Avec le B550, AMD avait frappé un grand coup. En effet, et malgré une bonne année de retard sur le X570, ce B550 n'avait pas besoin de ventilateur actif pour calmer le chipset, était castré, mais pas beaucoup, permettant d'avoir une carte PCIe 4.0 et du SSD également, le tout avec des prix moins saillants. Avec les Ryzen 7000 en Zen 4 qui vont se pointer à la fin d'année, on espère un Bxx0 qui permettra de bonnes choses tout en baissant le ticket d'entrée.

Il se trouve que justement qu'une MSi MAG B650 a été dénichée avec un sample fonctionnel de Ryzen 7000, ce qui laisserait penser qu'il n'y aurait pas ou très peu de retard pour le lancement de ces cartes moins huppées par rapport au X670. Le point qui fait sourire, c'est le Vcore affiché, 1.532 V. Oui, c'est une tension de malade, mais rien ne dit que c'est celle qui sera appliquée sur les puces définitives (à vrai dire on l'espère fortement), ou que Raphael n'est pas overclocké au moment du cliché. En tout cas, AMD semble presque prêt, et on souhaite qu'il se soit bien préparé, d'une part pour réussir son saut vers le PCIe 5.0 et la DDR5, et d'autre part pour encaisser l'arrivée de Raptor Lake dans la même période. Car Intel ne fera pas rigoler, après avoir lancé avec réussite enfin son 10 nm, par le biais de CPU Alder Lake redoutables. Ça sent bon ce second semestre, pour tous les amoureux de hardware, aussi bien en CPU qu'en GPU. C'est notre Riton qui doit tomber des gouttes en y songeant, vous savez cette goutte qui débute à la nuque, qui glisse le long du dos, et qui s'engouffre dans le SIF jusqu'à disparaitre dans le slip. Oui, vous la voyez, m'enfin ! !