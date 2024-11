Certains jeux Ubisoft privent votre PC de Windows 11 24H2

Voilà une mauvaise publicité dont Ubisoft se serait certainement bien passé : certaines de ses productions posent problème avec la mise à jour Windows 11 24H2. En conséquence, Microsoft a interrompu le déploiement de cette version du système d’exploitation sur les appareils où l'un (voire plusieurs chez certains masos) des cinq titres identifiés est installé.

Un signe de la divinité du jeu vidéo ?

Voici comment l’entreprise résume la situation : « Après l'installation de Windows 11, version 24H2, il se peut que vous rencontriez des problèmes avec certains jeux Ubisoft. Ces jeux peuvent ne plus répondre au démarrage, au chargement ou pendant une partie active. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent obtenir un écran noir ».

Les softs en question sont Assassin's Creed Valhalla, ​Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, ​Star Wars Outlaws et Avatar: Frontiers of Pandora. Bizarrement, les bons jeux du studio, tels que Prince of Persia: The Lost Crown ou Anno 1800, sont épargnés ; simple hasard ?!

À ce stade, la cause de ces bogues n’a pas été identifiée. En attendant, comme rapporté ci-dessus, Microsoft, dans sa grande sagesse, a stoppé les mises à jour sur les appareils vérolés par l’un des cinq jeux susmentionnés. Ubisoft a toutefois publié un correctif pour Star Wars Outlaws censé éviter des CTD et autres « ce programme ne répond plus ». Ceci dit, Microsoft le qualifie de temporaire et prévient qu’il « se peut que vous rencontriez des problèmes de performance » (comprenez des précieux FPS en moins) avec cette rustine.

L'entreprise indique que ses équipes collaborent activement avec celles d'Ubisoft pour trouver une solution durable, mais ne communique aucune date pour la sortie d’un correctif. En l'état, la firme de Redmond recommande de ne pas installer manuellement la mise à jour 24H2.

Nous n'allons certainement pas plaindre ceux qui, ayant déjà installé Windows 11 24H2, rencontrent des problèmes avec les jeux précités. Mais tout de même, concédons-leur le remède préconisé par Microsoft (il a fait ses preuves) : ctrl + alt + suppr > Gestionnaire des tâches > Processus > Clic droit sur le processus louche > fin de tâche. Le schéma vaccinal complet que nous vous proposons, en exclusivité sur le Comptoir du Hardware, consiste à désinstaller ces jeux Ubisoft de votre PC.

En plus, c'est dommage pour les détenteurs de ces titres, puisque Windows 11 24H2 est normalement bénéfique aux joueurs (du moins, à ceux qui ont du goût ; sinon, en préventif, confessons qu'AC Origins est très plaisant).