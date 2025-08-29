Battlefield 6 dévoile ses configurations PC finales et confirme l'absence de ray tracing

Après les phases bêta qui se sont déroulées au cours du mois d’août, DICE a révélé les configurations PC finales pour Battlefield 6. Les préconisations minimales et recommandées, les seules à avoir été communiquées jusqu’ici, restent inchangées. Le studio a simplement ajouté un cran supplémentaire, « Ultra », qui implique du 2160p ou du 1440p à fond de balle.

Par ailleurs, nous avons eu confirmation que le jeu n’inclurait aucune trace de Ray Tracing à son lancement (et que l’ajout de tels effets n’est pas prévu par la suite). Un choix qui suprendra, puisque Battlefield V se positionnait comme un précurseur du RT lors de sa parution en novembre 2018. Le dernier opus, Battlefield 2042, prenait aussi en charge cette techno, sans pour autant mettre l’emphase dessus.

Pas le plus exigeant des jeux PC

Comme rapporté ci-dessus, les configurations minimales et recommandées n’ont pas bougé. Les joueurs PC auront besoin au minimum d’un Intel Core i5-8400 ou d’un AMD Ryzen 5 2600 avec 16 Go de RAM, accompagné d’une NVIDIA GeForce RTX 2060, d’une AMD Radeon RX 5600 XT ou d’une Intel Arc A380. Pour jouer en 1440p avec des paramètres High à 60 IPS, ou en 1080p avec des paramètres Low à 80 IPS, il faudra un Intel Core i7-10700 ou un AMD Ryzen 7 3700X avec 16 Go de RAM, ainsi qu’une NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, une AMD Radeon RX 6700 XT ou une Intel Arc B580.

La nouveauté concerne la prescription pour du 2160p avec des paramètres Ultra à 60 IPS, ou en 1440p avec des paramètres High à 144 IPS. Pour ces conditions, les développeurs renseignent un Intel Core i9-12900K ou un AMD Ryzen 7 7800X3D avec 32 Go de RAM et une NVIDIA GeForce RTX 4080 ou une AMD Radeon RX 7900 XTX.

Conditions 1080p @ 30 IPS / Low 1440p @ 60 IPS / High ou 1080p @ 80 IPS / Low 2160p @ 60 IPS / Ultra ou 1440p @ 144 IPS / High Rendu Natif Natif Natif CPU Core i5-8400 / Ryzen 5 2600 Core i7-10700 / Ryzen 7 3700X Core i9-12900K / Ryzen 7 7800X3D GPU GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT / Arc A380 GeForce RTX 3060 Ti / Radeon RX 6700 XT / Arc B580 GeForce RTX 4080 / Radeon RX 7900 XTX RAM 16 Go 16 Go 32 Go Système d’exploitation Windows 10 Windows 11 Windows 11 Stockage 55 Go HDD 90 Go SSD 90 Go SSD

Comme précédemment, toutes les définitions sont natives. Battlefield 6 prendra tout de même en charge le DLSS 4 avec la Multi Frame Generation. Comme ce fut le cas lors de la bêta, l’activation du Secure Boot sur PC restera un prérequis pour entrer sur le champ de bataille.

À propos du ray tracing, Christian Buhl, directeur technique du studio chez Ripple Effect (l’un des studios travaillant sur Battlefield 6), a confié à Comicbook qu’il n’y aurait pas de ray tracing (et à plus forte raison, pas de path tracing). Il a déclaré :

Non, nous n’aurons pas de Ray Tracing au lancement du jeu et nous n’avons pas non plus de plans pour l’ajouter dans un avenir proche. Cela s’explique par notre volonté de nous concentrer sur les performances. Nous voulions nous assurer que tous nos efforts étaient dédiés à optimiser le jeu au maximum pour les paramètres par défaut et pour les utilisateurs standards. Nous avons donc pris la décision assez tôt de ne pas inclure le Ray Tracing et, encore une fois, c’était surtout pour pouvoir garantir de bonnes performances pour tout le monde.

Battlefield 6 fera parler la poudre à partir du 10 octobre prochain.