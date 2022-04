C'est kopite7kimi qui s'y est, encore une fois, collé. Son credo est la prochaine génération verte, connue sous le nom de code Lovelace. Dans un tweet, il a indiqué, suite à une info concernant un éventuel agencement du GPU flagship, qu'elle serait encore à la norme PCIe 4.0 en ce qui concerne l'interface avec les cartes mamans. Ce que nous ne savons pas, puisque PCIe Gen 4 est assez vague, c'est si c'est AD102 qui est seulement impacté par cet interfaçage, ou si c'est toute la série Lovelace. D'un autre côté, si AD102, a priori le haut de gamme au même titre que le GA102 l'était pour Ampere, est en PCIe 4.0, il y a peu voire pas de chances que le reste de la gamme le soit. Autre question, les cartes seraient-elles PCie 4 ou PCIe 5 qui ne serait pas activé ? On se souvient que la Radeon VII avait été annoncée par AMD en tant que PCIe 4, mais AMD avait limité la carte au PCie 3 devant les bugs et instabilités observés à ce moment.

À moins que NVIDIA sorte de derrière les fagots un AD102 complet dont les avancées seraient le support du PCIe 5 ? Une sorte de RTX 4090 Ti qui poutrerait le reste de sa gamme ? En tout cas, on imagine que le caméléon sait ce qu'il fait, et qu'il calibrera au plus juste, en fonction des débits qu'il a. Pour rappel, AD102 aurait un design monolithique occupant globalement 600 mm², sont attendus 18432 cuda cores FP32, et 24 gigots de GDDR6X sur bus 384-bit à 21 Gbps, sans oublier le cache L2 à 96 Mio, plus la 3e génération de RT Cores et Tensor Cores. Ça s'annonce passionnant cette fin d'année mine de rien, avec AMD Zen 4 et Intel Raptor Lake, NVIDIA Lovelace et AMD RDNA 3, sans oublier malgré tout Intel et son Arc Alchemist.