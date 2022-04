Les champions de la rumeur s'en sont donné à coeur joie ce lundi ! Maintenant, c'est au tour de MLID de donner son info, et pas des moindres ! Notez qu'il répond à kopite7kimi sur le sujet du PCIe 4, en niant ce point. Après avoir livré RDNA 2 et ses CPU Ryzen 5000 en 7 nm, on s'attend à ce qu'AMD glisse sur le 5 nm pour ses créations, ce qui a été confirmé pour les CPU uniquement. Pour les GPU RDNA 3, l'usage récent et temporaire du N6 de TSMC sur son refresh RDNA 2 et ses RX 6500 XT laisse penser que le N5 serait bien le node choisi par AMD pour son RDNA 3, design multichip aux dernières rumeurs.

On a également vu que NVIDIA a du opérer des choix avec le 8 nm de SAMSUNG pour ses cartes Ampere, il a dû accepter de monter les fréquences et donc la consommation pour offrir à son GPU quelques pourcents de performances suffisants pour lui permettre de "battre" AMD en rastérisation. On s'attend également à voir le caméléon franchir un gros gap en glissant du 8 au 5 nm, ce dernier revenant à l'expertise de TSMC. Manifestement on avait tort, puisque la source affirme que Lovelace va passer sur le N4 de TSMC, zappant le N5. C'est tout à fait possible, on rappelle que NVIDIA a payé en avance une fortune pour assurer la production de sa prochaine génération, et cela implique peut-être un saut technologique, histoire que cette avance financière ne soit pas juste une sécurisation, que ce soit aussi un moyen de dépasser son rival AMD pour revendiquer la couronne ?

Ce n'est pour autant pas très surprenant, puisque le GPU pour les pros, alias HOPPER, sera lui aussi gravé en 4 nm. Voilà donc qui ressemblerait à une uniformisation de la production, plus simple à gérer pour les verts. On rappelle que si Ampere gaming était gravé en 8 nm via SAMSUNG, Ampere pour les pros était en 7 nm via TSMC. À voir en pratique ce que cela changera pour NVIDIA, car un N4 permettrait des fréquences en fonctionnement très hautes, des transistors à foison, probablement une consommation élevée mais avec un ratio perf/watt meilleur qu'Ampere, bref, tout cela augure des duels sympas !