Le successeur de lâ€™AM5 se manifeste dÃ©jÃ , AMD reprendrait ses vieilles habitudes

En 2022, à l’occasion du lancement des Ryzen 7000 Raphael, le socket AM5 a mis à la retraite sont prédécesseur, l’AM4. Préalablement, AMD, par la voix de Lisa Su, avait promis que cette plateforme offrirait, à l'instar de son aïeule, une certaine longévité - la PDG n’avait pas toutefois pas renseigné de date précise. Par la suite, une feuille de route avait jalonné un règne plus court que celui de l’AM4, avec un pouvoir garanti jusqu’en 2025 ; une estimation par la suite confirmée par David McAfee, alors directeur général de la branche Ryzen. La dernière mise à jour du MC Extractor (v1.101.0 r293) sème des indices sur la suite : il mentionne explicite une plateforme AM5+.

Place à l’AM5+ en 2026 ?

L’outil référence également des processeurs 00B40F40 et 00B40F00. Le leaker HXL, à l’origine de sa découverte, suggère des puces Granite Ridge ou Fire Range. Mais en l’état, rien ne permet de trancher. Pour mémoire, Granite Ridge est le nom de de code des prochains processeurs Ryzen desktop sous architecture CPU Zen 5 ; génération pour laquelle les Ryzen 7 pourraient d'ailleurs monter à 170 W de TDP. Fire Range désigne une série haut de gamme de Ryzen laptop, également sous Zen 5. Néanmoins, en principe, il n’y a aucun lien entre ces références et un socket AM5+.

Ce n’est que pure spéculation à ce stade, mais celui-ci pourrait remplacer l’actuel AM5 à partir de 2026. Les moins jeunes d’entre vous se souviendront que les versions « Plus » étaient la norme chez AMD autrefois. En effet, l’entreprise avait proposé l'AM3+ pour supplanter l’AM3. Pour remonter plus loin, l'AM2+ avait pris le relais de l’AM2.

Physiquement, les versions standards et « Plus » des sockets susmentionnés peuvent très légèrement différer, avec notamment quelques broches supplémentaires pour les déclinaisons +. Les cartes mères dotées de tels sockets sont en mesure d'accueillir des CPU de précédentes générations (basés sur le socket original), mais l’inverse n'est généralement pas vrai, du moins pour l'AM3+. Concrètement, ce socket est adapté aux CPU Bulldozer. Il apporte des spécifications d'alimentation supérieures à celles de l’AM3 et généralise le contrôleur mémoire DDR3. Quant à l’AM2+, pensé pour les processeurs K10, il passe l'HyperTransport à la version 3.0.

Les spécificités d’un supposé socket AM5+ restent totalement hypothétiques pour le moment. Mais vous l’aurez compris, dans l’ensemble, il profiterait de meilleures caractéristiques, comme des circuits d’alimentations retravaillés, ou de nouvelles capacités d’interface.

En matière de broches, l’AM5 en a 1718. Là encore, nous pouvons suggérer une légère hausse. Par définition, cela rendrait les processeurs AM5+ incompatibles avec les cartes mères AM5. Au vu du rythme de sortie bisannuel d'AMD pour ses puces desktop, l'arrivée des premiers processeurs AM5+ - vraisemblablement sous architecture CPU Zen 6 - aurait lieu en 2026.

Enfin, précisons tout de même que si l’AM4 n’a pas formellement eu droit à une version « Plus », les fonctionnalités proposées ont bien évolué au fil des chipsets ; sans pour autant conduire à une incompatibilité totale entre les premières familles de CM et les derniers Ryzen.