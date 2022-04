Voilà des infos qui nous viennent de Tom's Hardware. Quand AMD a présenté l'AM5, il a affiché le type de fixation en LGA1718, et la présence du PCIe 5 en même temps que la DDR5. Pour autant, la question de savoir si AMD autorisera la DDR4 se pose. Selon la source, les choses seraient moins évidentes qu'il n'y paraitrait. En effet, AMD aurait l'intention d'utiliser la DDR5 exclusivement sur les chipsets X670 et B650, ce dernier ayant été leaké il y a quelques jours. Pour ce qui est du chipset entrée de gamme A620, les choses seraient plus nuancées puisque les deux supports seraient possibles à la condition indispensable que les puces Raphael, alias Ryzen 7000, possèdent le double contrôleur mémoire, ce qui n'est pas connu pour l'instant. AMD fera-t-il donc comme Intel avec Alder Lake, une transition plus douce ?

Autre détail intéressant, les cartes B650 et X670 se différencieraient surtout par la présence de chiplets. Il y en aurait deux qui constitueraient le X670, un seul pour le B650, ce qui permettrait à AMD de gérer plus aisément sa segmentation. Le X670 aurait donc deux chiplets qui s'associeraient pour définir le chipset principal, ils seraient gravés en 6 nm, pas de jaloux entre eux. Il faut voir dans ces rumeurs, des axes de réflexions, et des possibilités, mais la source est confiante en les siennes.