de la 4K / Ultra, prévoyez une RTX 4080 ou une RX 7900 XTX et un Intel Core i7-12700K ou Ryzen 7 5800X3D. Enfin, le titre occupe 65 Go d'espace disque.

Star Wars Outlaws sortira le 30 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S / X. Ubisoft a déjà prévu deux extensions, Wild Card (prévue pour l'automne 2024) et A Pirate's Fortune (prévue pour le printemps 2025).