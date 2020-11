Zen 3 et chipsets série 400 aussi chez ASUS et Biostar, mais les BIOS d'ASRock ont disparu

AMD a promis que le support officiel des Ryzen 5000 pour les chipsets de série 400 arrivera en janvier 2021, heureusement pour les impatients les choses semblent se mettre en place un peu plus rapidement. À défaut de pouvoir déjà mettre la main sur l'un des premiers CPU Zen 3, au moins on va bientôt pouvoir y préparer sa carte mère. Pour l'instant, 3 compagnies ont clairement fait connaitre leurs intentions en la matière, il s'agit de Biostar, d'ASRock et d'ASUS.

Notons qu'ASRock avait été le premier à publier des BIOS bêta pour rendre compatibles toutes ses cartes mères B450 (rien au sujet des X470) et à mettre à jour ses listes de compatibilités des CPU, où apparaissaient donc bien les 5950X, 5900X et 5600X « Vermeer ». Mais ça c'était avant. Pour des raisons que l'on ignore, depuis notre brève de la semaine dernière, les BIOS en question ont tous disparu du site officiel d'ASRock et la liste de compatibilité des CPU a été purgée des processeurs Zen 3 ! Personne ne sait encore vraiment ce qui a poussé le constructeur à rétropédaler ainsi, on supposera toutefois qu'il a eu une bonne raison pour le faire... Si vous avez eu le temps de vous en emparer pour votre mobale B450 de chez ASRock, tant mieux, il conviendra peut-être d'être prudent au cas où le BIOS serait défaillant, mais cela pourrait aussi simplement être lié à l'annonce de l'AGESA 1.1.8.0. Dans tous les cas, ce n'est certainement que partie remise.

M'enfin, quoi de neuf chez les autres joyeux lurons de la mobale ? Biostar a fait savoir via Twitter que le support pour la série Ryzen 5000 est imminent, sans donner de date précise. Visiblement, B450 et X470 seront concernés !